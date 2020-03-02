Cách xóa nếp nhăn vùng mắt hiệu quả với 6 công thức tự nhiên

Thông thường, cơ thể chúng ta sẽ lão hóa sau tuổi 25. Lúc này các hoạt động lão hóa của cơ thể không chỉ khiến sức khỏe của bạn thoái hóa dần mà còn khiến da không giữ được độ trẻ đẹp như tuổi đôi mươi. Sự suy giảm độ đàn hồi và các chức năng trên da sẽ khiến những nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là ở vùng mắt, quanh miệng, khu vực mũi,…Vì vậy nó khiến rất nhiều chị em phải loay hoay đi tìm cách xóa nếp nhăn vùng mắt , vùng mặt và khắp cơ thể. Cũng có một số người có cấu tạo cơ thể bẩm sinh dễ tạo nếp nhăn hơn, nhưng đa phần các nếp nhăn tới xuất phát từ nguyên nhân tuổi tác và thay đổi các cơ chế sinh học.

Có rất nhiều cách để xóa nếp nhăn vùng mắt, từ những loại mặt nạ xóa nếp nhăn vùng mắt tự làm hay các loại mỹ phẩm đắt tiền ngoài thị trường. Chúng đều giúp bạn cải thiện ít nhiều tình trạng xuất hiện nếp nhăn hay lão hóa da của mình. Dưới đây là những công thức xóa nếp nhăn vùng mắt tự nhiên từ những nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể tự thực hiện cách này để chăm sóc cho làn da của mình nhé.

Thực tế, chúng ta không có cách nào ngừng quá trình lão hóa lại và khiến da mãi mãi tươi trẻ như ngày xuân xanh, nhưng với những biện pháp chăm sóc da thích hợp, bạn có thể làm chậm các quá trình lão hóa, thậm chí xóa mờ rất nhiều nếp nhăn trên gương mặt. Vì vậy đừng bỏ mặc làn da của mình mà hãy chăm sóc nó thật cẩn thận ngay từ hôm nay nhé.

Xóa nếp nhăn vùng mắt bằng mật ong

Mật ong từ xưa tới nay luôn được coi là một trong những loại nguyên liệu làm đẹp da hiệu quả nhất, bởi trong thành phần dinh dưỡng của loại nguyên liệu này chứa nhiều dưỡng chất cần thiết và khả năng kháng viêm ở mức cao. Những loại dưỡng chất này có thể cấp ẩm và nuôi dưỡng da mềm mịn, cải thiện độ đàn hồi, ngăn ngừa và làm chậm các quá trình lão hóa, khiến da giữ lại được nét trẻ đẹp dài lâu nhất.

Thêm vào đó, nhờ tính kháng viêm của mình, mật ong còn có công dụng làm sạch sâu, tẩy đi những chất bẩn dưới lỗ chân lông, từ đó khiến da sạch sẽ và cải thiện được các tình trạng mụn, bã nhờn. Khả năng ngăn ngừa và làm mờ hắc sắc tố cũng khiến loại nguyên liệu này làm mờ được các vết thâm, nám, vết sẹo xấu. Vì thế nó vô cùng thích hợp để sử dụng như nguyên liệu ngăn ngừa lão hóa và xóa mờ các biểu hiện lão hóa trên da.

Mật ong nguyên chất - Ảnh minh họa: Internet

Công thức 1: Dùng mật ong và táo

Trong táo chứa một lượng lớn các loại vitamin và acid hữu cơ có khả năng thúc đẩy các quá trình trao đổi chất trên da, từ đó kích thích sự hình thành tế bào mới và khả năng tự tái tạo của da. Sử dụng táo kết hợp với mật ong là một trong những công thức lành tính hàng đầu để xóa mờ nếp nhăn trên da, đặc biệt là vùng mắt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng mật ong, 1 nửa quả táo.

