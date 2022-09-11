Đối đầu với ánh nắng mặt trời và tia UV sẽ là thách thức không nhỏ, những lưu ý này sẽ giúp bạn "tiếp thêm sức mạnh" cho đôi môi luôn hồng rạng rỡ

Làm đẹp 11/09/2022 15:46

Làn da trên môi của bạn mỏng manh hơn những vùng da còn lại trên cơ thể. Do đó, nó dễ khô và nứt nẻ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Đối đầu với ánh nắng mặt trời và tia UV sẽ là thách thức không nhỏ, những lưu ý này sẽ giúp bạn 'tiếp thêm sức mạnh' cho đôi môi luôn hồng rạng rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sắc tố môi là một vấn đề phổ biến của nhiều phụ nữ, và ánh nắng mặt trời đóng một vai trò quan trọng trong việc khiến thâm môi. Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và không sử dụng son dưỡng có SPF là hai trong số những nguyên nhân phổ biến nhất khiến môi bị thâm.

"Việc sản xuất dư thừa melanin trên môi gây ra tình trạng thâm môi. Khi chúng ta phơi môi dưới ánh nắng mặt trời, các tia UVA và UVB sẽ ảnh hưởng đến làn da của chúng ta. Nó kích thích sản xuất melanin trên môi và kết quả là môi chúng ta ngày càng thâm đen", Tiến sĩ Alekya Singapore, Bác sĩ Da liễu và Thẩm mỹ, Người sáng lập thương hiệu The Skin Sensé chia sẻ. Hơn nữa, bác sĩ nói thêm: "Tất cả những gì bạn cần làm là dành chút thời gian cho chế độ chăm sóc da môi và bạn sẽ có được đôi môi hồng hào, mềm mại nhất từ ​​trước đến nay".

Thoa son dưỡng môi có SPF

Môi của chúng ta cũng cần được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Mặc dù chúng ta thường xuyên thoa kem chống nắng cho da mặt, nhưng đôi môi của chúng ta thường bị bỏ qua. Thoa một loại son dưỡng có chỉ số SPF ít nhất là 30 lên môi. Nó giữ cho môi không tiếp xúc với ánh nắng. Thoa lại son dưỡng sau mỗi 2 giờ hoặc bất cứ khi nào môi bạn cảm thấy khô và nứt nẻ.

Giữ ẩm là chìa khóa làm đẹp

Đối đầu với ánh nắng mặt trời và tia UV sẽ là thách thức không nhỏ, những lưu ý này sẽ giúp bạn 'tiếp thêm sức mạnh' cho đôi môi luôn hồng rạng rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Môi khô có xu hướng bị thâm nhanh chóng. Mặt khác, đôi môi được nuôi dưỡng và giữ ẩm tốt sẽ hoạt động như một hàng rào bảo vệ cho làn da của bạn. Các tia có hại của mặt trời có thể làm hỏng da môi của bạn và bám vào các mảng da khô đó. Do đó, trong khi bạn nên sử dụng son dưỡng môi chống nắng vào ban ngày, bạn nên sử dụng son dưỡng ẩm vào ban đêm.

Môi tự chữa lành và phục hồi trong đêm. Do đó, hãy tìm một loại son dưỡng môi có chứa vitamin E, dầu hạnh nhân, bơ ca cao hoặc bơ hạt mỡ. Những thành phần này có độ ẩm cao và làm rất tốt công việc sửa chữa đôi môi của bạn suốt đêm. Bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ môi mỗi tuần một lần để có kết quả tốt hơn và nhanh hơn.

Tẩy tế bào chết cho môi 

Đối đầu với ánh nắng mặt trời và tia UV sẽ là thách thức không nhỏ, những lưu ý này sẽ giúp bạn 'tiếp thêm sức mạnh' cho đôi môi luôn hồng rạng rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết cho môi là cần thiết để loại bỏ các tế bào da chết đã tích tụ trên môi của bạn. Lớp trên của da chúng ta trở thành nơi sinh sôi của bụi bẩn do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, son dưỡng môi và cặn son trên môi. Nó còn làm thâm môi hơn. Mỗi tuần một lần, hãy tẩy tế bào chết cho môi bằng một sản phẩm tẩy da chết tự chế đơn giản.

1 thìa cà phê mật ong, 1 thìa cà phê đường và vài giọt nước cốt chanh. Bôi hỗn hợp này lên môi và chà xát chúng với nhau cho đến khi hạt đường tan hết. Hãy nhẹ nhàng vì đôi môi của bạn khá mỏng manh và bạn không muốn gây ra những vết rách nhỏ trên chúng. Sau khi tẩy tế bào chết bằng nước, hãy thoa một lớp dưỡng môi nhẹ nhàng.

Mặt nạ môi củ dền

Đối đầu với ánh nắng mặt trời và tia UV sẽ là thách thức không nhỏ, những lưu ý này sẽ giúp bạn 'tiếp thêm sức mạnh' cho đôi môi luôn hồng rạng rỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ dền được nhiều người biết đến với khả năng làm hồng môi, mềm mịn. Củ dền có nhiều chất chống oxy hóa giúp làm sáng môi và loại bỏ sắc tố. Mỗi tuần một lần, hãy đắp mặt nạ củ dền cho môi và bạn sẽ ngạc nhiên trước kết quả trông thấy. Cắt đôi hai lát củ dền và nghiền mịn. Bôi hỗn hợp này lên môi sau khi thêm sữa hoặc kem tươi. Bạn thậm chí có thể thêm mật ong để tăng thêm độ ẩm. Sau 20 phút, rửa mặt nạ bằng nước ấm.

Theo Femina

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