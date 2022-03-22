Công cuộc trang điểm sẽ thật thiếu sót nếu vắng đi đôi mi giả để tăng sức hấp dẫn cho đôi mắt và đây sẽ là những điều bạn cần biết khi đeo MI GIẢ

Mi giả mang đến cho bạn hàng mi dày và đầy đặn tự nhiên. Chúng rất thú vị để đeo vào những dịp đặc biệt và đã trở thành một phần trong thói quen trang điểm hàng ngày của nhiều người.
- Tạm biệt mái tóc hư tổn chỉ với những mẹo nhỏ này!
- Bạn đã từng có ý tưởng gội đầu 'chay' bao giờ chưa? Điều bất ngờ gì có thể xảy ra với tóc nếu bạn ngừng sử dụng dầu gội?
Nếu bạn đeo mi giả, hãy nhớ nghiên cứu để biết chính xác mức độ an toàn của chúng và những gì bạn có thể làm để cải thiện trải nghiệm của mình. Lông mi giả là gì?
Nếu bạn đeo mi giả, hãy nhớ nghiên cứu để biết chính xác mức độ an toàn của chúng và những gì bạn có thể làm để cải thiện trải nghiệm của mình.
Lông mi giả là gì?
Mi giả là loại mi tổng hợp được thiết kế để làm cho đôi mắt của bạn nổi bật lên. Chúng được gắn vào mí mắt của bạn ngay trên hàng mi tự nhiên của bạn bằng cách sử dụng một loại keo tạm thời. Dụng cụ nối mi cũng tương tự, chúng được gắn trực tiếp vào mi tự nhiên của bạn bằng một loại keo lâu dài hơn.
Lông mi giả có an toàn không?
Khi mi giả ngày càng trở nên phổ biến, nhiều người đang tự hỏi mình: "Dán mi giả có an toàn không?" Câu trả lời sẽ không đơn giản. Mi giả sẽ không gây tổn thương nếu được dán và đeo đúng cách, nhưng có những rủi ro đi kèm với việc đeo mi giả thường xuyên.
Đôi mắt của bạn là nơi vô cùng nhạy cảm! Bạn nên cẩn thận khi dán bất cứ thứ gì lên da hoặc quanh mắt, nhưng mi giả thì càng phải cẩn thận hơn. Lông mi tổng hợp kết hợp với chất kết dính mạnh sẽ gây thêm mối đe dọa cho đôi mắt của bạn và có thể gây ra phản ứng dị ứng, kích ứng hoặc chấn thương mắt khác.
Các biến chứng có thể xảy ra do lạm dụng mi giả bao gồm:
- Phản ứng dị ứng với keo
- Một vết sưng đỏ gây đau trên mí mắt hoặc bên dưới hàng mi của bạn, được gọi là mụn lẹo
- Sụp mí do quá nhiều kích thích lên mí mắt của bạn
- Kích ứng hoặc nhiễm trùng mắt
- Làm mất lông mi
Đọc kỹ và làm theo các hướng dẫn đi kèm với mi giả về vấn đề vệ sinh mi giả. Nếu sử dụng không đúng cách, bạn có thể tạo cơ hội cho vi khuẩn hoặc nấm nguy hiểm tích tụ trên mi giả và lây nhiễm sang mắt của bạn. Đã có trường hợp mù tạm thời và vĩnh viễn do lạm dụng trang điểm mắt.
Không dùng chung hoặc mượn mi giả của người khác. Điều đó sẽ đưa vi trùng của người khác vào mắt bạn có thể cực kỳ nguy hiểm! Nếu bạn có cơ hội lấy mẫu mi giả trong một cửa hàng mỹ phẩm, hãy nói không trừ khi bạn biết mình sẽ đeo một cặp mi giả hoàn toàn mới với dụng cụ bôi một lần.
