Tạm biệt gót chân nứt nẻ bằng thủ thuật siêu đơn giản từ tự nhiên, chẳng còn sợ khô rát

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà đơn giản và hoàn toàn tự nhiên có thể giúp bạn có được gót chân mềm mại và mịn màng như em bé.

Đặc tính kháng khuẩn của mật ong và đặc tính tẩy tế bào chết của đường tạo nên một liệu pháp dưỡng ẩm tuyệt vời để nói lời tạm biệt với gót chân khô và nứt nẻ.

2. Nhẹ nhàng xoa hỗn hợp này lên gót chân và lòng bàn chân

3. Bạn cũng có thể ngâm chân bằng cách cho một cốc mật ong vào bồn nước ấm

3. Trước khi đi ngủ, ngâm chân trong nước này trong 20 phút rồi chà bằng đá bọt

4. Bạn có thể thực hiện theo một trong hai phương pháp này hai lần một tuần

Thạch dầu khoáng

Ảnh minh họa: Internet

Thạch dầu khoáng được biết là có tác dụng kỳ diệu đối với da khô và thô ráp. Thành phần năng lượng này cũng có thể được sử dụng để ngăn ngừa nứt gót chân.

1. Ngâm chân trong bồn nước ấm pha muối Epsom trong khoảng 20 phút

2. Sau khi chà chân bằng đá bọt để loại bỏ da chết, để chân khô tự nhiên

3. Trộn một thìa cà phê chanh nước trái cây với nửa thìa cà phê thạch dầu khoáng và thoa lên gót chân của bạn mỗi đêm

4. Mang một đôi tất mềm để khóa ẩm

Hỗn hợp Glycerine và bột nghệ

Glycerine giúp dưỡng ẩm cho da khô và thô ráp. Bên cạnh đó, đặc tính giữ ẩm của nó giúp loại bỏ gót chân nứt nẻ. Củ nghệ hoạt động như một chất chữa bệnh giúp loại bỏ bất kỳ cơn đau hoặc khó chịu nào.

Ảnh minh họa: Internet

1. Trộn glycerine và nước cốt chanh theo tỷ lệ bằng nhau

2. Bạn có thể thêm một vài giọt tinh dầu nghệ vào hỗn hợp này

3. Sử dụng một miếng bông, thoa đều hỗn hợp này lên gót chân của bạn và để khô trong 20 phút trước khi rửa bằng nước

4. Để có kết quả tốt nhất, hãy làm theo cách này hai lần một tuần

Chuối và bơ

Chuối chín là một trong những biện pháp tự nhiên tốt nhất cho gót chân nứt và khô nhờ đặc tính giữ ẩm của chúng. Mặt khác, bơ là một nguồn giàu chất dinh dưỡng thiết yếu giúp chữa lành da khô.

1. Sau khi rửa và lau chân kỹ lưỡng, nghiền một quả chuối chín và nửa quả bơ thành hỗn hợp nhuyễn rồi đắp lên vùng da bị ảnh hưởng.

2. Để khô trong khoảng 10 đến 15 phút để chân bạn ngấm một chút độ ẩm

3. Rửa sạch chân bằng một ít nước ấm, sau đó ngâm vào bồn nước lạnh.

4. Sau khoảng 5 đến 10 phút, lau khô bằng vải sạch

5. Làm điều này hàng ngày trong vài ngày

Sáp paraffin và dầu dừa6/10 _

Tẩy tế bào chết bằng bột gạo và mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Bột gạo giúp rất nhiều trong việc loại bỏ các tế bào da khô và chết, do đó ngăn gót chân của bạn không bị khô và nứt nẻ.

1. Trộn đều vài thìa bột gạo với một ít cùng với vài thìa mật ong và giấm táo để được hỗn hợp đặc sệt.

2. Sau khi ngâm chân trong bồn nước ấm, nhẹ nhàng xoa bóp hỗn hợp này lên các khu vực bị ảnh hưởng.

3. Chà kỹ trong 10 đến 15 phút rồi rửa sạch

4. Thực hiện theo cách này vài lần trong suốt cả tuần

Theo Femina