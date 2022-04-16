Dù là huyền thoại hay tin đồn nào, bạn cũng không nên sử dụng những nguyên liệu từ nhà bếp này lên làn da của mình

Làm đẹp 16/04/2022 12:21

Xu hướng chăm sóc da hoàn toàn tự nhiên đang tăng lên trong thời gian gần đây. Những người không muốn sử dụng các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc hóa học mua ở cửa hàng đang có xu hướng bao gồm các nguyên liệu nhà bếp trong quy trình chăm sóc da thông thường của mình. 

Dù là huyền thoại hay tin đồn nào, bạn cũng không nên sử dụng những nguyên liệu từ nhà bếp này lên làn da của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nguyên liệu nhà bếp dễ kiếm và giá cả phải chăng đang ngày càng được sử dụng phổ biến làm chất tẩy rửa, tẩy tế bào chết, toner và mặt nạ vì nhiều người quan niệm rằng các sản phẩm tự nhiên không gây hại cho da. Tuy nhiên, quan niệm sai lầm này có thể dẫn đến kết quả tai hại vì nhiều nguyên liệu nhà bếp không thích hợp để đắp mặt. Đây là năm nguyên liệu nhà bếp mà bạn không bao giờ nên thoa lên mặt.

Chanh vàng

Dù là huyền thoại hay tin đồn nào, bạn cũng không nên sử dụng những nguyên liệu từ nhà bếp này lên làn da của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong chanh, nhiều người sử dụng nó trực tiếp trên mặt để giải quyết các vấn đề về sắc tố và làm sáng da. Tuy nhiên, chanh có tính axit cao và nguyên liệu trong nhà bếp này có thể làm rối loạn cân bằng độ pH của da và gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng, khô da, mẩn đỏ và bong tróc da quá mức. Các triệu chứng thậm chí có thể tồi tệ hơn nếu bạn thuộc loại da nhạy cảm hoặc có vấn đề. Vì vậy, hãy đảm bảo tránh xa các ứng dụng chanh bôi ngoài da, thay vào đó sử dụng một vài giọt nước cốt chanh trong mặt nạ để có kết quả tốt nhất.


Đường trắng

Dù là huyền thoại hay tin đồn nào, bạn cũng không nên sử dụng những nguyên liệu từ nhà bếp này lên làn da của mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tránh sử dụng đường trong sản phẩm tẩy tế bào chết tự làm vì các cạnh sắc của chúng có thể làm hỏng các mô nhạy cảm trên khuôn mặt. Các vết rách siêu nhỏ trên bề mặt da do tẩy tế bào chết bằng đường trắng thường xuyên có thể dẫn đến viêm, kích ứng, mẩn đỏ, khô và các vấn đề về da khác. Những người có vấn đề về mụn trứng cá không nên sử dụng muối trắng hoặc đường vì nó có thể dẫn đến sẹo, mẩn đỏ và viêm nhiều hơn.

Baking soda

Dù là huyền thoại hay tin đồn nào, bạn cũng không nên sử dụng những nguyên liệu từ nhà bếp này lên làn da của mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt bằng baking soda hoặc thoa thành phần làm mặt nạ hoặc tẩy tế bào chết vật lý có thể loại bỏ hàng rào dầu bảo vệ của da và khiến da dễ bị nhiễm trùng và nổi mụn. Bên cạnh việc làm xáo trộn hệ vi khuẩn lành mạnh và sự cân bằng tinh tế của các enzym, việc sử dụng baking soda có thể dẫn đến nhạy cảm với ánh nắng mặt trời và tăng sắc tố da. Vì vậy, hãy để hóa chất tốt hơn như một phương thuốc chữa chứng ợ chua hơn là làm tổn hại da khi sử dụng nó.

Quế

Dù là huyền thoại hay tin đồn nào, bạn cũng không nên sử dụng những nguyên liệu từ nhà bếp này lên làn da của mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi quế là một loại gia vị tuyệt vời do hương vị của nó, gia vị ấm này vẫn không nên được sử dụng trực tiếp trên da. Thành phần này hiếm khi được tìm thấy trong bất kỳ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp nào vì quế là chất gây kích ứng phổ biến. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng nguyên liệu nhà bếp trong quy trình chăm sóc da của mình, thì hãy nhớ thêm gia vị như mật ong, dầu ô liu, ... để có làn da mịn màng và không tỳ vết.

Dầu thực vật

Dù là huyền thoại hay tin đồn nào, bạn cũng không nên sử dụng những nguyên liệu từ nhà bếp này lên làn da của mình - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi một số người đã đạt được kết quả tuyệt vời khi sử dụng dầu thực vật trên da của họ, nhiều người đã phải hối hận về quyết định của họ trong thời gian dài. Sử dụng dầu thực vật có thể cung cấp thêm độ ẩm cho bề mặt da của bạn, nhưng cũng có thể dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông, mụn trứng cá và làn da sáng bóng. Bên cạnh đó, dầu tinh luyện được xử lý nhiều với hóa chất, việc sử dụng chúng trên mặt sẽ chỉ gây hại cho da. Nếu bạn có làn da khô, chỉ nên sử dụng dầu thực vật hữu cơ và được ép lạnh.

Theo Times of India

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