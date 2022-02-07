10 quy tắc chăm sóc chân mà bạn không nên bỏ qua

Sau đây là những khuyến nghị của các bác sĩ và chuyên gia sẽ giúp bạn chăm sóc tốt cho đôi chân của mình mà không tốn nhiều chi phí.

Đá bọt là một lựa chọn tốt khi chúng ta cần loại bỏ da khô và làm mềm vết chai. Để quá trình diễn ra an toàn, bạn cần ngâm chân và đá bọt trong nước ấm khoảng 5-10 phút. Sau đó, lau khô bàn chân nhưng không dùng đá bọt và massage trong 2 – 3 phút. Cuối cùng, bạn hãy dùng đá bọt chà thật nhẹ lên chân và kết thúc bằng cách thoa một ít kem dưỡng ẩm.

2. Không được cạo lông chân khi da còn khô.

Khi cạo lông chân mà không dùng nước hoặc kem đặc trị bôi trước, chúng ta có thể bị kích ứng da, lông mọc ngược hoặc thậm chí bị bỏng. Và những hành động này còn có thể gây ra bệnh viêm nang lông khiến da xuất hiện những chấm nhỏ màu đen, đỏ rất mất thẩm mỹ. Chúng xuất hiện vì những lý do khác nhau, bao gồm cả việc cạo lông không đúng cách. Đây là lý do tại sao chúng ta nên thay lưỡi dao thường xuyên và không được cạo lông khi da còn khô.

3. Ghi nhớ 3 bước cạo lông chân

Đừng quên rửa và tẩy da chết thật sạch trước khi cạo. Đây là để loại bỏ các tế bào da có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Sau đó, hãy thoa một lớp mousse cạo lông, kem đặc hiệu cho việc cạo lông để bôi trơn trên da nhiều hơn và bước cuối cùng là dưỡng ẩm cho da sau khi tắm lại.

4. Chọn những đôi giày thoải mái.

Theo các bác sĩ, những đôi giày chật, đặc biệt là những đôi giày có phần trước hẹp có thể khiến bạn bị nổi mụn ở chân. Để tránh điều này, tốt hơn hết bạn nên đi giày có phần trước rộng và đế bằng.



Đồng thời bạn cũng nên sử dụng lót giày hỗ trợ vì những người có bàn chân bẹt thường dễ bị các vấn đề về bàn chân hơn. Lót cũng có thể giúp bảo vệ bàn chân khỏi những chấn thương ngoài tầm kiểm soát.

5. Sử dụng khung định hình nếu bạn bị viêm khớp biến dạng khớp ngón cái.

Nếu bạn đã có bị biến dạng trên ngón chân cái, bạn có thể thử đeo khung định hình ngón chân. Chúng sẽ căn chỉnh các ngón chân một cách chính xác và giảm ma sát. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng loại khung này vì chúng thoải mái nhất cho đôi chân muốn căn chỉnh và giảm đau khi đeo dép của bạn.

6. Chăm sóc da đầu gối.

Dù vô hại nhưng chứng tăng sắc tố da có thể khiến đầu gối thâm và một số người cố gắng làm sáng vùng ấy để chúng bớt lộ rõ. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết có axit alfa-hydro. Chúng hỗ trợ loại bỏ các tế bào chết và làm cho làn da trở nên mịn màng. Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm tự làm, chẳng hạn như nước ép lô hội và nghệ để làm đều màu da và giảm sắc tố.



Sự thâm đen trên da đầu gối cũng có thể được ngăn ngừa bằng cách sử dụng kem chống nắng và dưỡng ẩm cho khu vực này mỗi ngày.

7. Cầm máy cạo lông đúng cách

Máy cạo lông rất hữu ích khi giúp loại bỏ lông tận gốc. Nhưng nếu thao tác sai thiết bị sẽ chỉ cắt xén bớt đi chứ không thể giải quyết tận gốc của vấn đề của lông được. Cách cầm đúng là giữ máy ở góc 90 độ và từ từ di chuyển kết hợp ấn nhẹ nó lên da.

8. Không mặc quần áo bằng vải tổng hợp sau khi tẩy lông.

Vải tổng hợp có thể gây kích ứng lên da khi có vết thương. Vì vậy, trong những ngày đầu tiên sau khi tẩy lông, các chuyên gia khuyên bạn nên mặc quần áo bằng vải cotton hoặc các chất liệu tự nhiên khác.

9. Nhờ bác sĩ loại bỏ vết chai

Những vết chai lớn có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu nhưng đừng mua kem đặc trị hoặc nhờ nhân viên thẩm mỹ viện giúp bạn. Tốt hơn hết là bạn nên đến gặp bác sĩ để tham vấn và điều trị. Họ sẽ kiểm tra khu vực đó và tìm ra lý do tại sao bạn có vết chai.



Một số người có vết chai do bàn chân của họ dễ bị như vậy và chỉ có bác sĩ mới có thể giúp đỡ trong tình huống như vậy.

10. Không đi tất cotton.

Bàn chân của con người có khoảng 250.000 tuyến mồ hôi. Những người gặp vấn đề đổ mồ hôi chân nhiều nên tránh dùng những đôi tất làm bằng cotton vì chất liệu này hấp thụ nhanh độ ẩm nhưng lại khó bay hơi. Việc này sẽ gây ra vấn đề về mùi và tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.



Theo Brightside