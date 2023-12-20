Chuyên gia tiết lộ 9 xu hướng thời trang không bao giờ mặc, từ việc đã quá lỗi thời cho đến có hại cho môi trường

Cho dù đó là những lời thì thầm từ hàng ghế đầu của các buổi trình diễn thiết kế hay những bình luận trên TikTok, ai cũng có điều gì đó để nói về một diện mạo.

Xu hướng là một phần khiến thời trang trở nên thú vị và phù hợp — xét cho cùng, chúng tạo ra cuộc đối thoại về điều gì được coi là thú vị và điều gì không.

Thời trang cao cấp luôn nhúng tay vào thứ mà chúng ta có thể coi là “thời trang xấu xí”, bởi vì tính tiếp cận và tính thực tế không phải là những ưu tiên hàng đầu ở đây.

Một phần của chu kỳ xu hướng là hiểu rằng những gì trước đây được coi là xấu xí đột nhiên trở thành sang trọng và ngược lại, vì tất cả các thẩm mỹ không chỉ là chủ quan mà còn liên quan đến tinh thần thời đại.

Điển hình xung quanh năm 2014 với sự phổ biến của Normcore, "thời trang xấu xí" trở nên phổ biến hơn, và là một cách cho mọi người phản kháng lại tiêu chuẩn vẻ đẹp mà không cần phải chi hàng ngàn đô la cho một chiếc áo khoác Balenciaga.

Tiến tới năm 2020, khi đại dịch COVID khuyến khích mọi người ăn mặc thoải mái hơn là để có thẩm mỹ, và tiếp theo là sự phản ứng sau đại dịch, khi mọi người trở lại ăn mặc sang trọng, chúng ta có thể hiểu được sự hấp dẫn của việc tự ý mặc những trang phục có vẻ xấu xí.

Tuy nhiên, có những xu hướng là “không thể mặc được”. Trước đó, tờ Huff Post đã hỏi ý kiến của một nhà tạo mẫu thời trang, một biên tập viên thời trang và một nhà thiết kế thời trang về những xu hướng mà họ sẽ không bao giờ mặc.

Ảnh minh họa: Internet

Giày cao gót xỏ ngón

Beverly Osemwenkhae, một nhà tạo mẫu thời trang ở New York và London, lưu ý rằng việc lựa chọn giày không “thoải mái” và nó thách thức vẻ ngoài tổng thể.

“Khi tôi nghĩ đến dép xỏ ngón, tôi nghĩ đến bãi biển. Thêm một đôi giày cao gót cũng không làm tôi thay đổi ý định”, Osemwenkhae cho biết thêm.

Quần túi hộp

Hayley Prokos biên tập viên thời trang thương mại của InStyle, nói với HuffPost: “Một xu hướng mà tôi có thể sẽ không theo đuổi là quần túi hộp. Không phải vì tôi không nghĩ rằng chúng thật ngầy, mà vì tôi cảm thấy chúng có sẽ trở nên lỗi thời”.

Cô ấy gọi phong cách này là lỗi thời (chứ không phải theo cách hoài cổ.) “Họ đã thu hút sự chú ý với mọi thứ khác là Y2K, như áo crop top, áo trễ vai và áo khoác da kiểu tay đua.

Chúng không linh hoạt lắm, điều này có thể khiến nhiều người không quan tâm khi những bộ sưu tập tối giản, gọn nhẹ trở nên phổ biến hơn

Quần cạp trễ

Một bước ngoặt khác của Y2K là kiểu dáng denim đã trở nên phổ biến vào năm 2000 sau khi được các ngôi sao như Jennifer Lopez và Britney Spears mặc, mà Osemwenkhae gọi là cực kỳ “lỗi thời”. Cô ấy nói thêm rằng đó là “xu hướng Y2k đã thuộc về quá khứ”.

Bộ đồ thể thao nhung tôn dáng

Mặc dù Osemwenkhae là một fan hâm mộ của những bộ đồ thể thao nhưng khi chúng “được đính những viên kim cương giả thì trông có vẻ hơi lôi thôi”.

Cô ấy thích khi bạn tạo ra một vẻ ngoài thể thao và giữ nó chứ không phải “nghệ thuật và thủ công”.

Giày slingbacks

Prokos cho biết với HuffPost rằng thẩm mỹ không phải là yếu tố ngăn cản ở đây - mà là tính khả dụng. "Tôi thích kiểu giày này vì vẻ cổ điển của nó, nhưng nó không phù hợp với bàn chân bẹt của tôi và thường khiến chúng bị lòi ra khỏi hai bên”.

Giày Crocs được trang trí thêm

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Osemwenkhae lưu ý rằng sự thoải mái không nên là yếu tố duy nhất quyết định giày dép. “Crocs có thể thoải mái nhưng trừ khi chúng được sử dụng với quần áo trong bệnh viện thì chúng nên được để dưới giường”.

Cô ấy cho biết rằng các loại đế cao hoặc phụ kiện không làm cho Crocs trở nên thời trang và thêm vào đó, các phụ kiện này còn làm cho diện mạo trở nên tồi tệ hơn. Đáng chú ý, các chuyên gia về chân không thích Crocs, cũng như bất kỳ ai khác.

Thời trang nhanh

Lindsay Jones, một nhà thiết kế thời trang cao cấp tại Zac Posen, đồng thời là thợ may và giám đốc sáng tạo nổi tiếng, nói với HuffPost rằng cô sẽ không bao giờ mặc thời trang nhanh vì những mối nguy hiểm về đạo đức và môi trường.

“Tái chế hoặc mặc thứ gì đó cổ điển và biến nó thành của riêng bạn sẽ phong cách hơn rất nhiều khi xác định diện mạo của bạn”, Lindsay Jones nói.

Chiếc kính râm nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

“Chắc chắn tôi sẽ không mua kính râm nhỏ”, Prokos nói với HuffPost. Tương tự như những chiếc kính râm có “kích cỡ khung nhỏ. Có một sự nhất trí chung trong y học và thời trang rằng phụ kiện kiểu này không có tác dụng gì đáng kể. Cá nhân tôi thích có một cái gì đó để bảo vệ mắt, mí mắt và đôi khi là lông mày khỏi ánh mặt trời. Nheo mắt làm mất mục đích của việc đeo kính râm”.

Đạo nhái ý tưởng từ các sàn diễn thời trang

Jones chỉ ra rằng thường thì thời trang nhanh hoặc thậm chí những nhà thiết kế đương đại sao chép những thiết kế từ sàn diễn, nhưng làm điều đó một cách không tôn trọng nghệ thuật.

“Việc sao chép xảy ra vì không có bản quyền bảo vệ cho thời trang”, cô giải thích. Đồng thời chỉ ra rằng những tài khoản như Diet Prada đóng vai trò như các nhóm quan sát, để công chúng biết khi có sự sao chép xảy ra.