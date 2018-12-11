10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/12/2018 08:06

Học ngay 10 công thức làm trắng răng, tẩy sạch mảng bám ố vàng từ nguyên liệu tự nhiên của Brightside để sở hữu nụ cười tỏa sáng.

Tất cả chúng ta đều mong muốn sở hữu hàm răng trắng sáng để nụ cười trở nên tươi tắn, rạng ngời và tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng để đến nha sĩ để làm trắng răng, nhưng với các công thức tự nhiên dưới đây, bạn có thể đạt được điều này.

1. Than hoạt tính

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 1

Than hoạt tính là một trong những cách dễ dàng và rẻ tiền nhất để làm trắng răng tự nhiên. Nghiền nát một viên than thành bột, nhúng bàn chải đánh răng ướt vào đó và đánh răng như bình thường - Ảnh: Brightside

2. Sữa bột và kem đánh răng

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 2

Sữa bột sẽ làm cho răng trắng sáng và giữ cho chúng khỏe mạnh. Đặt một ít kem đánh răng lên bàn chải, thêm một chút sữa bột lên trên và đánh như bình thường - Ảnh: Brightside

3. Baking soda và nước chanh

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 3

Đặt một nhúm baking soda vào bàn chải đánh răng và thêm vài giọt nước cốt chanh lên, bắt đầu sử dụng. Hãy nhớ rằng không sử dụng phương pháp này thường xuyên, tốt nhất là 1 lần mỗi tuần - Ảnh: Brightside

4. Hydrogen peroxide

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 4

Trước khi sử dụng hydrogen peroxide, hãy chắc chắn rằng răng của bạn không quá nhạy cảm. Nếu mọi thứ đều ổn, chỉ cần nhúng miếng bông gòn vào peroxide, nhẹ nhàng chà lên răng. Tuy nhiên, kỹ thuật làm trắng này không được khuyến khích sử dụng thường xuyên vì có thể gây hại cho men răng - Ảnh: Brightside

5. Bột nở và nước chanh

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 5

Một muỗng cà phê bột nở và một muỗng cà phê nước chanh tươi sẽ làm việc kỳ diệu chỉ trong 2 phút . Đừng giữ hỗn hợp này trên răng hơn 2 phút - Ảnh: Brightside

6. Muối biển, nước chanh và kem đánh răng

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 6

Trộn nửa muỗng cà phê muối biển vào một ít nước cốt chanh tươi và một lượng nhỏ kem đánh răng trong chiếc bát. Thoa hỗn hợp lên răng, để yên trong 1 phút trước khi súc miệng kỹ - Ảnh: Brightside

7. Nước chanh và nước

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 7

Hỗn hợp gồm lượng nước chanh và nước lọc bằng nhau sẽ khôi phục độ trắng của răng và khử trùng hoàn toàn khoang miệng - Ảnh: Brightside

8. Giấm táo và nước

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 8

Pha loãng nửa muỗng cà phê giấm táo trong ly nước. Súc miệng bằng dung dịch này mỗi sáng trước khi đánh răng - Ảnh: Brightside

9. Dâu tây

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 9

Lấy một quả dâu tây chín nghiền nhuyễn bằng chiếc muỗng. Đánh răng bằng hỗn hợp này trong vài phút để loại bỏ vết ố vàng - Ảnh: Brightside

10. Kem đánh răng, muối, baking soda, chanh

10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng - Ảnh 10

Trộn một muỗng kem đánh răng, một nhúm muối, một chút baking soda và 4 đến 5 giọt nước cốt chanh vào bát. Đánh răng với hỗn hợp này trong 4 phút. Bạn sẽ thấy sự khác biệt chỉ sau lần đầu sử dụng. Áp dụng phương pháp này 2 tháng một lần - Ảnh: Brightside

Cảnh báo, không sử dụng tất cả các phương pháp này cùng một lúc và không tự ý làm trắng nếu bạn đang gặp phải bất cứ vấn đề gì về răng miệng.

Công thức đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, hãy áp dụng ngay 10 phương pháp trên để sở hữu hàm răng trắng sáng cùng nụ cười tỏa nắng.

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