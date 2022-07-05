Tự tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà cực chuẩn khi ghi nhớ 3 tip này

Làm đẹp 05/07/2022 17:31

Việc loại bỏ da chết không còn khó khăn khi bạn hiểu rõ về quy trình, lưu ý khi tẩy tế bào chết

Hiểu về da 

Làn da của chúng ta cơ bản chia thành 4 loại: Da dầu, da thường, da khô và da hỗn hợp. Loại da được quyết định bởi di truyền học. Tuy nhiên, tình trạng của da còn có thể tùy thuộc vào các nhân tố bên trong và bên ngoài mà chúng mắc phải.

Tự tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà cực chuẩn khi ghi nhớ 3 tip này - Ảnh 1

 

Đối với da khô cần lưu ý tuyệt đối không sử dụng phương pháp cơ học để tẩy tế bào chết ở da khô vì dễ gây tổn thương da. Điểm mạnh của da dầu là có thể áp dụng hầu hết các phương pháp tẩy tế bào chết cơ học và hóa học. Da hỗn hợp là sự xen kẽ của những phần da khô và da dầu trên cơ thể. Việc tẩy tế bào chết ở da hỗn hợp khá phức tạp khi yêu cầu phải áp dụng những phương pháp khác nhau trên từng vùng da cụ thể. 

Da thường là làn da khỏe khoắn, ít gặp các vấn đề về da cũng như kích ứng, dị ứng. Nếu bạn may mắn sở hữu làn da khỏe mạnh như vậy, bạn có thể chọn các loại tẩy tế bào chết có chứa các hạt scrub hoặc dạng kem có chứa enzyme. Nếu chọn loại scrub, nên chọn sản phẩm có hạt tương đối nhỏ và mịn để không gây thương tổn nhiều khi ma sát trên da.

Tần suất tẩy da chết cho từng loại da:

  • Da bình thường: 1-2 lần/ tuần
  • Da khô: 1 lần/tuần
  • Da dầu: 2-3 lần/ tuần 
  • Da hỗn hợp thì tẩy da chết 1 lần/ tuần

 

Tự tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà cực chuẩn khi ghi nhớ 3 tip này - Ảnh 2

 

Thời điểm thích hợp để tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết là việc “dọn sạch” da bằng cách loại sạch lớp tế bào sừng trên bề mặt da, nhường chỗ cho các tế bào da mới những tế bào da này mềm mỏng yếu ớt. Vì vậy lúc tẩy da chết cũng là lúc làn da của bạn trở nên “yếu đuối”.

Thời tiết chuyển mùa khí hậu thất thường có thể gây hại đến làn da của bạn sau khi tẩy tế bào chết. Nếu tẩy tế bào chết vào thời điểm thời tiết nắng nóng tiết trời nóng nực da rất dễ bị mẩn đỏ thậm chí hình thành nên các mảng da sạm màu do hình thành sắc tố melanin. Nhưng cũng không nên tẩy tế bào chết khi thời tiết khô lạnh vì sẽ làm mất cân bằng độ ẩm dẫn đến khô da.

Tốt nhất là tẩy da chết vào ban đêm, vì các bước tẩy trang và sữa rửa mặt sẽ không làm da bạn sạch hoàn toàn, ngay lúc này tẩy tế bào chết sẽ thay  thế làm điều đó. Với ai có làn da sạm màu thiếu sức sống hay đang sử dụng các sản phẩm đặc trị mụn, kem đặc có chứa retinol thì tẩy tế bào chết vào buổi sáng sớm giúp bảo vệ da khỏi bị bào mòn.

 

Tự tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà cực chuẩn khi ghi nhớ 3 tip này - Ảnh 3

 

Lựa chọn cách tẩy tế bào chết khác nhau cho từng vùng da

Tẩy da chết cho vùng da cổ

Cổ là vùng da rất dễ bám bụi và nhanh lão hóa, vì vậy việc đầu tiên nên làm đối với da vùng cổ là làm sạch và tẩy tế bào chết hằng ngày khi tắm, nhưng nếu dùng kem tẩy tế bào chết có tác dụng làm sạch sâu thì chỉ nên sử dụng hai tuần một lần. 

Tẩy da chết vùng lưng và ngực

Với vùng da lưng và ngực hay bị mụn trong mùa nóng, bạn có thể dùng phương pháp tẩy tế bào chết cơ học. Hãy dùng bã cà phê hoặc mật ong + đường vàng trộn hỗn hợp vừa đủ sau đó massage lên da theo chuyển động vòng tròn.

Tẩy da chết vùng da cánh tay, cùi chỏ tay và bàn tay

Ở vùng cánh tay thường hay xuất hiện hiện tượng da bị bít tắc lỗ chân lông. Còn bàn tay, cùi chỏ có thể trở nên thô ráp do tiếp xúc với các chất tẩy rửa, hóa chất và bị chà xát mạnh. Với vùng da này thì bạn nên sử dụng các phương pháp tẩy tế bào chết cơ học có chứa AHA và BHA để làm sạch và thông thoáng làn da hiệu quả, cho một lớp da mới mịn màng, mềm mại hơn. Và cũng nhớ là thường xuyên sử dụng kem dưỡng da để kích thích da tái tạo mềm, sạch và sáng hơn.

Tự tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà cực chuẩn khi ghi nhớ 3 tip này - Ảnh 4

 

 

Tẩy da chết cho vùng da đùi, chân

Bạn có thể sử dụng phương pháp hóa học như các loại gel, sữa tẩy tế bào chết hoặc là dùng phương pháp cơ học như dùng xơ mướp (bông tắm) để kỳ cọ tẩy tế bào chết. Nhưng nhớ là bạn nên thoa sữa dưỡng ẩm để duy trì vẻ căng mịn, trẻ trung cho da nhé.

Tẩy da chết cho bàn chân 

Lòng bàn chân của chúng ta thường bị chai do thời gian phải đứng, đi lại nhiều, tập thể dục thường xuyên hoặc phải đi giày cao gót. Vì vậy tuyệt đối đừng bỏ quên chúng nhé!

Sau khi tẩy da chết toàn thân làn da rất yếu, da mất đi độ ẩm nên bước tiếp theo quan trọng trong chu trình đó chính là dưỡng ẩm. Sử dụng dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm để tăng cường sức khỏe và bảo vệ da. Một lưu ý quan trọng là đừng quên sử dụng kem chống nắng để tránh cháy nắng và đen sạm da, ung thư da do tia UV.

“Nhất dáng, nhì da” Bí mật đằng sau sự thăng hạng nhan sắc của Hoàng Thùy Linh

“Nhất dáng, nhì da” Bí mật đằng sau sự thăng hạng nhan sắc của Hoàng Thùy Linh

Qua MV “Đánh đố” và loạt ảnh gần đây, Hoàng Thùy Linh khiến fan trầm trồ vì làn da mịn màng, cùng dáng người siêu chuẩn. Tất cả là nhờ những thói quen sau đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Tẩy da chết cách tẩy tế bào chết cách tẩy tế bào chết toàn thân

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 1 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 4 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới