Bật mí 8 bí quyết để duy trì thói quen chăm sóc da để chị em luôn xinh đẹp cả ngày ngay cả khi đang đi du lịch

Nhưng cuộc sống không thể dừng lại và có thể có những điều khiến bạn khó thực hiện theo thói quen, chẳng hạn như đi du lịch .

Khi một người bắt đầu già đi, thói quen chăm sóc da trở nên quan trọng hơn trước. Thực hiện các bước chính xác để làm cho làn da của bạn trông rạng rỡ là điều bắt buộc và tất cả chúng ta đều biết sự kiên trì với việc chăm sóc là yếu tố cần thiết và việc phá vỡ chu kỳ đó chỉ có thể đưa bạn trở lại trạng thái ban đầu.

Vì vậy, chuyên gia sẽ chỉ cho bạn một số mẹo hay để duy trì thói quen giữ cho làn da của bạn được nguyên vẹn khi đi du lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đóng gói hành lý cho chuyến đi, hãy lựa chọn những sản phẩm đa chức năng để tiết kiệm không gian. Hãy tìm những sản phẩm kết hợp kem dưỡng ẩm và SPF hoặc khăn lau tẩy trang giúp loại bỏ lớp trang điểm và tạp chất.

Đầu tư vào những chiếc hộp nhỏ

Đầu tư vào những chiếc hộp nhỏ có kích thước vừa phải cho các sản phẩm yêu thích của bạn. Điều này không chỉ tiết kiệm không gian mà còn đảm bảo tuân thủ các quy định du lịch.

Chuyển sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và những thứ cần thiết khác của bạn vào hộp đựng nhỏ gọn để đóng gói dễ dàng.

Luôn mang theo một chai nước

Để tránh ảnh hưởng bị mất nước khi đi lại thì chúng ta nên giữ cho cơ thể và da luôn được đủ nước. Mang theo một chai nước nhỏ bên mình và cân nhắc sử dụng xịt khoáng dưỡng ẩm cho da mặt để làm mới làn da của bạn trong suốt hành trình.

Tuân thủ một chế độ chăm sóc da cơ bản

Mặc dù việc đơn giản hóa thói quen của bạn khi đi du lịch là điều hấp dẫn nhưng tính nhất quán là rất quan trọng.

Hãy tuân thủ chế độ chăm sóc da thông thường của bạn càng nhiều càng tốt, điều chỉnh nó cho phù hợp với các sản phẩm thân thiện với du lịch mà bạn mang theo.

Mang theo mặt nạ giấy

Mặt nạ giấy là một cách thuận tiện để cung cấp cho làn da của bạn sự dưỡng ẩm và dưỡng chất. Mang theo một vài chiếc mặt nạ giấy để sử dụng trong thời gian bạn nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc trên máy bay, giúp da được cung cấp năng lượng tức thì.

Luôn mang theo kem chống nắng

Ảnh minh họa: Internet

Hết lần này đến lần khác, người ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng của kem chống nắng. Mang theo một loại kem chống nắng cỡ du lịch và thoa thường xuyên, đặc biệt nếu bạn dành thời gian ở ngoài trời. Bước đơn giản này giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời và lão hóa sớm.

Không bao giờ bỏ qua chế độ chăm sóc da buổi tối

Tận dụng giấc ngủ đẹp của bạn bằng cách áp dụng chế độ chăm sóc da buổi tối. Sử dụng một loại kem dưỡng hoặc serum vào buổi tối để giúp da phục hồi sau khi tiếp xúc với các tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong ngày.

Hãy thử sử dụng các sản phẩm không cần dùng tay

Hãy xem xét việc sử dụng các phương pháp áp dụng không cần dùng tay cho các sản phẩm chăm sóc da của bạn, có thể là một dụng cụ bôi dạng que.

Điều này giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm và giúp dễ dàng áp dụng sản phẩm khi bạn đang di chuyển.