Nếu bạn đã quen với mi giả và biết rằng mắt mình nhạy cảm với một thành phần nào đó, hãy kiểm tra nhãn trước khi mua và dán. Nếu gói hàng nhỏ đến mức không có danh sách các thành phần, hãy tìm kiếm trên mạng hoặc hỏi nhân viên cách tìm ra những gì có trong mi giả và keo dán mi. Nếu bạn chưa quen với việc gắn mi giả, hãy nghiên cứu xem những thành phần nào có thể gây kích ứng hoặc không tốt cho mắt của bạn. Formaldehyde là một thành phần phổ biến trong keo dán mi giả có thể gây ra các phản ứng dị ứng. Nếu bạn bị dị ứng với formaldehyde, mắt của bạn sẽ bị đau, ngứa, đỏ và bắt đầu sưng. Một phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể tạm thời cản trở tầm nhìn của bạn. Mẹo để dán và loại bỏ lông mi giả Dán mi giả khá đơn giản. Bạn sẽ bôi keo dán mi giả vào dải lông mi giả mà bạn muốn gắn vào. Để an toàn hơn khi áp dụng những cách này, bạn nên làm như vậy trong khi vẫn hoàn toàn yên tĩnh không bị bận bịu hay vội vàng. Nếu bạn bị chen lấn, dán mi ở chỗ đông người bạn có thể bị thương ở mắt. Ví dụ, nếu một trong những dụng cụ tiếp xúc với mắt, bạn có thể làm xước giác mạc và có nguy cơ bị nhiễm trùng nặng. Luôn rửa tay trước khi dán mi giả. Có rất nhiều vi khuẩn trên tay của bạn có thể gây nhiễm trùng mắt nếu nó tiếp xúc trực tiếp với mắt của bạn. Khi tháo mi giả, hãy thấm nhẹ phần đầu mi giả bằng nước ấm, dung dịch tẩy lông mi chuyên dụng hoặc dung dịch tẩy trang dành cho mắt. Điều này làm yếu chất kết dính. Đôi khi, keo dán mi giả lỳ sẽ rất khó tẩy. Bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy trang mắt dạng dầu hoặc một loại dầu khác như dầu dừa để làm trôi. Nếu bạn không tự tin loại bỏ mi giả, hãy liên hệ với chuyên gia được để được giúp đỡ. Đeo mi giả Đừng cảm thấy lo lắng khi đeo mi giả! Chúng là một cách an toàn để nâng cao vẻ ngoài của bạn nếu được áp dụng và loại bỏ đúng cách. Nếu bạn thấy mắt mình bị kích ứng, nhiễm trùng hoặc bị thương, hãy liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe ngay lập tức. Theo WebMD
Nếu bạn đã quen với mi giả và biết rằng mắt mình nhạy cảm với một thành phần nào đó, hãy kiểm tra nhãn trước khi mua và dán. Nếu gói hàng nhỏ đến mức không có danh sách các thành phần, hãy tìm kiếm trên mạng hoặc hỏi nhân viên cách tìm ra những gì có trong mi giả và keo dán mi. Nếu bạn chưa quen với việc gắn mi giả, hãy nghiên cứu xem những thành phần nào có thể gây kích ứng hoặc không tốt cho mắt của bạn.
Formaldehyde là một thành phần phổ biến trong keo dán mi giả có thể gây ra các phản ứng dị ứng. Nếu bạn bị dị ứng với formaldehyde, mắt của bạn sẽ bị đau, ngứa, đỏ và bắt đầu sưng. Một phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể tạm thời cản trở tầm nhìn của bạn.
Mẹo để dán và loại bỏ lông mi giả
Dán mi giả khá đơn giản. Bạn sẽ bôi keo dán mi giả vào dải lông mi giả mà bạn muốn gắn vào. Để an toàn hơn khi áp dụng những cách này, bạn nên làm như vậy trong khi vẫn hoàn toàn yên tĩnh không bị bận bịu hay vội vàng.
Nếu bạn bị chen lấn, dán mi ở chỗ đông người bạn có thể bị thương ở mắt. Ví dụ, nếu một trong những dụng cụ tiếp xúc với mắt, bạn có thể làm xước giác mạc và có nguy cơ bị nhiễm trùng nặng.
Luôn rửa tay trước khi dán mi giả. Có rất nhiều vi khuẩn trên tay của bạn có thể gây nhiễm trùng mắt nếu nó tiếp xúc trực tiếp với mắt của bạn.
Khi tháo mi giả, hãy thấm nhẹ phần đầu mi giả bằng nước ấm, dung dịch tẩy lông mi chuyên dụng hoặc dung dịch tẩy trang dành cho mắt. Điều này làm yếu chất kết dính. Đôi khi, keo dán mi giả lỳ sẽ rất khó tẩy. Bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy trang mắt dạng dầu hoặc một loại dầu khác như dầu dừa để làm trôi. Nếu bạn không tự tin loại bỏ mi giả, hãy liên hệ với chuyên gia được để được giúp đỡ.
Đeo mi giả
Đừng cảm thấy lo lắng khi đeo mi giả! Chúng là một cách an toàn để nâng cao vẻ ngoài của bạn nếu được áp dụng và loại bỏ đúng cách. Nếu bạn thấy mắt mình bị kích ứng, nhiễm trùng hoặc bị thương, hãy liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe ngay lập tức.
Theo WebMD