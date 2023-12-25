Chuyên gia đưa ra lời khuyên hữu ích nên ngủ như thế nào để giữ được làn da đẹp và mịn màng trong thời gian dài

Tuy nhiên, không phải tất cả các khía cạnh của giấc ngủ đều tác động đến làn da của chúng ta theo cùng một cách.

Sự gia tăng của việc tự chăm sóc bản thân đã khiến nhiều người có ý thức hơn trong việc lựa chọn lối sống của mình, bao gồm cả việc ngủ đủ giấc.

Theo tổ chức từ thiện National Sleep Foundation của Hoa Kỳ, người lớn nên nhắm đến việc ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm . Nếu bạn thường xuyên không đạt được điều này, nó có thể biểu hiện ở sức khỏe làn da của bạn.

Hầu hết mọi người đều biết rằng chất lượng và thời lượng giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của bạn.

Nhưng vấn đề không chỉ là thời gian ngủ. Các chuyên gia trong lĩnh vực giấc ngủ và chăm sóc da mô tả những sai lầm mà bạn có thể vô tình mắc phải khi ngủ và các xu hướng làm đẹp hiện tại.

Ngủ nghiêng hoặc nằm sấp có thể khiến các nếp nhăn qua đêm và nếp nhăn sớm trở nên rõ ràng theo thời gian. Ảnh: Shutterstock

Tận dụng tối đa “giấc ngủ đẹp”

Mọi người đều có một tư thế ngủ ưa thích và dựa vào tư thế đó để có một giấc ngủ ngon. Tùy thuộc vào phong cách ngủ của bạn, nếp nhăn qua đêm và nếp nhăn sớm có thể trở nên rõ ràng theo thời gian.

Dev Patel, bác sĩ tại Perfect Skin Solutions có trụ sở tại Anh, cho biết: “Nếu bạn ngủ nghiêng hoặc nằm sấp, mặt bạn có thể bị ép vào gối, điều này có thể kéo da xuống và góp phần khiến da bị chảy xệ”.

“Vì chúng ta dành một phần ba cuộc đời để ngủ nên những nếp gấp này có thể liên tục được củng cố vào da của bạn theo thời gian, gây ra các nếp nhăn dọc”, bác sĩ Dev Patel cho biết

Để tránh điều này, Patel khuyên mọi người nên tập nằm ngửa khi ngủ.

Thường xuyên giặt ga trải giường và vỏ gối là một thói quen quan trọng khác cần áp dụng, vì ngủ trên vải không sạch có thể dẫn đến mụn trứng cá.

Patel giải thích: “Một số loại vải, như cotton, có khả năng thấm hút tốt hơn những loại vải khác và giữ lại bụi bẩn, mồ hôi và mảnh vụn mà bạn có thể ngủ trên đó hàng đêm”.

Đảm bảo bạn giặt ga trải giường mỗi tuần một lần để tránh nổi mụn trên mặt và cơ thể. Patel khuyên dùng vỏ gối bằng lụa vì chúng không gây dị ứng một cách tự nhiên và ít gây kích ứng hơn, đồng thời chúng tạo ra ít ma sát cơ học hơn với da.

Căn phòng của bạn có quá ấm áp không? Ngủ trong phòng nóng có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, dẫn đến đổ mồ hôi và mất nước.

Đổ mồ hôi có thể giúp làm mát làn da của bạn, nhưng nếu đổ mồ hôi quá nhiều có thể dẫn đến khô da.

Patel khuyên bạn nên sử dụng sữa rửa mặt nhẹ nhàng vào buổi sáng sau khi ngủ và một lần nữa trước khi đi ngủ để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn.

Sai lầm phổ biến nhất mà chúng ta mắc phải là trang điểm khi đi ngủ mà không biết hậu quả của nó.

“Không tẩy trang trước khi đi ngủ có thể dẫn đến nhiều vấn đề về da, bao gồm mụn trứng cá, khô da, kích ứng, nhiễm trùng mắt và lão hóa sớm”, bác sĩ Dev Patel cho hay.

