Bí kíp loại bỏ nhanh nếp nhăn ở trán, trả lại vẻ tươi trẻ ban đầu

Chuối rất tốt cho việc chăm sóc da , đặc biệt là vùng trán của bạn. Nó chứa vitamin và dầu tự nhiên giúp da khỏe mạnh. Phần tốt nhất là nó khá dễ thực hiện và sử dụng. Tất cả những gì bạn cần làm là nghiền 1/4 quả chuối cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn.

Sau đó đắp một lớp mỏng lên trán và để yên trong 15 đến 20 phút. Tiếp đó, chỉ cần rửa sạch bằng nước ấm và bạn sẽ cảm thấy vùng da trán của mình trở nên mịn màng và ẩm mượt hơn.

2. Cam quýt

Trái cây có múi rất giàu vitamin E và C, có thể cung cấp thêm độ mịn cho làn da của bạn và cũng cải thiện sức khỏe tổng thể của da. Mặc dù bạn có thể thoa trực tiếp loại trái cây có múi (chanh, cam, bưởi, v.v.) lên trán và để yên trong 10 phút trước khi rửa sạch, nhưng có một loại mặt nạ đơn giản có thể sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt hơn.

Trong một cái bát, thêm 1/4 cốc nước cam tươi và thêm bột mì vừa đủ để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa lên trán và để yên trong 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

3. Tinh dầu thiên nhiên

Cả dầu dừa và dầu ô liu đều có thể cải thiện độ đàn hồi của da bằng cách dưỡng ẩm cho da. Da khô không đủ độ đàn hồi khiến các nếp nhăn ngày càng lộ rõ. Khi bạn tập trung dưỡng ẩm cho vùng trán, da có thể trở nên đàn hồi hơn.

Bạn hãy thoa dầu ô liu hoặc dầu dừa trước khi đi ngủ ngay sau khi bạn rửa mặt. Thoa dầu trực tiếp vào các nếp nhăn trên trán và xoa bóp cho đến khi da không còn nhờn nữa. Bạn thực sự có thể trộn cả hai loại dầu nếu muốn.

4. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có thể góp phần cải thiện làn da trên trán của bạn. Tuy nhiên, thay vì chỉ thoa lòng trắng trứng, bạn có thể trộn nó với mật ong. Loại mặt nạ này không chỉ giúp bạn giảm nếp nhăn trên trán mà còn giúp làm đều màu da.

Trong một cái bát, trộn 1 thìa mật ong với 1 lòng trắng trứng. Thoa nó lên trán của bạn (hoặc thậm chí trên toàn bộ khuôn mặt và cổ của bạn). Để yên trong 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước mát.

5. Bài tập trán

Tập luyện các cơ trên trán sẽ làm giảm nếp nhăn và cũng khắc phục tình trạng sụp mí mắt. Đây là cách làm:

Đặt tay thành hình chữ “C” trên mắt, như thể bạn muốn giữ cho mắt mình mở ra. Giữ ngón trỏ trên lông mày và ngón cái ở mỗi bên gần mũi, phía trên lỗ mũi.

Nhấn từng bàn tay sang một bên và xuống dưới, mở ngực và cuộn xương bả vai.

Mở to mắt và giữ trong 5 giây. Nhấn ngón trỏ để ngăn lông mày di chuyển.

Nheo mắt 5 lần rồi nhắm mắt lại. Thư giãn 5 giây và lặp lại 2 lần nữa.

Theo Brightside