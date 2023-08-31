Đẹp đẳng cấp với đồng hồ Citizen chính hãng tại đồng hồ Tân Tân

Làm đẹp 31/08/2023 16:22

Là tín đồ sành đồng hồ, chắc chắn bạn sẽ biết đến Citizen – thương hiệu đồng hồ đẳng cấp hàng đầu. Sở hữu một chiếc đồng hồ Citizen vừa giúp bạn nắm bắt thời gian chính xác vừa là phụ kiện giúp gia tăng vẻ đẹp cá tính, sang trọng và mạnh mẽ.

Citizen – thương hiệu đồng hồ cao cấp của Nhật

Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển thương hiệu Citizen trên 100 năm, năm 1918, từ một Viện Nghiên cứu nhỏ tại Nhật, đồng hồ Citizen đã phát triển vượt bậc trở thành thương hiệu siêu đồng hồ vững mạnh.

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Hành trình hơn 100 năm của Citizen là điều mà nhiều thương hiệu khác khó có được. Chính bề dày kinh nghiệm vượt trội, Citizen đang khẳng định vị thế là nhà sản xuất đồng hồ lớn. Hiện nay, đồng hồ Citizen đã có mặt trên 5 châu lục: Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Đại Dương. Vì vậy, sẽ thật tiếc nuối nếu bạn yêu thích đồng hồ mà không sở hữu một chiếc đồng hồ Citizen.

Đồng hồ Citizen chinh phục khách hàng với 5 đặc điểm nổi bật

Là một thương hiệu lớn và lâu đời, đồng hồ Citizen được ưa chuộng là minh chứng rõ ràng cho một sản phẩm thời thượng chất lượng. Đồng Hồ Tân Tân tin rằng đồng hồ Citizen có thể chinh phục mọi khách hàng với những đặc điểm nổi bật sau:

Nhắc đến đồng hồ Citizen, người dùng sẽ nghĩ đến công nghệ năng lượng ánh sáng vượt trội. Dòng Eco – drive có khả năng chuyển bất kỳ nguồn sáng nào để tạo thành năng lượng hoạt động đồng hồ. Nguồn năng lượng này giúp đồng hồ chạy chính xác dù trong tối suốt 8 tiếng khi được sạc đầy.

Đẹp đẳng cấp với đồng hồ Citizen chính hãng tại đồng hồ Tân Tân - Ảnh 2

Ngoài ra, mỗi chiếc đồng hồ Citizen nữ hay nam đều được thiết kế tỉ mỉ, tính thẩm mỹ cao. Nhờ thiết kế độc đáo, sang trọng, cá tính, đồng hồ Citizen có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng. Đặc biệt, đồng hồ Citizen Eco-drive L được đánh giá là “một trong những mẫu thiết kế đồng hồ đẹp trên thế giới”.

Đồng hồ Citizen được làm từ nhiều chất liệu quý giá như dây đeo bằng titanium đáp ứng được tiêu chí cứng cáp (gấp 5 lần) nhưng vẫn nhẹ nhàng cho người dùng (nhẹ hơn chất liệu thép không gỉ 40%).

Citizen cung cấp mẫu mã đa dạng ở nhiều phân khúc từ 3.000.000vnđ đến hơn 20.000.000vnđ. Do đó, bạn có thể dễ dàng tìm ra chiếc đồng hồ Citizen phù hợp với mình.

Đặc biệt, Citizen còn sở hữu bộ sưu tập đồng hồ đa dạng. Mỗi bộ sưu tập đều mang tên, phong cách, ý nghĩa riêng.

Đồng Hồ Tân Tân – điểm đến không thể bỏ qua của tín đồ đồng hồ Citizen

Đồng Hồ Tân Tân tự hào là Nhà phân phối chính thức và là trung tâm bảo hành ủy quyền của Citizen ở Việt Nam. Đây được coi là lựa chọn sáng giá nhất để sở hữu một chiếc đồng hồ Citizen chính hãng,

Gần 40 xây dựng và phát triển, Đồng Hồ Tân Tân đang khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực cung cấp “đồng hồ cao cấp chính hãng”, cùng dịch vụ sửa chữa đồng hồ tiêu chuẩn quốc tế với đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Đồng Hồ Tân Tân cung cấp hơn 14.000 mẫu mã đến từ +20 thương hiệu. Bạn có thể tìm thấy những chiếc đồng hồ Citizen khó kiếm tại đây một cách dễ dàng.

Đẹp đẳng cấp với đồng hồ Citizen chính hãng tại đồng hồ Tân Tân - Ảnh 3

Đồng Hồ Tân Tân còn có chính sách bảo hành với tổng thời lượng lên đến 5 năm. Quý khách hàng cũng có thể đổi sản phẩm khi có lựa chọn khác. Dịch vụ mua trả góp 0% của Đồng Hồ Tân Tân sẽ giúp bạn dễ dàng sở hữu một chiếc đồng hồ Citizen chính hãng cao cấp ngay hôm nay.

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