10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng

Tất cả chúng ta đều mong muốn sở hữu hàm răng trắng sáng để nụ cười trở nên tươi tắn, rạng ngời và tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng để đến nha sĩ để làm trắng răng, nhưng với các công thức tự nhiên dưới đây, bạn có thể đạt được điều này.

1. Than hoạt tính