Chuyên gia chỉ ra 7 bí quyết để chữa trị da khô tại nhà vào mùa đông nếu không đủ điều kiện để mua các sản phẩm đắt tiền

Làm đẹp 29/11/2023 10:16

Đối với nhiều người, làn da bị khô vào mùa đông sẽ gây ra sự khó chịu và dưới đây là 7 mẹo vặt để giải quyết vấn đề này.

Mặc dù có một số thương hiệu mỹ phẩm tuyên bố có thể giúp cải thiện làn da khô, nhưng một số trong số đó thực sự có thể khiến túi tiền của bạn trở nên nặng nề.

Vì vậy, tại sao không thử những biện pháp khắc phục tại nhà đã được thử nghiệm theo thời gian này để mang lại cho bạn làn da như mong muốn?

Hãy giữ cho cơ thể bạn luôn được cung cấp đủ nước

Uống đủ lượng nước là rất quan trọng để duy trì độ ẩm cho da. Nước giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể và giữ cho các tế bào da được nuôi dưỡng tốt.

Hãy đặt mục tiêu uống ít nhất tám ly nước mỗi ngày. Ngoài ra, hãy kết hợp các thực phẩm cung cấp nước trong chế độ ăn uống của bạn, chẳng hạn như trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao.

Dầu ô liu

Chuyên gia chỉ ra 7 bí quyết để chữa trị da khô tại nhà vào mùa đông nếu không đủ điều kiện để mua các sản phẩm đắt tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu nguyên chất rất giàu chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh, làm cho nó trở thành một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời.

Thoa lên da trước khi tắm giúp tạo hàng rào bảo vệ, ngăn ngừa mất độ ẩm. Sau khi tắm, lau khô da và thoa một lớp dầu ô liu mỏng để khóa độ ẩm.

Biện pháp khắc phục này đặc biệt hiệu quả đối với những vùng dễ bị khô như khuỷu tay và đầu gối.

Dầu dừa

Dầu dừa nổi tiếng với đặc tính giữ ẩm. Nó chứa các axit béo thẩm thấu vào da, cung cấp độ ẩm sâu. Thoa dầu dừa lên da ẩm sau khi tắm, tập trung vào những vùng dễ bị khô.

Đặc tính kháng khuẩn của nó cũng có thể giúp làm dịu làn da bị kích thích. Để thêm phần thú vị, bạn có thể pha một vài giọt dầu thơm tự nhiên để có mùi hương dễ chịu hơn.

Tắm bằng bột yến mạch

Bột yến mạch có đặc tính chống viêm và hoạt động như một chất giữ ẩm tự nhiên, hút độ ẩm cho da . Nghiền bột yến mạch nguyên chất thành bột mịn và thêm vào nước tắm của bạn.

Ngâm khoảng 15-20 phút để làm dịu da khô và ngứa. Tắm bột yến mạch giúp duy trì hàng rào tự nhiên của da, ngăn ngừa tình trạng mất độ ẩm thêm.

Mật ong

Chuyên gia chỉ ra 7 bí quyết để chữa trị da khô tại nhà vào mùa đông nếu không đủ điều kiện để mua các sản phẩm đắt tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên khác cung cấp độ ẩm cho da. Tạo mặt nạ dưỡng ẩm bằng cách trộn mật ong với nước ấm.

Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Đặc tính kháng khuẩn của mật ong cũng góp phần vào sức khỏe tổng thể của làn da.

Mặt nạ sữa chua và mật ong

Sữa chua có chứa axit lactic, một chất tẩy da chết tự nhiên giúp loại bỏ tế bào da chết, trong khi mật ong là chất giữ ẩm.

Kết hợp sữa chua nguyên chất với mật ong để tạo thành mặt nạ dưỡng ẩm. Thoa đều hỗn hợp lên mặt, để yên trong 15-20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Mặt nạ này không chỉ dưỡng ẩm mà còn giúp làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Ngâm trong sữa

Chuyên gia chỉ ra 7 bí quyết để chữa trị da khô tại nhà vào mùa đông nếu không đủ điều kiện để mua các sản phẩm đắt tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa có chứa axit lactic, hoạt động như một chất tẩy da chết nhẹ nhàng và giúp làm mềm da. Thêm một cốc sữa vào nước tắm để ngâm mình thư giãn.

Axit lactic trong sữa thúc đẩy quá trình tái tạo da, mang lại cảm giác mịn màng và ngậm nước hơn. Ngâm trong 20-30 phút để sữa phát huy tác dụng dưỡng ẩm kỳ diệu.

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