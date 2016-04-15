Đánh bay quầng thâm và nếp nhăn đuôi mắt bằng thứ tưởng chừng bỏ đi

Làm đẹp 15/04/2016 13:09

Quầng thâm mắt và bọng mắt khiến bạn trông già đi cả chục tuổi. Chỉ với liệu trình đơn giản sau, bạn sẽ dễ dàng đánh bay quầng thâm chỉ trong 5 phút, hoàn toàn không tốn kém.

Có nhiều nguyên nhân gây ra bọng mắt, như cơ địa bẩm sinh, do thức khuya nhiều, mệt mỏi hoặc bệnh tật. Bọng mắt khiến phụ  nữ cảm thấy mất tự tin vì làm cho gương mặt trở nên già nua và thiếu sức sống. Có rất nhiều cách điều trị bọng mắt, trong đó, trà và dưa leo là 2 nguyên liệu quen thuộc để giải quyết vấn đề này.

Trà chứa chất tanin và cafein, một hoạt chất giúp chúng ta trở nên tỉnh táo khi uống trà. Thế nhưng ít ai biết 2 chất này cũng chính là yếu tố giúp bạn đánh tan quầng mắt. Bên cạnh đó, dưa leo cũng chứa nhiều Vitamin C, E và các hoạt chất chống oxy hóa, giúp làn da trở nên tươi sáng và mềm mại, hữu hiệu trongt? việc điều trị bọng mắt, quầng thâm và cả nếp nhăn vùng da dưới mắt.

Nguyên liệu:

- 2 túi trà Lipton

- Nước sôi

- 1 quả dưa leo 

- Máy xay hoặc máy ép

- Rây lọc

Cách làm:

Đánh bay quầng thâm và nếp nhăn đuôi mắt bằng thứ tưởng chừng bỏ đi - Ảnh 1

Đầu tiên, bạn lấy 1 ly nước sôi, cho 2 túi trà vào như khi pha nước trà bình thường. Sau 15 phút, trà nở và ra nước, bạn có thể vớt túi trà ra, phần nước trà dùng để uống  bình thường. Vắt nhẹ cho túi trà ráo.

Dưa leo rửa sạch, xay nhuyễn và lọc lấy nước cốt đổ vào ly, nhúng túi trà vừa chuẩn bị vào ly nước dưa leo, để cho trà ngấm.

Đánh bay quầng thâm và nếp nhăn đuôi mắt bằng thứ tưởng chừng bỏ đi - Ảnh 2

Cho cả ly trà ngâm nước dưa leo vào tủ lạnh ngăn mát (nếu bạn không có thời gian có thể cho vào ngăn đá). Để trong 30 phút ngăn mát hoặc 15 phút ngăn đá và lấy ra.

Rửa sạch mặt, lấy túi trà ra khỏi ly nước dưa leo, vắt nhẹ cho ráo (không vắt kiệt nước), đắp lên mắt và nằm thư giãn. Sau 15-20 phút, túi trà khô, nhúng lại túi trà vào ly nước dưa leo và đắp tiếp 15 phút nữa, tổng cộng thời gian đắp khoảng 30 phút.

Đánh bay quầng thâm và nếp nhăn đuôi mắt bằng thứ tưởng chừng bỏ đi - Ảnh 3

Thực hiện liệu trình này hàng ngày trong 1 tuần, bạn sẽ thấy quầng thâm mắt giảm đi đáng kể và biến mất hoàn toàn.

Chúc bạn thành công!

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