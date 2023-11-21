Kem chống nắng có đủ để bảo vệ làn da khỏi ảnh hưởng của ánh sáng xanh không?

Được đồn đại là có hại như tia UVA hoặc UVB, ánh sáng xanh đã trở thành kẻ thù mới của lão hóa và trong vài năm qua, các sản phẩm chăm sóc da đã được phát triển để đặc biệt bảo vệ chống lại nó.

Việc chúng ta ngày càng sử dụng điện thoại và các thiết bị sử dụng màn hình khác đã gây ra mối lo ngại về tác hại của “ ánh sáng xanh ” đối với làn da của chúng ta .

HuffPost đã nói chuyện với ba bác sĩ da liễu để tìm hiểu.

Nhưng những sản phẩm này có thực sự hiệu quả? Họ có cung cấp thứ gì mà kem chống nắng thông thường chưa có không? Hay nó chỉ là một thuật ngữ tiếp thị khác nhằm mục đích bán hàng?

Ảnh minh họa: Internet

Ánh sáng xanh là gì?

Bạn có thể đã nghe nói về tia UV đến từ mặt trời và được đặc trưng bởi các bước sóng cụ thể (trong khoảng từ 280 đến 400 nanomet).

Ánh sáng xanh cũng là một phần của quang phổ điện từ, nhưng so với tia UV, nó có thể nhìn thấy được, với bước sóng trong khoảng 450-495 nanomet.

Connie Yang, bác sĩ da liễu thẩm mỹ cho biết: “Mặt trời là nguồn ánh sáng xanh chính, nhưng các màn hình kỹ thuật số như TV, máy tính xách tay và điện thoại di động là những nguồn bổ sung, cũng như đèn LED và đèn huỳnh quang”.

Ánh sáng xanh không gây hại cho da như tia UV từ mặt trời .

Ánh sáng xanh có thể ảnh hưởng đến da như thế nào?

Nghiên cứu về ánh sáng xanh và tác dụng của nó đối với da còn tương đối mới, nhưng đây là những gì chúng ta biết cho đến nay.

Bác sĩ da liễu David Kim cho biết: “Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng ánh sáng nhìn thấy được (400-700nm) (ngoài tia UV) có thể gây tăng sắc tố”.

Bác sĩ Kim cũng giải thích rằng ánh sáng xanh dẫn đến tăng sản xuất melanin, có thể dẫn đến tăng sắc tố.

Bác sĩ da liễu Hamdan Abdullah Hamed cho biết ánh sáng xanh cũng có thể dẫn đến các loại lão hóa sớm khác.

Ông nói: “Ánh sáng xanh tạo ra các loại oxy phản ứng (một loại gốc tự do) gây ra quá trình oxy hóa và dẫn đến lão hóa sớm, nếp nhăn và sắc tố không đồng đều”.

Yang cho biết thêm: “Ánh sáng xanh cũng có thể góp phần làm suy giảm collagen và đàn hồi”.

Tuy nhiên, ánh sáng xanh có một số ứng dụng tích cực. Hamed cho biết: “Nó được sử dụng chủ yếu để điều trị các tình trạng da như mụn trứng cá và các tế bào da tiền ung thư bằng cách gây ra quá trình oxy hóa và do đó phá hủy các tế bào này”.

Như The Zoe Report lưu ý, ánh sáng xanh phát ra từ thiết bị của bạn thực sự giống với ánh sáng xanh phát ra từ mặt nạ chăm sóc da LED (nó thường được sử dụng để chống lại mụn trứng cá).

Yang cho biết thêm, trong da liễu, ánh sáng xanh còn được sử dụng để điều trị bệnh chàm và bệnh vẩy nến.

Ảnh minh họa: Internet

Có thực sự cần bảo vệ làn da khỏi các thiết bị của mình không?

Câu trả lời hơi phức tạp. Mặc dù nghiên cứu được thực hiện cho đến nay cho thấy nhu cầu chăm sóc da do ánh sáng xanh trong một số trường hợp nhất định nhưng vẫn còn quá sớm để biết liệu nó có cần thiết cho tất cả mọi người hay không.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều đồng ý rằng nó rất cần thiết cho những người muốn cải thiện sắc tố (do tổn thương do ánh nắng mặt trời hoặc mụn trứng cá) hoặc những người bị nám.

Cần lưu ý, những người có tông da từ trung bình đến tối sẽ dễ bị tăng sắc tố và nám hơn.

“Nếu thường xuyên ngồi trước màn hình xanh hoặc ánh sáng nhân tạo thì bạn cần chăm sóc da chống ánh sáng xanh. Lý tưởng nhất là trước tiên tôi nên đầu tư vào một số kính chống ánh sáng xanh để bảo vệ mắt khỏi bị tổn hại”, Hamed nói.

Ông nói thêm: “Các hiệu ứng có thể quan sát được khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân, độ đàn hồi của da và các yếu tố khác”.

Liệu quy trình chăm sóc da cơ bản với SPF có đủ khả năng chống lại ánh sáng xanh không?

Không hoàn toàn, các chuyên gia cho biết. Bác sĩ Kim nói rằng: “Bộ lọc tia UV cung cấp khả năng bảo vệ chủ yếu chống lại tia UVA/UVB chứ không phải cho ánh sáng nhìn thấy được và ngày càng có nhiều nghiên cứu xem xét vai trò của ánh sáng nhìn thấy được trong tình trạng tăng sắc tố”.

Hamed khẳng định chỉ riêng kem chống nắng không thể bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh.