Gợi ý cách chữa răng hô nhanh nhất để có một hàm răng đẹp

Hô răng, hô hàm là tình trạng hàm trên có xương hướng đưa ra phía trước quá nhiều so với hàm dưới.

+ Hô do răng: Răng mọc lệch, không song song theo phương thẳng đứng. Khi thay răng vĩnh viễn, các răng mọc xít vào nhau.

+ Hô do xương hàm

+ Hô do cả răng và xương hàm

Một số cách chữa răng hô nhanh nhất

- Mài răng hô

Mài răng hô là phương pháp chữa răng hô nhanh nhất và đã được nhiều người áp dụng hiệu quả khá tốt. Phương pháp này mang đến hiệu quả cao hơn với lứa tuổi đang phát triển vì đây là thời điểm mà lợi còn mềm và xương hàm chưa phát triển đầy đủ.

Mài răng hô là phương pháp chữa răng hô hiệu quả nhanh

Với phương pháp này, phần men răng và chóp răng của chiếc răng hô sẽ được mài nhỏ đi.

Tuy phương pháp mài răng hô có ưu điểm nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng chỉ được áp dụng cho những trường hợp răng hô nhẹ. Nếu mài sâu thì sẽ có thể gây ảnh hưởng đến răng thật, khiến răng mỗi lúc một nhạy cảm hơn.

Do đó, đây là phương pháp chỉ được áp dụng cho những trường hợp răng hô nhẹ.

- Bọc răng sứ

Để chữa răng hô hiệu quả, chúng ta có thể áp dụng cách bọc răng sứ. Đầu tiên, phần thân răng sẽ được chỉnh để mọc thẳng đứng. Sau đó, cùi răng được mài nhỏ đi để định vị mão răng sứ.

Bọc răng sứ là cách chữa răng hô hiệu quả

Đây là phương pháp có ưu điểm thao tác thực hiện nhanh, đẹp tự nhiên và loại bỏ các khuyết điểm của răng. Tuy nhiên, chỉ nên áp dụng với những trường hợp răng hô, vẩu nhẹ, không thật sự hiệu quả với những trường hợp răng khấp khểnh, hô nhiều.

- Niềng răng

Niềng răng giúp khắc phục hiệu quả tình trạng hô vẩu khi bị hô do răng gây ra. Khi niềng răng, các khí cụ mắc cài, dây thun sẽ được dùng để tác động lên răng và làm cho răng di chuyển theo đúng vị trí trên cung hàm để những răng bị hô không còn hô nữa.

Niềng răng giúp khắc phục hiệu quả tình trạng hô vẩu khi bị hô do răng gây ra

Phương pháp này mang đến hiệu quả khá hoàn mỹ và đảm bảo không gây xâm lấn mô răng, xương hàm và đảm bảo an toàn, duy trì vĩnh viễn.

Tuy nhiên, phương pháp này sẽ tốn khá nhiều thời gian, có thể kéo dài từ 1, 5 – 2 năm.

- Dùng tay đẩy răng hàng ngày

Cách thực hiện:

+ Vệ sinh tay miệng thật sạch sẽ rồi dùng 2 ngón tay cái, trỏ, để ấn nhẹ bên ngoài răng rồi đẩy răng vào phía trong.

+ Tiếp đó, dùng ngón tay trỏ, đặt nằm song song với hàm răng, và dùng 1 lực vừa phải lên răng và đẩy răng vào phía trong.

+ Nên tập trung chủ yếu ở những chiếc răng cửa hàm trên. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn dành ra khoảng 15 phút để thực hiện và nên thực hiện khi tuổi còn nhỏ.

- Làm đò kéo răng tự chế

Dùng dụng cụ kéo răng tự chế là cách làm răng đỡ hô được nhiều người áp dụng hiệu quả tại nhà.

Làm đò kéo răng tự chế là cách làm răng đỡ hô được nhiều người áp dụng hiệu quả tại nhà

Ưu điểm của cách làm răng hết hô tại nhà này là sẽ không tốn công dùng tay đẩy răng nữa mà thay vào đó là dùng đồ kéo răng hô vào. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tới địa chỉ sản xuất để được thiết kế theo hàm răng cụ thể dựa vào tình trạng răng của bản thân.

- Nhờ đến công nghệ hiện đại

Can thiệp phẫu thuật tạo hình là cách chữa răng hô phù hợp với tình trạng hô do cấu trúc xương hàm gây ra, không phải do răng.

Phẫu thuật hàm hô có ưu điểm nhanh chóng, đem lại một hàm răng đẹp chỉ sau một lần duy nhất

Phương pháp này có ưu điểm nhanh chóng, đem lại một hàm răng đẹp chỉ sau một lần duy nhất. Bên cạnh tăng cường thẩm mỹ, phẫu thuật giúp đảm bảo an toàn, không tác động đến chức năng vùng răng-hàm-mặt. Tuy nhiên, nên cân nhắc kỹ vì phương pháp này có chi phí cao, tốn nhiều thời gian phục hồi.

Với những chia sẻ xoay quanh cách chữa răng hô nhanh nhất trên, hi vọng bạn đọc sẽ có biện pháp giải quyết tốt nhất đối với vấn đề răng- hàm-mặt của mình.