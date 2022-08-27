Chị em bị rạn da sau sinh đừng bỏ qua 5 bí kíp để lấy lại làn da mịn màng vừa nhanh vừa tiết kiệm

Làm đẹp 27/08/2022 16:11

Sau sinh, những vết rạn luôn khiến các chị em tự ti, luôn tìm cách giấu chúng đi. Thử áp dụng 5 tuyệt chiêu hỗ trợ làm mờ vến rạn này nhé.

Nha đam

Để làm mờ vết rạn, mẹ cần thoa trực tiếp lớp gel lên vùng da, để nghỉ 15 phút và rửa sạch bằng nước ấm. Hoặc mẹ cũng có thể pha chế một hỗn hợp gồm 1/4 cốc gel nha đam và dầu từ viên nhộng chứa vitamin E và A để thoa lên da hai lần mỗi ngày.

Chị em bị rạn da sau sinh đừng bỏ qua 5 bí kíp để lấy lại làn da mịn màng vừa nhanh vừa tiết kiệm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dầu ô liu

Dầu ô liu là một trong những chất nuôi dưỡng da tuyệt vời. Chúng giúp cung cấp độ ẩm và dưỡng chất giúp da trở nên mềm mượt và căng mịn sau thời gian sử dụng. 

Cách thực hiện

- Sử dụng 3 – 4 muỗng dầu ô liu cho vào chảo và hâm ấm

- Tiếp đó chuyển dầu sang một cái bát nhỏ, chờ dầu nguội đến nhiệt độ có thể dùng được

- Dùng bông gòn thấm dầu và bôi lên vùng da bị rạn

- Sau đó tiến hành massage nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ trong vòng 5 phút

Để cải thiện vết rạn da, chị em chỉ cần dùng dầu ô liu mỗi ngày. Thực hiện liên tục cho đến khi nhận được kết quả tốt.

Chị em bị rạn da sau sinh đừng bỏ qua 5 bí kíp để lấy lại làn da mịn màng vừa nhanh vừa tiết kiệm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau má

Rau má cũng là “thần dược” trị rạn da cực kỳ hiệu quả, giúp loại bỏ các độc tố trong cơ thể và làm các vết rạn mờ dần đi. Bạn rửa sạch một ít rau má, cho vào máy xay sinh tố để lấy nước uống, và đắp phần bã vào vùng da bị rạn. Áp dụng cách này đều đặn sẽ giúp tình trạng rạn da giảm rõ rệt.

Mật ong

Khả năng sát trùng tự nhiên của mật ong có thể giúp điều trị hiệu quả các vết rạn trên da. Mẹ cần dùng một miếng vải sạch, thấm mật ong lên, đặt lên vùng da bị rạn và đợi cho đến khi miếng vải khô lại thì làm sạch miếng vài và cùng da bằng nước ấm. Hoặc mẹ cũng có thể chuẩn bị một hỗn hợp mật ong trộn với muối và glycerin sau đó thoa lên vùng da bị rạn, để khô và rửa sạch với nước ấm.

Mát xa bằng dầu hạnh nhân

Mát xa da thường xuyên sẽ giúp làm giảm các vết rạn da và cellulite – các vết sần vỏ cam trên da. Bạn hãy mát xa da với dầu hạnh nhân để kích thích collagen và eslatin phát triển. Nếu da bạn nhạy cảm với dầu hạnh nhân thì nên thay thế bằng dầu ô liu.

Lòng trắng trứng

Để trị rạn da, mẹ cần làm sạch vùng da bị rạn, đánh đều lòng trắng 2 quả trứng, sau đó sử dụng cọ trang điểm thoa một lớp dày lên vùng da cần điều trị, đợi cho khô và rửa sạch bằng nước lạnh. Tiếp theo, mẹ cần thoa một chút dầu ô liu để dưỡng ẩm cho vùng da đó.

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