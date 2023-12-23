Chuyên gia cảnh báo thói quen đơn giản nhiều người bỏ qua trước khi rửa mặt khiến da xuống cấp

Làm đẹp 23/12/2023 11:13

Các nhà nghiên cứu phân tích bàn tay của 51 người lớn vào năm 2008, họ phát hiện một bàn tay thông thường có hơn 150 loại vi khuẩn khác nhau.

Hầu hết chúng ta đều trở thành chuyên gia rửa tay trong thời kỳ đại dịch, nhưng ngày nay, có lẽ chúng ta không rửa tay kỹ lưỡng như khi virus hoành hành.

Tất nhiên, nhiều người vẫn rửa tay kỹ lưỡng khi nấu ăn, sau khi đi vệ sinh và bất kỳ lúc nào tôi cảm thấy không sạch sẽ.

Nhưng lướt qua TikTok, nhiều người nhận ra rằng mình đã bỏ bê việc rửa tay kỹ mỗi lần định rửa mặt.

Trong một video có hơn 4,2 triệu lượt xem, chuyên gia thẩm mỹ Elexis Willingham đã chia sẻ thói quen chăm sóc da ban đêm của cô.

Bước một: “Chúng ta phải luôn rửa tay trước. Vì vậy, đó là điều tôi sẽ làm với xà phòng kháng khuẩn trong ít nhất 30 giây”.

Chuyên gia cảnh báo thói quen đơn giản nhiều người bỏ qua trước khi rửa mặt khiến da xuống cấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi cô ấy rửa tay với xà phòng, Willingham nhắc nhở người xem “thật sâu dưới móng tay” và “giữa các ngón tay”.

Đó là một bước có vẻ hiển nhiên nhưng tôi đã không chú ý đến việc rửa tay trước khi xem video.

Khi các nhà nghiên cứu phân tích bàn tay của 51 người lớn trong một nghiên cứu vào năm 2008, họ phát hiện một bàn tay thông thường có hơn 150 loại vi khuẩn khác nhau.

Tất nhiên, không phải tất cả vi khuẩn đều có hại - nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng một số loại vi khuẩn trên da có thể bảo vệ chúng ta khỏi vi khuẩn có hại.

Nhưng nếu mục tiêu của bạn là làm sạch cặn bẩn trong lỗ chân lông trên mặt, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên bắt đầu với bàn tay sạch.

Willingham nói trong video: “Mọi thứ phải được khử trùng trước khi chạm vào mặt bạn”.

Bây giờ, trước khi rửa mặt, tôi nhớ rửa tay trước và làn da của tôi trông sạch sẽ hơn.

Không cần quá nhiều các bước chăm sóc da ban đêm, chuyên gia tiết lộ chỉ cần sử dụng 1 thứ này cũng đủ để khiến da khỏe mạnh

Không cần quá nhiều các bước chăm sóc da ban đêm, chuyên gia tiết lộ chỉ cần sử dụng 1 thứ này cũng đủ để khiến da khỏe mạnh

Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên thay vì quá nhiều thực hiện các bước chăm sóc da phức tạp thì chúng ta nên dùng 1 thứ này để da luôn đẹp và khỏe mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da rửa mặt thói quen

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 39 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 41 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da

Chiết xuất tảo biển và nước biển sâu: SR Clover làm sạch sâu, giảm bã nhờn và dưỡng ẩm cho làn da