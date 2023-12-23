Các nhà nghiên cứu phân tích bàn tay của 51 người lớn vào năm 2008, họ phát hiện một bàn tay thông thường có hơn 150 loại vi khuẩn khác nhau.

Hầu hết chúng ta đều trở thành chuyên gia rửa tay trong thời kỳ đại dịch, nhưng ngày nay, có lẽ chúng ta không rửa tay kỹ lưỡng như khi virus hoành hành.

Tất nhiên, nhiều người vẫn rửa tay kỹ lưỡng khi nấu ăn, sau khi đi vệ sinh và bất kỳ lúc nào tôi cảm thấy không sạch sẽ.

Nhưng lướt qua TikTok, nhiều người nhận ra rằng mình đã bỏ bê việc rửa tay kỹ mỗi lần định rửa mặt.

Trong một video có hơn 4,2 triệu lượt xem, chuyên gia thẩm mỹ Elexis Willingham đã chia sẻ thói quen chăm sóc da ban đêm của cô.

Bước một: “Chúng ta phải luôn rửa tay trước. Vì vậy, đó là điều tôi sẽ làm với xà phòng kháng khuẩn trong ít nhất 30 giây”.

Ảnh minh họa: Internet

Khi cô ấy rửa tay với xà phòng, Willingham nhắc nhở người xem “thật sâu dưới móng tay” và “giữa các ngón tay”.

Đó là một bước có vẻ hiển nhiên nhưng tôi đã không chú ý đến việc rửa tay trước khi xem video.

Khi các nhà nghiên cứu phân tích bàn tay của 51 người lớn trong một nghiên cứu vào năm 2008, họ phát hiện một bàn tay thông thường có hơn 150 loại vi khuẩn khác nhau.

Tất nhiên, không phải tất cả vi khuẩn đều có hại - nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng một số loại vi khuẩn trên da có thể bảo vệ chúng ta khỏi vi khuẩn có hại.

Nhưng nếu mục tiêu của bạn là làm sạch cặn bẩn trong lỗ chân lông trên mặt, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên bắt đầu với bàn tay sạch.

Willingham nói trong video: “Mọi thứ phải được khử trùng trước khi chạm vào mặt bạn”.

Bây giờ, trước khi rửa mặt, tôi nhớ rửa tay trước và làn da của tôi trông sạch sẽ hơn.

Không cần quá nhiều các bước chăm sóc da ban đêm, chuyên gia tiết lộ chỉ cần sử dụng 1 thứ này cũng đủ để khiến da khỏe mạnh Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên thay vì quá nhiều thực hiện các bước chăm sóc da phức tạp thì chúng ta nên dùng 1 thứ này để da luôn đẹp và khỏe mạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-canh-bao-mot-thoi-quen-on-gian-ma-nhieu-nguoi-bo-qua-truoc-khi-rua-mat-co-the-gay-nguy-hiem-cho-da-639715.html