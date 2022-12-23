Để da mềm mịn, không mụn chi chít, bỏ ngay thói quen gây hại mà bạn vẫn hay làm này

ãy nghiêm túc xem xét việc bỏ khăn tắm sau khi biết đến những nghiên cứu sau.

Lau khô mặt bằng chính chiếc khăn bạn dùng để lau người có thể gây hại cho da nhiều hơn bạn nghĩ. Khăn tắm là cái bẫy vi khuẩn tuyệt vời và bởi vì chúng ta thường cất chúng trong phòng tắm, nơi không khí ẩm ướt nên nó tạo ra môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển.

Khi bạn chà khăn lên mặt, bạn đang di chuyển tất cả những vi khuẩn này trực tiếp lên da, điều này cuối cùng có thể dẫn đến mụn và lỗ chân lông bị tắc. Ngay cả khi bạn đang sử dụng một chiếc khăn riêng cho mặt thay vì khăn bạn dùng để lau người, thì có khả năng là bạn không giặt khăn hàng ngày và vi khuẩn không mong muốn vẫn có thể xâm nhập vào da của bạn.

2. Da của bạn có thể lão hóa nhanh hơn

Khăn tắm bằng vải bông quá thô ráp với da mặt của bạn và việc sử dụng chúng có thể tạo ra những vết rách nhỏ trên da, khiến da dễ bị nhiễm trùng và tạo nếp nhăn. Bạn càng giặt khăn nhiều, vải càng trở nên giòn hơn và ma sát mà chúng tạo ra hoạt động như một chất tẩy tế bào chết có thể gây hại quá nhiều cho làn da của bạn.

3. Nó làm giảm hiệu quả của các sản phẩm chăm sóc da

Mặc dù làm khô da mặt sau khi rửa mặt có vẻ như là một việc làm tự nhiên, nhưng trên thực tế, nó sẽ không cho phép làn da của bạn tận dụng tối đa các sản phẩm mà bạn đang thoa lên da.

Kem dưỡng ẩm của bạn sẽ thẩm thấu vào da tốt hơn trước khi tất cả nước bốc hơi khỏi bề mặt da. Bỏ qua việc lau khô bằng khăn sẽ cho phép các sản phẩm chăm sóc da của bạn khóa độ ẩm cần thiết để làn da của bạn trông trẻ trung và rạng rỡ.

4. Nó có thể gây kích ứng da

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, sử dụng khăn tắm không phải là lựa chọn tốt nhất để lau khô mặt. Vì hầu hết các loại vải khăn tắm có thể quá thô ráp với da, nên việc lau mặt bằng chúng có thể khiến da bị mẩn đỏ và kích ứng.

5. Nó có thể làm cho da bạn nhờn

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng làm khô da thực sự có thể khiến da nhờn hơn. Vì khăn thô ráp có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên mà da bạn cần để khỏe mạnh, tuyến bã nhờn bên dưới bề mặt da sẽ phải tiết nhiều dầu hơn để cân bằng độ khô, dẫn đến da quá nhờn.

Theo Brightside