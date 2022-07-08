Hiệu quả đến bất ngờ khi dưỡng da bằng dầu gấc, thực phẩm làm đẹp các nàng nhất định không thể bỏ qua.

Trong Đông y, gấc có tính nhiệt, ấm và có vị đắng nên người ta thường ngâm với rượu để xoa bóp, điều trị các chứng viêm khớp, đau nhức, đặc biệt là tụ máu bầm, trị nám và dưỡng da.

Từ lâu, quả gấc được biết đến là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng , vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe . Chúng ta có thể thấy gấc xuất hiện nhiều trong các món xôi với màu cam tự nhiên đẹp mắt, nhưng ít ai để ý đến công dụng trị nám tuyệt vời.

Trong quả gấc và hạt có chứa hàm lượng lycopen, beta carotene, beta cryptoxanthin vô cùng dồi dào. Bên cạnh đó, hạt gấc còn chứa nhiều các vitamin và khoáng chất giúp bổ sung dưỡng chất cho da, đem lại làn da săn chắc, mịn màng và cải thiện tàn nhang đáng kể. Chính vì thế, người ta thường sử dụng hạt gấc để trị nám và đánh giá là rất an toàn và hiệu quả.

Để thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị hạt gấc và đậu xanh đã được rửa sạch. Đem hấp chín cả hai nguyên liệu, sau đó lấy màng bọc bên ngoài của hạt gấc trộn đều với đậu xanh và một chút đường để ăn. Mỗi tuần ăn từ 2 đến 3 lần để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho da và nhanh chóng làm mờ vết nám.

Trị mụn trứng cá bằng dầu gấc

Dầu gấc từ lâu được biết đến như một loại thực phẩm tuyệt vời giúp tăng hương vị, chất dinh dưỡng cho các món ăn và đặc biệt là công dụng xóa mụn nhọt cực kỳ hiệu quả.

Bạn có thể tìm mua dầu gấc tại các siêu thị, cửa hàng bách hóa một cách dễ dàng với mức giá phải chăng. Bạn hãy thực hiện trị mụn với dầu gấc tại nhà bằng cách đơn giản sau.

Thoa một lớp mỏng dầu gấc lên da vào buổi tối trước khi đi ngủ, nằm thư giãn trong 30 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể massage nhẹ nhàng để hỗ trợ tẩy tế bào chết và thẩm thấu dưỡng chất.

Thực hiện phương pháp này thường xuyên để đạt được hiệu quả như ý muốn. Tuy nhiên, bạn nên thử trước lên một vùng da nhỏ để chắc chắn không bị dị ứng, mẫn cảm với dầu gấc.

Da sáng mịn với mặt nạ gấc

Ngoài hạt gấc ngâm trị nám, bạn cũng có thể kết hợp sữa tươi và dầu gấc để hỗ trợ cải thiện màu da. Chuẩn bị một viên nang dầu gấc cùng 100ml sữa tươi không đường. Sau đó trộn đều hỗn hợp và đắp lên vùng da trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Ngăn ngừa lão hóa

Gấc làm chậm quá trình lão hóa kích thích hoạt động của các tế bào hữu ích và giảm sự căng thẳng thần kinh. Gấc duy trì sự tươi trẻ và khỏe mạnh cho cơ thể. Các vitamin và khoáng chất của gấc cũng có tác dụng giúp da khỏe, sáng và mịn màng hơn nhờ công dụng tái cấu trúc lại các collagen dưới da cũng như ngăn chặn sự xuất hiện của nếp nhăn không mong muốn.

Những lưu ý khi sử dụng gấc