Tip hay dưỡng tóc suôn mượt, dài dày nhanh chóng giá lại cực hời

Làm đẹp 23/12/2022 11:44

Tóc đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của hầu hết mọi người và vì nhiều lý do, nó ảnh hưởng đến cả nam và nữ.

2% dân số thế giới sẽ bị rụng tóc hoặc hư tổn vào một thời điểm nào đó trong đời. Xem xét rằng các thành phần tự nhiên có đặc tính tuyệt vời cho sức khỏe và sử dụng mỹ phẩm, đây là danh sách các loại thảo mộc và dầu có thể giúp bạn có được mái tóc đẹp, bóng mượt như mong muốn.

1. Chiết xuất trà xanh

Tip hay dưỡng tóc suôn mượt, dài dày nhanh chóng giá lại cực hời - Ảnh 1

Ngoài việc có nhiều lợi ích sức khỏe, trà xanh còn có thể giúp mọc tóc. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy uống chiết xuất từ ​​trà xanh giúp tăng trưởng tóc đáng kể sau 6 tháng. Nếu bạn đang có kế hoạch nuôi tóc, thì việc uống trà thường xuyên có thể làm tăng khả năng bạn có một bộ tóc đẹp.

 

2. Nha đam

Nha đam là một loại cây truyền thống khác đã trở nên nổi tiếng vì nhiều lợi ích cho da và đặc tính chữa bệnh của nó. Lô hội có thể loại bỏ cặn từ các sản phẩm khác và dầu thừa trên tóc của bạn. Nó nhẹ nhàng và chứa các vitamin có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc và ngăn ngừa rụng tóc.

Tip hay dưỡng tóc suôn mượt, dài dày nhanh chóng giá lại cực hời - Ảnh 2

Bạn cũng có thể chuẩn bị kem dưỡng ẩm tóc lô hội. Trong một cái chai, thêm một cốc nước và nửa cốc nước ép lô hội. Lắc đều và xịt lên tóc trước khi tạo kiểu.

3. Tinh dầu bạc hà

Tip hay dưỡng tóc suôn mượt, dài dày nhanh chóng giá lại cực hời - Ảnh 3

Bạc hà là một loại thảo mộc tuyệt vời cho trà và có mùi thơm tuyệt vời. Một nghiên cứu chỉ ra rằng dầu bạc hà cũng có thể là một giải pháp thay thế giúp mọc tóc bằng cách thúc đẩy lưu thông máu trên da đầu của bạn.

Điều ít người biết là dầu bạc hà cần được pha loãng trong dầu jojoba hoặc dầu hạt nho chất lượng tốt. Tỷ lệ nên là 6 giọt dầu bạc hà với một muỗng cà phê dầu jojoba. Trộn và sau đó áp dụng nó vào chân tóc.

4. Dầu hương thảo

Tip hay dưỡng tóc suôn mượt, dài dày nhanh chóng giá lại cực hời - Ảnh 4

Hương thảo ngoài công dụng nấu nướng còn có một đặc tính thú vị là thúc đẩy mọc tóc. Dầu hương thảo khi so sánh với phương pháp điều trị rụng tóc tiêu chuẩn, cho thấy kết quả tương tự sau 6 tháng. Là một loại tinh dầu, 10 đến 12 giọt dầu hương thảo cũng nên được pha loãng trong dầu gội của bạn. Sử dụng nó hàng ngày để đạt được mái tóc đầy đặn, khỏe mạnh.

5. Nước ép hành tây

Nước ép hành tây có vẻ kỳ lạ đối với bạn? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nó thực sự có hiệu quả trong việc ngăn ngừa rụng tóc. Trong một nghiên cứu mà những người tham gia sử dụng nước ép hành tây thô, người ta đã tiết lộ rằng tóc có quá trình mọc lại ấn tượng.

Tip hay dưỡng tóc suôn mượt, dài dày nhanh chóng giá lại cực hời - Ảnh 5

  • Để làm nước ép hành tây , hãy làm theo các hướng dẫn sau:
  • Lột một củ hành tây và cắt thành từng miếng nhỏ.
  • Bằng cách sử dụng máy ép trái cây hoặc máy xay sinh tố, chiết xuất nước ép từ nó. Sử dụng vải thưa nếu cần thiết.
  • Thoa nước ép hành tây lên da đầu của bạn.
  • Nếu bạn muốn đẩy nhanh tốc độ mọc tóc, hãy thoa nước ép hành tây hai lần mỗi ngày lên tóc trong khoảng 6 tuần có thể cho bạn kết quả tương tự.

Theo Brightside

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