Làn da của chúng ta cơ bản chia thành 4 loại: Da dầu, da thường, da khô và da hỗn hợp. Loại da được quyết định bởi di truyền học. Tuy nhiên, tình trạng của da còn có thể tùy thuộc vào các nhân tố bên trong và bên ngoài mà chúng mắc phải.

Đối với da khô cần lưu ý tuyệt đối không sử dụng phương pháp cơ học để tẩy tế bào chết ở da khô vì dễ gây tổn thương da. Điểm mạnh của da dầu là có thể áp dụng hầu hết các phương pháp tẩy tế bào chết cơ học và hóa học. Da hỗn hợp là sự xen kẽ của những phần da khô và da dầu trên cơ thể. Việc tẩy tế bào chết ở da hỗn hợp khá phức tạp khi yêu cầu phải áp dụng những phương pháp khác nhau trên từng vùng da cụ thể.

Da thường là làn da khỏe khoắn, ít gặp các vấn đề về da cũng như kích ứng, dị ứng. Nếu bạn may mắn sở hữu làn da khỏe mạnh như vậy, bạn có thể chọn các loại tẩy tế bào chết có chứa các hạt scrub hoặc dạng kem có chứa enzyme. Nếu chọn loại scrub, nên chọn sản phẩm có hạt tương đối nhỏ và mịn để không gây thương tổn nhiều khi ma sát trên da.

Tần suất tẩy da chết cho từng loại da:

Da bình thường: 1-2 lần/ tuần

Da khô: 1 lần/tuần

Da dầu: 2-3 lần/ tuần

Da hỗn hợp thì tẩy da chết 1 lần/ tuần

Thời điểm thích hợp để tẩy tế bào chết

Tẩy tế bào chết là việc “dọn sạch” da bằng cách loại sạch lớp tế bào sừng trên bề mặt da, nhường chỗ cho các tế bào da mới những tế bào da này mềm mỏng yếu ớt. Vì vậy lúc tẩy da chết cũng là lúc làn da của bạn trở nên “yếu đuối”.

Thời tiết chuyển mùa khí hậu thất thường có thể gây hại đến làn da của bạn sau khi tẩy tế bào chết. Nếu tẩy tế bào chết vào thời điểm thời tiết nắng nóng tiết trời nóng nực da rất dễ bị mẩn đỏ thậm chí hình thành nên các mảng da sạm màu do hình thành sắc tố melanin. Nhưng cũng không nên tẩy tế bào chết khi thời tiết khô lạnh vì sẽ làm mất cân bằng độ ẩm dẫn đến khô da.

Tốt nhất là tẩy da chết vào ban đêm, vì các bước tẩy trang và sữa rửa mặt sẽ không làm da bạn sạch hoàn toàn, ngay lúc này tẩy tế bào chết sẽ thay thế làm điều đó. Với ai có làn da sạm màu thiếu sức sống hay đang sử dụng các sản phẩm đặc trị mụn, kem đặc có chứa retinol thì tẩy tế bào chết vào buổi sáng sớm giúp bảo vệ da khỏi bị bào mòn.

Lựa chọn cách tẩy tế bào chết khác nhau cho từng vùng da

Tẩy da chết cho vùng da cổ

Cổ là vùng da rất dễ bám bụi và nhanh lão hóa, vì vậy việc đầu tiên nên làm đối với da vùng cổ là làm sạch và tẩy tế bào chết hằng ngày khi tắm, nhưng nếu dùng kem tẩy tế bào chết có tác dụng làm sạch sâu thì chỉ nên sử dụng hai tuần một lần.

Tẩy da chết vùng lưng và ngực

Với vùng da lưng và ngực hay bị mụn trong mùa nóng, bạn có thể dùng phương pháp tẩy tế bào chết cơ học. Hãy dùng bã cà phê hoặc mật ong + đường vàng trộn hỗn hợp vừa đủ sau đó massage lên da theo chuyển động vòng tròn.

Tẩy da chết vùng da cánh tay, cùi chỏ tay và bàn tay

Ở vùng cánh tay thường hay xuất hiện hiện tượng da bị bít tắc lỗ chân lông. Còn bàn tay, cùi chỏ có thể trở nên thô ráp do tiếp xúc với các chất tẩy rửa, hóa chất và bị chà xát mạnh. Với vùng da này thì bạn nên sử dụng các phương pháp tẩy tế bào chết cơ học có chứa AHA và BHA để làm sạch và thông thoáng làn da hiệu quả, cho một lớp da mới mịn màng, mềm mại hơn. Và cũng nhớ là thường xuyên sử dụng kem dưỡng da để kích thích da tái tạo mềm, sạch và sáng hơn.

Tẩy da chết cho vùng da đùi, chân

Bạn có thể sử dụng phương pháp hóa học như các loại gel, sữa tẩy tế bào chết hoặc là dùng phương pháp cơ học như dùng xơ mướp (bông tắm) để kỳ cọ tẩy tế bào chết. Nhưng nhớ là bạn nên thoa sữa dưỡng ẩm để duy trì vẻ căng mịn, trẻ trung cho da nhé.

Tẩy da chết cho bàn chân

Lòng bàn chân của chúng ta thường bị chai do thời gian phải đứng, đi lại nhiều, tập thể dục thường xuyên hoặc phải đi giày cao gót. Vì vậy tuyệt đối đừng bỏ quên chúng nhé!

Sau khi tẩy da chết toàn thân làn da rất yếu, da mất đi độ ẩm nên bước tiếp theo quan trọng trong chu trình đó chính là dưỡng ẩm. Sử dụng dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm để tăng cường sức khỏe và bảo vệ da. Một lưu ý quan trọng là đừng quên sử dụng kem chống nắng để tránh cháy nắng và đen sạm da, ung thư da do tia UV.



