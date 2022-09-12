Có ngay hàng mi cong vút chỉ với vài nguyên liệu đơn giản cực tiết kiệm

Theo nghiên cứu, dầu dừa có chứa các axit béo, chủ yếu là axit lauric, giúp dầu dừa dễ hấp thụ hơn bởi sợi tóc. Đây có thể là lý do tại sao dầu dừa có khả năng bảo vệ da tốt hơn và lâu dài hơn so với các loại dầu khác.

Dầu dừa có chứa nhiều vitamin E, axit lauric và dưỡng chất giúp giữ ẩm, phục hồi tế bào nang lông… tất cả những điều này giúp cho dầu dừa có khả năng kích thích lông mi mọc dài và dày hơn.

Giúp lông mi đầy đặn hơn

Hiệu quả nhanh chóng, dầu dừa kích thích lông mi nhanh dài hơn chỉ sau khoảng 2 - 3 tuần sử dụng. Trong dầu dừa còn có nhiều chất béo nên chúng còn giúp cho lông mi trông mượt và mướt hơn.

Dầu dừa có khả năng dưỡng ẩm và bảo vệ tóc khỏi bị mất và hư tổn do protein. Chúng rẩt tốt trong việc giúp lông mi rụng ít hơn, do đó hàng mi của bạn trông dày và đầy đặn hơn.

Dầu dừa giúp cho mọi người làm đẹp một cách an toàn, tự nhiên tại nhà, không gây tổn hại cho mi như các phương pháp uốn mi, nối mi,...

2. Cách dưỡng mi bằng dầu dừa và vitamin E đúng cách

Dầu dừa dưỡng mi kết hợp với vitamin E tạo nên một nguyên liệu dưỡng ẩm siêu hiệu quả, cải thiện hàng mi khô ráp. Hỗn hợp này cũng có tác dụng bảo vệ lông mi trước tác hại của tia UV và kích thích lông mi mọc dày hơn.

Hỗn hợp này cũng có tác dụng bảo vệ lông mi trước tác hại của tia UV và kích thích lông mi mọc dày hơn. Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

2 Viên vitamin E

Dầu dừa

Tăm bông/cọ chuốt mascara

Cách thực hiện:

Cho tinh chất của 1 viên nang vitamin E vào bát sạch. Thêm vào đó 1 thìa dầu dừa, trộn đều lên. Dùng cọ chuốt mi hoặc tăm bông sạch chải hỗn hợp này lên lông mi từ chân tới ngọn. Để dưỡng chất trên mi qua đêm và sáng rửa sạch.

3. Làm dài lông mi bằng Vaseline kết hợp với dầu dừa

Trong dầu dừa có vitamin E và các axit béo có tác dụng kháng khuẩn và dưỡng ẩm rất tốt, kết hợp với Vaseline sẽ giúp dưỡng mi, kích thích mi mọc nhanh và dày hơn.

Trong dầu dừa có vitamin E và các axit béo có tác dụng kháng khuẩn và dưỡng ẩm rất tốt, kết hợp với Vaseline sẽ giúp dưỡng mi Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Vaseline

Dầu dừa

Tăm bông/cọ chuốt mascara

Cách thực hiện

Bước 1: Trộn đều hỗn hợp gồm 1 thìa nhỏ Vaseline và 5 giọt dầu dừa.

Bước 2: Dùng cọ chuốt mascara hoặc tăm bông nhúng vào hỗn hợp rồi thoa đều lên chân mi và thân mi mắt.

Bước 3: Để hỗn hợp qua đêm và rửa sạch lại vào sáng ngày hôm sau, thực hiện đều đặn hằng ngày.

Với những cách làm dài lông mi bằng Vaseline mà Bách hóa XANH vừa chia sẻ, hy vọng rằng với những cách làm này, bạn sẽ nhanh chóng có được đôi lông mi dài, cong và chắc khỏe như mong muốn nhé.