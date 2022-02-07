Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng cạo lông trên cơ thể ?

Làm đẹp 07/02/2022 09:10

Việc giữ lại lông trên cơ thể hoặc để chúng phát triển một cách tự nhiên cũng mang lại rất nhiều lợi ích đã được các nhà khoa học chứng minh.

Khi những người nổi tiếng như Miley Cyrus, Bella Thorne hay Ashley Graham xuất hiện trên thảm đỏ với bộ lông lộ rõ ​​trên cơ thể, mọi người có xu hướng đưa ra những phản ứng trái chiều. Trong khi một số cho rằng nó không phù hợp thì những người khác lại cho rằng đã đến lúc phá vỡ các tiêu chuẩn làm đẹp lỗi thời. Và mặc dù bất cứ ai quyết định làm gì với lông trên cơ thể hoàn toàn là sự lựa chọn của họ, nhưng trên thực tế, có rất nhiều lợi ích sức khỏe được khoa học chứng minh khi để lông trên cơ thể bạn phát triển tự nhiên.

Sau đây là những lợi ích này và một số trong số chúng có thể khiến bạn muốn từ bỏ dao cạo của mình một lần và mãi mãi.

1. Ít bị nhiễm trùng da hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng cạo lông trên cơ thể ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Ngay cả khi bạn đã quen với việc cạo lông và thực hiện hàng ngày, cũng khó tránh khỏi những vết sẹo và vết cắt nhỏ có thể gây kích ứng da. Nếu chúng không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến các vấn đề về da khác nhau. Những vết sưng do dao cạo trông có vẻ vô hại nhưng thực sự có thể là dấu hiệu của một tình trạng da phổ biến được gọi là viêm nang lông. Khi nang lông bị tổn thương sẽ khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bên trong và gây nhiễm trùng.

2. Có thể ngăn ngừa một số tình trạng da nhất định.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng cạo lông trên cơ thể ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Nếu bạn để lông trên cơ thể mọc tự nhiên, sẽ không phải đối mặt với nguy cơ bị thương do dao cạo và lông mọc ngược. Cạo lông thường xuyên có thể tạo nên cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào da và dẫn đến các tình trạng khó chịu khác, chẳng hạn như kích ứng da , nổi mụn ở nách và các vết hằn trên da.

3. Có thể giúp da lành nhanh hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng cạo lông trên cơ thể ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Nếu bạn có vết bầm tím hoặc vết thương trên cơ thể, tốt hơn là nên dừng cạo trên cơ thể vì việc này có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương. Các nang lông chứa các tế bào gốc giúp chữa lành da khỏi vết loét và vết cắt nhanh hơn.

4. Có thể làm giảm vết nứt nẻ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng cạo lông trên cơ thể ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Nếu bạn thực hiện nhiều hoạt động thể dục, có lẽ bạn đã quen với cảm giác khó chịu như phát ban không mong muốn ở nách. Điều này xảy ra do độ ẩm kết hợp với ma sát và vải gây kích ứng gây bỏng trên da. Khi bạn không cạo lông nách, bạn đang giúp giảm nguy cơ bị kích ứng thêm.

Theo Brightside

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