Nghiên cứu mới phát hiện đột biến gen có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm béo phì

Các nhà khoa học tại Đại học Nottingham Trent và Viện MRC Harwell, đã phát hiện ra cơ chế ở chuột cho phép gen đột biến đóng vai trò chính trong việc điều chỉnh sự thèm ăn, cân nặng và hormone insulin - giúp giữ lượng đường trong máu được kiểm soát và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường

Đột biến gen ZFHX3 - được cho là chỉ tồn tại ở 4% số người - đã được phát hiện có chức năng kiểm soát các phần não chịu trách nhiệm về cảm giác thèm ăn .

Các nhà nghiên cứu cho biết việc hiểu được con đường này, đã được báo cáo trên Tạp chí Sinh học Thực nghiệm của Hiệp hội Hiệp hội Hoa Kỳ, có thể mở ra cơ hội cho các phương pháp điều trị giảm cân mới, được nhắm vào mục tiêu cụ thể.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng nó có thể ảnh hưởng đến một vùng não được gọi là vùng dưới đồi – nơi kiểm soát sự thèm ăn, lượng thức ăn đi vào, đói và khát – bằng cách bật và tắt chức năng của các gen khác ở đó.

Tiến sĩ Rebecca Dumbell, nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học và Công nghệ thuộc Đại học Nottingham Trent, cho biết: “Lần đầu tiên, chúng tôi đã chứng minh được vai trò của gen này trong việc thay đổi sự tăng trưởng và cân bằng năng lượng bằng một đột biến làm thay đổi protein tương tự như một biến thể được tìm thấy ở tần số thấp trong dân số loài người”.

Tiến sĩ Rebecca Dumbell, nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học thuộc Đại học Nottingham Trent. Ảnh: Đại học Nottingham Trent

Cô ấy nói thêm: “Có một thành phần di truyền quan trọng liên quan đến sự thèm ăn và sự tăng trưởng của chúng ta nhưng nó vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Hiểu được điều gì đang xảy ra ở những người có đột biến sẽ mở đường cho việc khám phá các mục tiêu can thiệp giảm cân mới tiềm năng cho tất cả mọi người”.

Dumbell tin rằng đột biến ZFHX3, có vai trò tương tự ở chuột và người, có thể “giải thích nguyên nhân khiến một số người có cảm giác thèm ăn ít hơn và do đó có xu hướng không tăng cân nhiều như những người khác”.

Mặc dù mọi người đều có gen ZFHX3, nhưng đột biến cụ thể thúc đẩy cơ chế này được cho là chỉ tồn tại ở một tỷ lệ nhỏ người.

Dumbell nói: “Có thể đó là một trong nhiều đột biến khác nhau khiến con người trở nên khác biệt về khả năng tự nhiên trong việc tuân thủ chế độ ăn kiêng ngay từ đầu”.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã theo dõi lượng thức ăn của những con chuột có gen ZFHX3 bị đột biến cùng với những con chuột không có biến thể gen.

Họ phát hiện ra những người bị đột biến có lượng thức ăn ăn vào thấp hơn, chiều dài cơ thể ngắn hơn, nồng độ insulin và một loại hormone khác gọi là leptin, giúp điều chỉnh trọng lượng cơ thể, thấp hơn.

Những con chuột cũng ăn ít hơn khoảng 12% khi được một tuổi và nặng ít hơn khoảng 20% ​​so với những con chuột không bị đột biến.

Chuột trong phòng thí nghiệm thường sống từ hai đến hai năm rưỡi, lâu hơn so với chuột ngoài tự nhiên, thường không sống quá một năm đến một năm rưỡi.

Các nhà nghiên cứu cho biết mức insulin thấp hơn cho thấy những con chuột có ít mỡ trong cơ thể có khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu khỏe mạnh hơn và do đó ít có nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường loại 2 và bệnh tim.

Đột biến gen ZFHX3 có khả năng góp phần tạo nên khả năng tự nhiên trong việc tuân thủ chế độ ăn kiêng và ăn ít hơn. Ảnh: Shutterstock

Dumbell cho biết: “Công việc trong tương lai của chúng tôi sẽ xem xét cách thức hoạt động của gen ZFHX3 trong các bộ phận quan trọng của não. Điều này sẽ giúp thu hẹp chính xác cách thức hoạt động để thay đổi lượng thức ăn của chuột hoặc tốc độ trao đổi chất của chúng.”

Công việc hiện tại cho thấy gen thực hiện điều này nhưng không chỉ ra cách thức.

Dumbell nói: “Hiểu được cách thức hoạt động của điều này sẽ cũng cho phép chúng tôi hiểu những người khác nhau có thể đấu tranh nhiều hơn như thế nào để duy trì cân nặng 'khỏe mạnh'.”