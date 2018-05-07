Giảm cân nhanh bất ngờ bằng nước cam ép và cà rốt

Uống nước ép cam và cà rốt sẽ giúp bạn sớm có vóc dáng đẹp ngỡ ngàng. Hãy thử ngay để tự tin diện bikini trong chuyến đi biển sắp tới nhé.

Có lẽ, chị em nào cũng thích uống nước ép hoa quả đúng không nào? Các loại nước ép này không chỉ nổi tiếng với hàm lượng chất dinh dưỡng cao mà còn có tác dụng giảm cân và làm đẹp rất tốt. Trong số đó, nước ép cam và cà rốt là lựa chọn quá tuyệt vời. Ai cũng thích uống và càng uống càng mê. Nước ép cam và cà rốt bổ sung cho cơ thể nhiều loại vitamin, chất khoáng, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng giá trị. Cà rốt chứa hàm lượng vitamin A, C, D, E, K và các chất khoáng như kali, magie và canxi lớn. Ngoài ra, chất xơ trong cà rốt cũng giúp làm sạch cơ thể.

Nước ép cam và cà rốt. Ảnh minh họa: Internet. Trong khi đó, cam là một trong những loại quả ngon nhất trong số các loại trái cây. Ăn nhiều cam giúp chống loại nhiều loại bệnh như các bệnh về tim mạch, ung thư và các vấn đề về đường ruột. Tác dụng của nước ép cam và cà rốt đối với giảm cân:

Chất xơ trong cà rốt giúp bạn cảm thấy no lâu, ít bị đói. Thế nên, bạn sẽ hiếm khi muốn ăn thêm món gì đó giữa các bữa ăn.

Cà rốt cũng giúp tăng cường hoạt động của các enzyme tiêu hóa và cải thiện khả năng loại bỏ chất thải của cơ thể.

Cam giúp kích thích hệ miễn dịch, tái tạo tế bào, tốt cho trái tim và da. Đối với giảm cân, cam chứa axit, các chất chống oxy hóa và chất xơ tốt cho quá trình trao đổi chất nên cơ thể sẽ đốt cháy nhiều calo hơn. Các lợi ích khác của nước cà rốt và nước cam: Nước cà rốt hỗ trợ cải thiện khả năng miễn dịch, kiểm soát bệnh tim, giảm cholesterol, ngăn ngừa đông máu, ngăn ngừa ung thư, tăng cường sức khỏe của xương, chữa trị nhiễm trùng, bảo vệ sức khỏe của mắt, duy trì sức khỏe răng miệng, chăm sóc da, bảo vệ chức năng nhận thức và hoạt động não bộ. Ngoài ra, sự hiện diện của cam trong thức uống này sẽ giúp ổn định huyết áp, ngăn ngừa loét dạ dày, ngăn ngừa sỏi thận, giảm nguy cơ đau tim và điều trị thiếu máu. Cách làm nước ép cam và cà rốt để giảm cân Cách làm nước ép cam và cà rốt để giảm cân. Ảnh minh họa: Internet. Nguyên liệu: 2 củ cà rốt, 1 quả cam, 1 đến 2 miếng gừng nhỏ và ¼ chén nước. Cách làm: Rửa sạch cà rốt và cam.

Cắt cà rốt và cam thành miếng, chú ý bỏ hạt cam. Sau đó, cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay rồi xay thật nhỏ cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn.

Dùng máy lọc tách lấy phần nước ép. Chú ý: Những người gặp vấn đề về tiêu hóa, thận, nhiệt miệng, trào ngược dạ dày không nên uống nước ép cam và cà rốt. Uống nước ép cam và cà rốt là cách đơn giản để giảm cân và lấy lại vóc dáng thon gọn mà không cần tốn nhiều công sức hay ăn uống kham khổ. Đây cũng là loại nước uống lý tưởng để giải khát trong những ngày hè nóng nực.

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