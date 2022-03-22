Công cuộc trang điểm sẽ thật thiếu sót nếu vắng đi đôi mi giả để tăng sức hấp dẫn cho đôi mắt và đây sẽ là những điều bạn cần biết khi đeo MI GIẢ

Nếu bạn đeo mi giả , hãy nhớ nghiên cứu để biết chính xác mức độ an toàn của chúng và những gì bạn có thể làm để cải thiện trải nghiệm của mình.

Ảnh minh họa Nếu bạn đeo mi giả , hãy nhớ nghiên cứu để biết chính xác mức độ an toàn của chúng và những gì bạn có thể làm để cải thiện trải nghiệm của mình. Lông mi giả là gì?

Mi giả là loại mi tổng hợp được thiết kế để làm cho đôi mắt của bạn nổi bật lên. Chúng được gắn vào mí mắt của bạn ngay trên hàng mi tự nhiên của bạn bằng cách sử dụng một loại keo tạm thời. Dụng cụ nối mi cũng tương tự, chúng được gắn trực tiếp vào mi tự nhiên của bạn bằng một loại keo lâu dài hơn.

Khi mi giả ngày càng trở nên phổ biến, nhiều người đang tự hỏi mình: "Dán mi giả có an toàn không?" Câu trả lời sẽ không đơn giản. Mi giả sẽ không gây tổn thương nếu được dán và đeo đúng cách, nhưng có những rủi ro đi kèm với việc đeo mi giả thường xuyên. Ảnh minh họa Đôi mắt của bạn là nơi vô cùng nhạy cảm! Bạn nên cẩn thận khi dán bất cứ thứ gì lên da hoặc quanh mắt, nhưng mi giả thì càng phải cẩn thận hơn. Lông mi tổng hợp kết hợp với chất kết dính mạnh sẽ gây thêm mối đe dọa cho đôi mắt của bạn và có thể gây ra phản ứng dị ứng, kích ứng hoặc chấn thương mắt khác. ‌

Các biến chứng có thể xảy ra do lạm dụng mi giả bao gồm: Phản ứng dị ứng với keo

Một vết sưng đỏ gây đau trên mí mắt hoặc bên dưới hàng mi của bạn, được gọi là mụn lẹo

Sụp mí do quá nhiều kích thích lên mí mắt của bạn

Kích ứng hoặc nhiễm trùng mắt

Làm mất lông mi Đọc kỹ và làm theo các hướng dẫn đi kèm với mi giả về vấn đề vệ sinh mi giả. Nếu sử dụng không đúng cách, bạn có thể tạo cơ hội cho vi khuẩn hoặc nấm nguy hiểm tích tụ trên mi giả và lây nhiễm sang mắt của bạn. Đã có trường hợp mù tạm thời và vĩnh viễn do lạm dụng trang điểm mắt. ‌ Không dùng chung hoặc mượn mi giả của người khác. Điều đó sẽ đưa vi trùng của người khác vào mắt bạn có thể cực kỳ nguy hiểm! Nếu bạn có cơ hội lấy mẫu mi giả trong một cửa hàng mỹ phẩm, hãy nói không trừ khi bạn biết mình sẽ đeo một cặp mi giả hoàn toàn mới với dụng cụ bôi một lần. Ảnh minh họa