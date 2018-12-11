10 công thức tẩy trắng răng, loại sạch mảng bám ố vàng giúp nụ cười tỏa sáng

Tất cả chúng ta đều mong muốn sở hữu hàm răng trắng sáng để nụ cười trở nên tươi tắn, rạng ngời và tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng để đến nha sĩ để làm trắng răng, nhưng với các công thức tự nhiên dưới đây, bạn có thể đạt được điều này.
1. Than hoạt tính
2. Sữa bột và kem đánh răng
3. Baking soda và nước chanh
4. Hydrogen peroxide
5. Bột nở và nước chanh
6. Muối biển, nước chanh và kem đánh răng
7. Nước chanh và nước
8. Giấm táo và nước
9. Dâu tây
10. Kem đánh răng, muối, baking soda, chanh
Cảnh báo, không sử dụng tất cả các phương pháp này cùng một lúc và không tự ý làm trắng nếu bạn đang gặp phải bất cứ vấn đề gì về răng miệng.
Công thức đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, hãy áp dụng ngay 10 phương pháp trên để sở hữu hàm răng trắng sáng cùng nụ cười tỏa nắng.