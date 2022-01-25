11 mẹo đơn giản để kết hợp quần áo và phụ kiện giúp bạn trông sang trọng hơn

Dưới đây là danh sách các quy tắc siêu dễ mà ai cũng có thể áp dụng để trông thật sành điệu trong cuộc sống hàng ngày và trong những dịp đặc biệt.

Có một vài mẹo của chuyên gia có thể biến bạn thành nhà tạo mẫu cá nhân của riêng mình và đưa trang phục của bạn lên một tầm cao mới.

Thêm thắt lưng phù hợp có thể nâng tầm vẻ ngoài của bạn. Ví dụ, những phụ nữ nhỏ nhắn nên chọn một chiếc thắt lưng đơn sắc , trong khi một chiếc thắt lưng bản rộng sẽ rất hợp với những phụ nữ cao và dáng người rắn chắc. Thắt lưng bản rộng cũng có thể được sử dụng để hài hòa những mẫu váy khác nhau.

Thắt lưng dạng siêu mỏng rất hợp với áo hoặc váy đồng màu nhưng sẽ bị lạc tông khi kết hợp với các trang phục nhiều họa tiết. Thắt lưng bản rộng rất hợp với áo liền quần và váy, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để thắt dây áo len hoặc áo khoác và làm nổi bật dáng người của bạn. Để sử dụng nó phù hợp, hãy chọn một chiếc thắt lưng có độ dày trung bình vì chúng có tác dụng với khá nhiều loại thời trang.

2. Chọn giày dép phù hợp với dáng váy.

Váy càng ngắn thì chú ý đến chi tiết về gót chân là quy tắc vàng có thể giúp bạn tránh xa vẻ lôi thôi khi mặc váy ngắn. Nhưng khi cùng một chiếc váy ngắn cũn cỡn được kết hợp với giày bệt, giày lười hay thậm chí là một đôi giày thể thao đẹp , nó có thể trông thật bóng bẩy và sành điệu. Mặt khác, đừng ngại diện những đôi giày cao gót với váy midi và váy maxi. Nếu bạn vẫn muốn kết hợp giày cao gót và váy ngắn, mặc một chiếc quần tất có thể khiến tổng thể trông sành điệu hơn rất nhiều.

3. Trang bị phụ kiện bằng đồ trang sức hoặc khăn quàng cổ để chuyển hướng sự chú ý khỏi các khu vực có vấn đề.

Nếu thích mặc váy ôm dáng nhưng người lại hơi ngấn mỡ, bạn có thể quàng một chiếc khăn sặc sỡ hoặc trang sức bản lớn để hướng sự chú ý từ sang khuôn mặt. Ngoài ra, bạn có thể đầu tư vào một số quần áo hợp vóc dáng để làm cho hình thể của bạn trở nên thon gọn hơn. Tránh những chiếc váy bó sát có phần trang trí và chi tiết ở eo nếu bạn không sở hữu vòng 3 “nóng bỏng”.

4. Cân bằng các phụ kiện là chìa khóa của thời trang.

Thật dễ dàng để mang theo những phụ kiện tuyệt đẹp để tôn lên trang phục của bạn. Khi thêm một chiếc khăn vào, hãy tránh làm nó quá phức tạp bằng cách kết hợp quá nhiều đồ trang sức. Để tránh sai lầm này, bạn có thể tuân theo quy tắc kết hợp đơn giản 1: 1 : khăn + vòng cổ hoặc khăn + khuyên tai.

5. Thử nghiệm với những chiếc khăn quàng cổ đầy màu sắc bằng cách thay đổi mục đích của chúng.

Bạn không cần phải giới hạn mình trong việc chỉ quàng một chiếc khăn quanh cổ. Các cách sử dụng khăn quàng cổ để tạo kiểu cho trang phục của bạn gần như vô tận. Bạn có thể sử dụng nó để cột lên quai chiếc túi xách để nhấn điểm cho chiếc túi đơn điệu, làm băng đô, trang trí mũ, hoặc thậm chí đeo nó thay cho thắt lưng.

6. Đừng chọn một chiếc túi quá khổ nếu bạn muốn mình trông cao hơn.

Hầu hết chúng ta thường bị phân tâm bởi những họa tiết và hình dáng lộng lẫy khi đi mua một chiếc túi xách mà quên mất rằng sự cân bằng khi phối hợp thực sự điều quan trọng nhất.

Phụ nữ thấp bé nên chọn một chiếc túi có kích thước vừa và nhỏ với quai dài vừa phải hoặc ngắn. Những chiếc túi rộng hơn hoặc quá khổ sẽ không có lợi cho bạn vì chúng có thể khiến bạn trông thấp hơn.

Phụ nữ cao nên tránh những chiếc túi hình hộp. Đối với túi siêu nhỏ cũng vậy. Chúng có thể rất nhỏ, nhưng chúng có thể khiến bạn trông như một người khổng lồ . Túi đeo vai tròn, trơn, dễ thay đổi hình dạng là lựa chọn tốt hơn.

Những cô nàng có kích thước cao lớn, có đường cong cơ thể nên chọn những chiếc túi có cấu trúc cỡ trung bình thay vì những chiếc túi rất nhỏ hoặc quá lớn. Một chiếc túi quá khổ có thể làm tăng sự chú ý cho khu vực có vấn đề của bạn, trong khi những chiếc túi nhỏ hơn có thể khiến bạn trông to hơn. Nếu bạn là một fan hâm mộ của những chiếc ví nhỏ, đi một chiếc túi clutch có thể là một lựa chọn tuyệt vời.

