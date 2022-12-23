Đừng để da khô vào mùa đông này, nắm nhanh bí quyết siêu hời chăm da mềm mượt tỏa sáng

Các chất béo trong bơ nuôi dưỡng và phục hồi làn da khô và hư tổn trên bàn tay, bàn chân của bạn. Nghiền nửa quả bơ trong một cái bát nhỏ. Thêm một muỗng canh dầu ô liu và nửa chén đường. Massage hỗn hợp này lên bàn tay và bàn chân của bạn để tẩy tế bào da chết. Sau đó, thoa kem dưỡng ẩm giàu vitamin E.

Axit lactic trong sữa chua làm cho nó trở thành chất tẩy tế bào chết tự nhiên. Chà sữa chua không hương vị và chưa tiệt trùng lên bàn tay và bàn chân khô của bạn để phục hồi độ ẩm tự nhiên cho làn da của bạn.

Để có làn da mịn màng và mượt mà hơn, hãy thêm một thìa cà phê mật ong thô vào hỗn hợp sữa chua. Để mặt nạ trong ít nhất 10 đến 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

Dầu ô liu và đường tẩy tế bào chết

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi dầu ô liu được biết đến với đặc tính giữ ẩm và dưỡng ẩm, thì đường có thể giúp tẩy tế bào chết cho da khô. Trong một cái bát, trộn hai muỗng canh dầu ô liu và đường. Massage hỗn hợp tẩy tế bào chết này lên các khu vực bị ảnh hưởng trong vài phút rồi để khô tự nhiên. Rửa sạch bằng nước ấm và tiếp tục với kem dưỡng ẩm. Làm điều này hai lần hoặc ba lần mỗi ngày.

Gel lô hội

Các đặc tính giữ ẩm và làm dịu của lô hội có thể giúp chữa lành bàn tay và bàn chân khô. Thoa gel lô hội mới chiết xuất lên vùng da bị ảnh hưởng và để yên trong vài phút. Để tăng thêm hiệu quả, hãy thêm một vài giọt dầu vitamin E vào gel trước khi thoa. Rửa sạch bằng nước ấm và sau đó bôi một ít dầu khoáng.

Mặt nạ chuối

Ảnh minh họa: Internet

Chuối chín có thể giúp hydrat hóa làn da. Nghiền một quả chuối chín và để sang một bên. Tiếp theo, thêm một muỗng canh mật ong và dầu ô liu và trộn đều. Massage hỗn hợp này lên bàn tay và bàn chân của bạn theo chuyển động tròn trong 5 đến 7 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện theo với một loại kem dưỡng ẩm.

Theo Femina