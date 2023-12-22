Không cần quá nhiều các bước chăm sóc da ban đêm, chuyên gia tiết lộ chỉ cần sử dụng 1 thứ này cũng đủ để khiến da khỏe mạnh

Làm đẹp 22/12/2023 09:42

Các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên thay vì quá nhiều thực hiện các bước chăm sóc da phức tạp thì chúng ta nên dùng 1 thứ này để da luôn đẹp và khỏe mạnh.

Chúng ta có thực sự cần quy trình chăm sóc da ban đêm gồm 10 bước không - hay đó chỉ là một huyền thoại làm đẹp thành thị có thể khiến chúng ta phải dành thêm 35 phút trước gương trong phòng tắm trong khi chúng ta có thể thoải mái nằm trên giường xem các video về chó con?

Hóa ra, lợi ích tốt nhất của chúng ta là chăm sóc làn da trước khi đi ngủ vì toàn bộ cơ thể, bao gồm cả làn da, sẽ tự phục hồi và tự sửa chữa trong khi chúng ta ngủ.

Nhưng chúng ta chắc chắn không cần tất cả các sản phẩm. Nếu chúng ta muốn giảm nó xuống mức tối thiểu để giữ cho làn da khỏe mạnh và sáng mịn, tất cả những gì chúng ta thực sự cần làm là làm sạch, thoa serum và dưỡng ẩm.

Đó là những gì Sherwin Parikh, một bác sĩ da liễu, nói với tờ Huff Post trong cuộc trò chuyện về chăm sóc da ban đêm.

Ba bước - nghe có vẻ dễ dàng đúng không? Tuy nhiên, bác sĩ Parikh cho biết chúng ta cần biết nhiều điều hơn nữa nếu quan tâm đến việc cải thiện cả ngoại hình và sức khỏe của da trên mặt và cổ.

Không cần quá nhiều các bước chăm sóc da ban đêm, chuyên gia tiết lộ chỉ cần sử dụng 1 thứ này cũng đủ để khiến da khỏe mạnh - Ảnh 1
Uống nước trước khi đi ngủ để da luôn đẹp và khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Một mẹo liên quan đến một thứ gần như tất cả chúng ta có trong nhà, và nó không tốn một đồng.

“Điều cuối cùng bạn nên làm trước khi đi ngủ là uống thật nhiều nước. Bạn sẽ phải đi tiểu ngay khi thức dậy vào buổi sáng. Việc đầu tiên vào buổi sáng là một cốc nước lớn. Điều cuối cùng trước khi đi ngủ là một cốc nước lớn. Ý tưởng là để dưỡng ẩm”, anh ấy cho hay.

Tiến sĩ Parikh lưu ý rằng nếu bạn bắt đầu cảm thấy khát nghĩa là “bạn đang thiếu nước”. Điều này có thể gây rắc rối.

Bỏ qua cảm giác khát cũng có thể dẫn đến vấn đề lớn hơn. “Có những người nói, 'Tôi không bao giờ cảm thấy khát.' Tôi nghĩ, 'Bạn đã tắt cơ chế khát của mình. Điều đó sẽ không tốt cho thận của bạn ở một số thời điểm, chưa kể đến da của bạn, cả hai đều là cơ quan cân bằng bài tiết”.

Ngay cả khi chúng ta uống đủ nước suốt cả ngày - và hầu hết chúng ta đều không như vậy - thì một ly trước khi đi ngủ có thể giúp giữ nước cho làn da của bạn và giúp làm sạch tế bào da trong khi bạn ngủ.

“Uống nhiều nước hơn - và sau đó hãy vui vẻ. Bởi vì niềm vui làm cho làn da của bạn sáng lên”, anh nói thêm.

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Từ khóa:   chăm sóc da uống nước đi ngủ

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