7. Tránh trùng màu của đôi giày với túi.

Nếu bạn đang hướng đến một vẻ ngoài hiện đại hơn, hãy cố gắng tránh những kiểu kết hợp diêm dúa. Mặc dù không có gì sai khi mang túi xách đen với giày đen, nhưng nếu bạn đang cố gắng tạo điểm nhấn cho trang phục cơ bản với một số màu sắc, thì tốt hơn hết bạn nên kết hợp màu sắc của túi xách với những món đồ khác, chẳng hạn như hoa tai hoặc áo khoác.

Tuy nhiên, khi nói đến trang phục và hoa văn trang trí thì có một chút khác biệt. Nếu bạn yêu thích một chiếc túi hoặc đôi giày có hoa văn, hãy cố gắng xác định màu cơ bản và hài hòa cho phù hợp. Ví dụ: nếu màu cơ bản của túi có hoa văn là màu xám, thì hãy đi một đôi giày màu xám trơn - hoặc ngược lại.

8. Vòng cổ và cổ áo cần được chú ý.

Thêm điểm nhấn cho vẻ ngoài của bạn bằng cách kết hợp trang sức là một cách dễ dàng để làm cho bộ trang phục của bạn trở nên tinh tế hơn, nhưng khi chọn một chiếc vòng cổ, bạn nên cân nhắc đến đường viền cổ áo trước .

Dây chuyền ngắn thường hợp hơn khi chúng nằm trên đường viền cổ áo, nhưng chúng cũng có thể trông tuyệt vời nếu đường viền cổ áo đủ cao để nó có thể làm nền cho đồ trang sức (nói cách khác, mặt dây chuyền không nên nằm nửa trên quần áo và một nửa.trên da của bạn ). Mặt khác, dây chuyền dài phù hợp với đường viền cổ thấp, thậm chí cả áo cổ cao, nhưng chúng có thể trông hơi kỳ cục với đường viền cổ áo vuông hoặc không đối xứng.

9. Kết hợp vòng tay chuyên nghiệp.

Đối với những bạn yêu thích vòng tay hơn, việc biết cách tạo điểm nhấn cho cánh tay của mình sẽ còn rất nhiều cách để tham khảo. Có rất nhiều vị trí để phối và kết hợp vòng tay của bạn nhưng hãy nhớ rằng sự cân bằng là chìa khóa. Đeo những món đồ cồng kềnh ở cả hai cổ tay có thể làm giảm sự chú ý khỏi tổng thể trang phục của bạn và thậm chí trông hơi lôi thôi. Ngoài ra, hãy theo dõi cách phối màu để làm cho đồ trang sức và quần áo của bạn trông hài hòa.

10. Chọn chiếc mũ phù hợp với trang phục.

Bạn thường bị hấp dẫn khi chỉ cần đội bất kỳ loại mũ nào để làm cho bộ trang phục trở nên thú vị hơn, nhưng điều đó thực sự có thể khiến bạn trông lạc tông. Hãy suy nghĩ về tỷ lệ khuôn mặt và cơ thể trước khi đội thêm một chiếc mũ cho vẻ ngoài của bạn. Quy tắc vàng là vành mũ không được rộng hơn vai của bạn .

Nếu bạn có khuôn mặt tròn, đội một chiếc mũ có hình mỏ quạ nông hơn trên đầu sẽ tạo thêm các đường nét sắc sảo để cân bằng diện mạo. Sự lựa chọn của bạn nên là mũ phớt, mũ nồi, mũ lưỡi trai hoặc mũ rộng vành. Bạn cũng có thể chọn những chiếc mũ có phần đầu nhỏ hoặc cài hoa để làm thon dài khuôn mặt.

Phụ nữ có khuôn mặt vuông nên chọn những chiếc mũ lớn hơn, không có đường vành thô để làm mềm khuôn mặt của họ. Thay vì mũ phớt và mũ rộng vành, hãy chọn mũ có vành tròn, mũ len, mũ beret hoặc mũ len beanie .

Nếu khuôn mặt của bạn dài, hãy bỏ qua những chiếc mũ có vành và mũ len mềm, đồng thời tránh đội mũ quá sâu vào đầu. Thay vào đó, hãy chọn những chiếc mũ cắt ngang trán, mũ có gắn họa tiết và mũ rộng vành .

Những quý cô may mắn có khuôn mặt trái xoan có thể loại bỏ bất kỳ điều gì ở trên về kết hợp nón mà vẫn trông thật lộng lẫy.

11. Tô điểm cho vẻ ngoài của bạn với một chiếc quần tất màu hoặc tất da.

Đây là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để nâng tầm trang phục và thêm màu sắc nổi bật cho vẻ ngoài của bạn. Bạn có thể chọn một chủ đề màu sắc tổng thể và kết hợp hài hòa chiếc quần tất với những chiếc quần khác mà bạn đang mặc hoặc chọn một chiếc quần tất bó có màu tương phản, điều này có thể làm nổi bật các bộ quần áo đang mặc của bạn.

Theo Brightside