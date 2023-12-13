Chọn mỹ phẩm chăm sóc da mùa đông cần tránh 4 thành phần này kẻo da xỉn màu, bong tróc

Thời tiết lạnh hơn vào mùa đông, kết hợp với hệ thống sưởi trong nhà, có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da của chúng ta.

Khi thời tiết trở lạnh, thói quen chăm sóc da của chúng ta sẽ phản ánh điều đó; bằng cách hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và giữ độ ẩm cho da, chúng ta có thể giữ cho khuôn mặt của mình khỏe mạnh và đủ ẩm.

Điều này là khó khăn nhất đối với những người có làn da khô, nhưng ngay cả khi bạn thuộc loại da nhờn, bạn cũng cần phải điều chỉnh thói quen chăm sóc da của mình cho phù hợp.

Thêm vào đó là sự giảm độ ẩm và tăng lượng gió và bạn có một phương trình sẽ hút hết độ ẩm ra khỏi da và khiến da có cảm giác đỏ, khó chịu và bong tróc.

Nhưng một số thành phần có ích thực sự có thể gây hại cho da, đặc biệt là vào mùa đông, khi hàng rào bảo vệ da có thể bị tổn hại do khô.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nên tránh một số thành phần, hoặc ít nhất, nên cẩn thận khi sử dụng chúng.



Ảnh minh họa: Internet

Những thành phần cần tránh trong mùa đông

Axit

Tẩy tế bào chết cho da quá thường xuyên có thể khiến da bị khô, thô ráp và bong tróc. Axit rất tốt nếu bạn muốn có kết cấu mịn màng hơn, da săn chắc hơn và lỗ chân lông thông thoáng hơn, nhưng hãy lưu ý đến cảnh báo này.

Loretta Ciraldo, một chuyên gia chăm sóc da cho biết: “Chúng không chỉ loại bỏ tế bào chết mà còn loại bỏ các loại dầu dưỡng ẩm, giúp da khỏe mạnh nằm giữa các tế bào chết của chúng ta ở lớp sừng ngoài cùng (lớp trên cùng của da)”.

“Axit là loại thành phần mà chúng ta phải thận trọng khi chăm sóc da vào mùa đông. Điều này sẽ bao gồm các axit như glycolic, lactic và retinoids, đặc biệt là axit retinoic, hay còn gọi là tretinoin”, Ciraldo nói thêm.

Margarita Lolis, một bác sĩ da liễu, cho biết: “Các chất tẩy da chết hóa học (như glycolic và axit salicylic) có thể gây kích ứng và làm khô da, đặc biệt nếu sử dụng nồng độ cao hoặc bôi quá thường xuyên”.

Retinoid

Mặc dù có nhiều tác dụng tích cực đối với da nhưng retinoid có thể rất khó chịu, đặc biệt là vào mùa đông.

Retinoids hoạt động bằng cách tăng cường tái tạo da, tức là các tế bào da được thay thế bằng tế bào mới nhanh chóng như thế nào. “Retinoids làm tăng sản xuất collagen và đàn hồi, các cấu trúc hỗ trợ của da và quan trọng trong việc ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng chảy xệ. Nó có thể giúp giảm sự đổi màu nâu và khắc phục tác hại của tia cực tím”, Castilla nói.

Lolis cho biết, khi độ ẩm giảm, da trở nên khô hơn, do đó retinoids có thể gây kích ứng nhiều hơn bằng cách gây khô, bong tróc, đỏ và rát. Cô nói thêm: “Retinoids khiến bạn bị khô da, bong tróc”.

Castilla cho biết thêm: “Bất kỳ ai dễ bị chàm và khô da trong những tháng mùa đông nên cẩn thận khi sử dụng retinoids khi thời tiết thay đổi”.

Rượu etylic hoặc rượu biến tính

Thường được sử dụng trong toner hoặc một số loại serum, cồn có thể làm khô da về lâu dài khi thời tiết lạnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

“Nó có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da, dẫn đến khô và kích ứng. Nếu bạn đang sử dụng toner có chứa cồn, hãy đảm bảo chuyển sang loại dịu nhẹ hơn”, Lolis nói.

Ciraldo cảnh báo: “Rượu đôi khi được sử dụng để làm giảm chức năng rào cản đối với sự xâm nhập của các hoạt chất có trọng lượng phân tử lớn hơn, bao gồm cả axit hyaluronic”.

Benzoyl peroxide

Có thể bạn biết đến thành phần này nhờ đặc tính trị mụn và nó thường được tìm thấy trong sữa rửa mặt (như Panoxyl) và một số loại kem chuyên dụng.

Benzoyl peroxide có tác dụng như một chất khử trùng giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, đồng thời giảm thiểu lượng dầu thừa và đặc biệt thích hợp với mụn viêm.

Lolis cho biết: “Tuy nhiên, nó có thể gây kích ứng cao, đặc biệt là trong những tháng lạnh hơn và việc sử dụng chúng có thể dẫn đến đỏ, rát, khô và bong tróc”.

Cách hỗ trợ hàng rào độ ẩm cho da vào mùa đông

Kem dưỡng ẩm dày hơn và sữa rửa mặt dạng kem dưỡng ẩm tốt hơn là những bước đầu tiên để hỗ trợ làn da của bạn trong thời tiết lạnh hơn. Điều này cũng có thể giúp giảm tình trạng khô da do các thành phần khác nhau ở trên gây ra.

“Sử dụng loại kem đặc hơn, mềm hơn sẽ giúp bảo vệ hàng rào bảo vệ da của bạn khỏi thời tiết mùa đông và khóa ẩm. Hãy tìm những loại kem dưỡng ẩm có chứa axit hyaluronic, ceramides hoặc glycerin”, Castilla nói.

Ảnh minh họa: Internet

Về retinoid, bạn có thể điều chỉnh tần suất sử dụng hoặc chọn sản phẩm có retinol thay thế. Ngoài ra, cả Lolis và Castilla đều khuyên dùng bakuchiol, một số nghiên cứu cho thấy có thể mang lại kết quả tương tự mà không gây kích ứng.

Nếu bạn thấy tẩy da chết hóa học gây kích ứng, Lolis đề cập rằng bạn có thể chuyển sang sản phẩm axit polyhydroxy (PHA) hoặc axit lactic, một loại AHA nhẹ nhàng.

Ciraldo gợi ý rằng bạn cũng có thể xen kẽ việc sử dụng AHA với các chất tẩy tế bào chết bằng enzym như lựu, chọn sản phẩm có nồng độ hoạt chất thấp hơn hoặc giảm mức sử dụng.

Castilla cũng khuyến nghị sử dụng máy tạo độ ẩm: “Không khí mùa đông, kết hợp với việc thiếu độ ẩm trong hầu hết các hệ thống sưởi ấm sẽ làm mất đi độ ẩm trên da của bạn. Sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà hoặc căn hộ của bạn có thể hữu ích.”

Bảo vệ đôi môi của bạn cũng rất cần thiết trong mùa đông, cũng như bôi kem chống nắng, đặc biệt nếu trời có tuyết. Tuyết khuếch đại ánh nắng mặt trời và tia UV, vì vậy cháy nắng thường xảy ra trong những điều kiện này.