Nước vo gạo có phải là “thần dược” giúp tóc săn chắc và khỏe mạnh như lời đồn?

Gạo luôn là một phần quan trọng trong chế độ ăn hàng ngày của gia đình tôi, nhưng tôi vẫn nghi ngờ về lợi ích của lượng nước còn sót lại - được cho là chứa nhiều chất dinh dưỡng , chất chống oxy hóa và sát trùng.

Nước vo gạo được mô tả như một loại thần dược đối với tôi khi còn là một cô gái trẻ lớn lên ở đồng bằng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bà tôi dùng nó để tưới cây và nói rằng nó cũng rất tốt để rửa bát đĩa, làm sạch da và tóc.

Liji của Trung Quốc, hay Sách Lễ, là một tập hợp các văn bản từ thời kỳ Chiến Quốc muộn (475-221 trước Công nguyên) mô tả các hình thức xã hội và nghi lễ cũng như đề cập đến việc sử dụng nước vo gạo để rửa.

Gội đầu bằng nước vo gạo hoặc nước từ các loại ngũ cốc như lúa mì và ngô đã lâu trở thành một truyền thống ở nhiều nước châu Á.

Gội đầu bằng nước gạo từ lâu đã trở thành truyền thống ở nhiều nước châu Á. Ảnh: Shutterstock

Một số ngôi làng ở Trung Quốc có truyền thống lâu đời dùng nước vo gạo khi gội đầu. Chẳng hạn, làng Huangluo Yao ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây được mệnh danh là “ngôi làng có mái tóc dài nhất thế giới”. Ở đó, hơn 70 phụ nữ có mái tóc dài hơn 1m.

Thay vì dùng dầu gội và dầu xả, họ gội đầu bằng nước suối và nước gạo đã lên men với vỏ yuzu, các loại thảo mộc và dầu hoa trà rồi đun sôi.

Các cung nữ ở Nhật Bản trong thời Heian (794-1185) cũng được cho là gội đầu mỗi ngày bằng nước vo gạo.

Nước vo gạo có phải là phương pháp dưỡng tóc tốt trong thời đại ngày nay? Tóm lại, có thể là không.

Andrea Clark, chuyên gia về tóc và da đầu làm việc tại Hồng Kông và Melbourne, Úc, cho biết: “Rất nhiều thông tin về cách xử lý nước gạo mang tính lịch sử và mang tính giai thoại. Cần có thêm bằng chứng về các phương pháp điều trị hợp thời. Sức khỏe là chìa khóa để có mái tóc đẹp hơn”.

Nước vo gạo được cho là có chứa các vitamin, khoáng chất và axit amin thiết yếu – thành phần tạo nên mái tóc chắc khỏe, bóng mượt.

Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng những chất dinh dưỡng đó có thể được cung cấp từ thực phẩm chúng ta ăn, có thể nuôi dưỡng các nang tóc từ bên trong.

Nếu ai đó đang bị rụng tóc hoặc đang cố gắng mọc lại tóc đã rụng, họ không nên mong đợi lấy lại tóc bằng cách sử dụng nước vo gạo – việc hiểu rõ lý do tại sao tình trạng rụng tóc lại xảy ra ngay từ đầu cần được ưu tiên hơn.

Clark nói: “Nếu bạn không khỏe, có vấn đề về chế độ ăn uống hoặc bị căng thẳng, đây đều có thể là những nguyên nhân cơ bản gây rụng tóc”.

Không có mối liên hệ chặt chẽ nào giữa tóc tốt và nước gạo – một báo cáo từ đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho thấy những phụ nữ sống ở một ngôi làng gần làng Huangluo Yao, cũng sử dụng nước gạo, không có tóc dài và đen như mong đợi.

Những người phụ nữ ở làng Huangluo Yao nổi tiếng với những mái tóc cực dài và sử dụng nước vo gạo để dưỡng tóc. Ảnh: Shutterstock

Trong báo cáo, một giáo sư lưu ý rằng sự khác biệt về đặc điểm tóc giữa hai làng có thể là do di truyền.

Clark đồng ý rằng sự phát triển của tóc có thể bị ảnh hưởng bởi di truyền – cũng như chế độ ăn uống và sức khỏe. Cô nói: “Ngủ ngon, ít căng thẳng và ăn uống lành mạnh là chìa khóa để tóc phát triển khỏe mạnh hơn”.

Một số thực phẩm phổ biến ở châu Á như rong biển, đậu phụ và các loại đậu rất giàu protein và axit amin. Các loại thảo mộc như đương quy, hà thủ ô và ngũ vị tử có thể giúp tuần hoàn máu và rụng tóc.

Clark, người đã làm nhà tạo mẫu tóc hơn 40 năm, cho biết thêm: “Không có phương pháp điều trị nào có hiệu quả cho tất cả mọi người. Cô luôn đặt câu hỏi cho khách hàng về các phương pháp điều trị đang thịnh hành trên mạng xã hội, bao gồm cả nước vo gạo.

Cô ấy nói, nếu bạn thực sự muốn tự mình thử nghiệm phương pháp điều trị này, hãy gội đầu trước và đừng để nước vo gạo trên tóc quá lâu – hãy để yên trong tối đa 20 phút trước khi xả sạch. Nếu có thể, hãy thử nghiệm trên da và chỉ gội một vùng tóc nhỏ trước.

Những người mắc các bệnh về da như bệnh chàm phải thận trọng hơn vì đôi khi ngay cả các biện pháp tự nhiên cũng có thể gây kích ứng da.

Một cách đơn giản để làm nước gạo là ngâm gạo chưa nấu chín kỹ trong hai đến ba cốc nước trong 30 phút. Lọc và giữ nước.