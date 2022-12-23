Đôi chân mềm mịn, thư giãn tuyệt vời với những thủ thuật siêu đơn giản ai cũng làm được

Có lẽ ai cũng hiểu rõ cảm giác khó chịu khi nhức nhối ở chân và những bí quyết sau thể giúp bạn đối phó với nó. Với những lời khuyên sau đây, bạn sẽ có thể tự điều trị và thư giãn, đôi chân của bạn sẽ cảm ơn bạn sau này.

Đi bộ cảm giác là một hoạt động mà bạn đi chân trần trên nhiều loại kết cấu khác nhau. Có những công viên kết hợp đá tròn, vỏ cây, lá và cỏ, mang lại cho bạn cảm giác thư thái khi bước trên các chất liệu khác nhau.

Bạn cũng có thể thử bịt mắt thực hiện động tác này bằng cách đi bộ trên cỏ hoặc thảm mềm để mang lại cho bản thân và đôi chân cảm giác thư giãn, thoải mái.

2. Tẩy tế bào chết cho đôi chân của bạn

Để có đôi chân mịn màng và mệt mỏi, hãy thử kết hợp mát-xa chân nhẹ nhàng với tẩy da chết. Trong khi tắm, hãy sử dụng chất tẩy tế bào chết, chẳng hạn như chất tẩy tế bào chết hoặc đá bọt, và nhẹ nhàng xoa bóp vào bàn chân. Điều này rất tốt cho những người trong chúng ta đang cố gắng tránh vết chai và vết nứt trên gót chân.

Sau đó, rửa sạch chúng bằng nước ấm và dưỡng ẩm cho đôi chân mới mềm mại của bạn.

3. Xoa bóp chân bằng một quả bóng tennis

Nếu bạn đang cần một liệu pháp mát-xa thư giãn nhưng lại mong muốn được giải tỏa tức thì sau một ngày dài làm việc, thì đây là giải pháp dành cho bạn. Những gì bạn cần là một cuộn hoặc một quả bóng tennis. Với lòng bàn chân, nhẹ nhàng trượt nó qua lại với quả bóng để mát-xa nhẹ nhàng giúp nới lỏng gân kheo của bạn.

Điều này sẽ giúp bạn ngăn ngừa chuột rút, giảm căng thẳng và giúp bạn thư giãn!

4. Tập thể dục cho đôi chân của bạn

Để tăng cường sức mạnh cho đôi chân của bạn, hãy thử kéo dài và tập thể dục cho chúng. Có một bài tập rất đơn giản mà bạn có thể thử.

Đặt một chiếc khăn nhỏ trên mặt đất, bề mặt nhẵn là tốt nhất.

Đặt bàn chân của bạn lên phần cuối của chiếc khăn, để lòng bàn chân của bạn trên vải của chiếc khăn.

Ấn gót chân lên khăn và cuộn các ngón chân vào trong bằng cách véo vải.

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5. Chườm đá

Nếu gót chân của bạn bị đau hoặc có vẻ sưng lên, rất có thể bạn đang bị viêm nhiễm. Nếu điều này xảy ra, hãy thử bọc đá hoặc một gói rau đông lạnh trong một chiếc khăn và chườm lên chân trong 15 phút. Nếu cơn đau vẫn tiếp diễn, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để khám phá những cách khác để điều trị bàn chân và sức khỏe của bạn.

Theo Brightside