Patel nói: “Để tránh những vấn đề này, điều quan trọng là phải tẩy trang thật kỹ trước khi đi ngủ bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ và đặc biệt chú ý đến các vùng quanh mắt và môi”.

Những gì nên áp dụng – và tránh

Ngày nay, mọi người nhanh chóng theo dõi các xu hướng họ thấy trên mạng xã hội, nhưng đôi khi tất cả những gì chúng ta cần biết chỉ là những điều cơ bản.

Tiến sĩ Shelby Harris, nhà tâm lý học lâm sàng có trụ sở tại New York, người điều trị nhiều loại rối loạn giấc ngủ, lưu ý rằng ngủ từ 7 đến 8 giờ theo lịch trình đều đặn, tránh dùng caffeine và rượu trước khi đi ngủ và tạo thói quen đi ngủ thư giãn là một số quy tắc đơn giản. để theo dõi.

Chăm sóc da ban đêm có thể là một phần quan trọng của thói quen đó. Harris lưu ý rằng retinoids, được quảng cáo là có lợi ích chống lão hóa , “rất hữu ích khi bổ sung vào chế độ chăm sóc da của bạn vì chúng giúp cải thiện kết cấu da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và thúc đẩy sản xuất collagen”.

Mặt nạ qua đêm có thể giúp dưỡng ẩm cho da trong khi ngủ. Ảnh: Shutterstock

Mặt nạ qua đêm, một sản phẩm chăm sóc da phổ biến của Hàn Quốc, cũng có thể giúp dưỡng ẩm cho da trong khi ngủ.

Harris nói: “Tùy thuộc vào danh sách thành phần, những mặt nạ qua đêm này có thể có lợi trong việc tăng độ ẩm cho da và mang lại làn da rạng rỡ”.

Tuy nhiên, cô ấy khuyên nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ da liễu trước khi thêm mặt nạ qua đêm vào thói quen của bạn để xem liệu nó có lợi cho loại da của bạn hay gây ra phản ứng dị ứng hay không.

Trong những tháng gần đây, xu hướng dùng miếng dán miệng khi ngủ– đặt một miếng băng mềm lên đôi môi mím chặt của bạn khi đi ngủ – đã thu hút được sự chú ý trên mạng xã hội

Allison Leer, một bác sĩ da liễu cho biết: “Không có đủ bằng chứng cho thấy việc dán băng miệng có bất kỳ lợi ích thực sự nào khi đi ngủ”. Đó không phải là thứ cô ấy muốn giới thiệu cho bất kỳ ai đang sử dụng nó như một cách để giảm tiếng ngáy hoặc thở bằng miệng.

Cô cho biết thêm: “Băng miệng có thể gây nguy hiểm cho những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ [ một chứng rối loạn giấc ngủ khiến bạn ngừng thở ] và có thể khiến việc thở bình thường trở nên khó khăn hơn suốt đêm”.

Cách tốt nhất để có được làn da khỏe mạnh là ngủ đủ giấc. Ảnh: Shutterstock

Sử dụng bộ đồ giường bằng đồng cũng là một xu hướng khác. Những người ủng hộ cho rằng đồng có tác dụng thẩm mỹ tích cực , chẳng hạn như cải thiện độ đàn hồi của da, chữa lành vết thương và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn. Một lần nữa, điều này không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng khoa học nào.

Patel nói: “Ngoài việc là một lựa chọn chăn ga gối đệm đắt tiền, đồng còn được hấp thụ chủ yếu qua các nguồn thực phẩm (không phải vải chứa đồng), vì vậy tác động tích cực lên làn da của bạn là rất ít. Theo thời gian, lớp lót bằng đồng cũng có khả năng bị oxy hóa, khiến nó thậm chí còn ít có khả năng mang lại bất kỳ lợi ích nào cho da.”

Điều quan trọng là phải hoài nghi về bất kỳ xu hướng hoặc phương pháp ngủ nào liên quan đến giấc ngủ được cho là phương pháp chữa trị thần kỳ cho các vấn đề về da.

Harris kết luận: “Không có giải pháp kỳ diệu nào cho làn da đẹp và cách tốt nhất để có được làn da khỏe mạnh là ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da dịu nhẹ”.