Cách thực hiện: Bạn lấy nửa quả táo đi gọt vỏ sạch sẽ rồi thả vào máy xay và xay tới khi thật nhuyễn thì đổ ra một chiếc bát nhỏ, cho vào đó 2- 3 thìa mật ong, khuấy đều 2 nguyên liệu này lên cho tới khi chúng quyện lại với nhau. Tiếp theo, dùng hỗn hợp vừa trộn được đắp trực tiếp lên mặt, những khu vực có nhiều nếp nhăn nên bôi nhiều hơn. Để nguyên trong vòng 10 phút thì đi rửa lại với nước sạch.

Công thức 2: Dùng mật ong và cà rốt

Theo các đánh giá dinh dưỡng, trong cà rốt có chứa nhiều beta carotene, các loại khoáng chất, vitamin có tác dụng nuôi dưỡng da, ngăn ngừa và làm chậm các quá trình lão hóa, đồng thời khả năng chống oxy hóa tự nhiên của loại nguyên liệu này có thể cải thiện độ chắc khỏe của da ngay từ bên trong. Kết hợp với mật ong sẽ tạo ra công thức nuôi dưỡng da hiệu quả và làm mờ các vết nhăn trên da tích cực.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Khoảng 1/3 của cà rốt, 2-3 muỗng mật ong

Cách thực hiện: Bạn đem cà rốt đi cắt thành hạt lựu, lưu ý cắt càng nhỏ càng tốt, vì khi xay sẽ nhanh và mịn hơn. Khi đã cắt xong, luộc qua cà rốt một lúc khi mềm, để nguội thì đổ cả phần cà rốt và nước luộc vừa rồi vào trong máy xay, xay tới khi nhuyễn thì đổ ra bát. Cho thêm vào đó 2-3 muỗng mật ong, trộn thật đều cho các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau. Tới đây hãy lấy hỗn hợp này bôi trực tiếp lên mặt, để nguyên khoảng 10 phút thì đi rửa lại với nước sạch.

Mật ong và cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Công thức 3: Dùng mật ong, trứng gà, tinh bột nghệ

Trứng gà có khả năng làm sạch, nuôi dưỡng và làm trắng da vô cùng hữu hiệu. Kể cả khi sử dụng lòng đỏ hay lòng trắng trứng các công thức dưỡng da của bạn cũng đều trở nên hữu ích hơn rất nhiều. Còn với tinh bột nghệ, trong loại nguyên liệu này có chứa curcumin – chất giúp ngăn ngừa lão hóa da và làm thuyên giảm các dấu hiệu quả lão hóa da, đồng thời kết hợp các dưỡng chất của các nguyên liệu trên với tinh bột nghệ sẽ giúp cung cấp cho da rất nhiều dưỡng chất cần thiết để cải thiện da từ bên trong và làm giảm các dấu hiệu lão hóa ở bên ngoài.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng mật ong, lòng trắng hoặc lòng đỏ trứng gà, 2-3 muỗng tinh bột nghệ.

Cách thực hiện: Cho các nguyên liệu trên vào một chiếc bát nhỏ, khuấy thật đều đều chúng hòa quyện lại với nhau. Khi đã xong thì đem bôi trực tiếp lên mặt, để nguyên trong khoảng 10 phút thì rửa lại với nước sạch.

Tinh bột nghệ - Ảnh minh họa: Internet

Công thức 4: Dùng mật ong và dầu dừa/dầu oliu

Những loại dưỡng chất như dầu dừa và dầu oliu có tác dụng cung cấp chất ẩm, khoáng chất và khiến cấu trúc da chắc khỏe tự nhiên. Đây là những loại nguyên liệu dễ tìm và vô cùng an toàn, bạn có thể kết hợp chúng với mật ong để làm công thức nuôi dưỡng da tại nhà.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng mật ong, 2-3 muỗng dầu dừa/dầu oliu.

Cách thực hiện: Bạn trộn thật kỹ hai nguyên liệu đã chuẩn bị với nhau, sau đó bôi trực tiếp lên mặt, nên bôi tại những vùng da xấu và nếp nhăn nhiều hơn một chút. Để nguyên khoảng 10 phút để hỗn hợp này tác dụng sâu, sau đó đi rửa lại với nước sạch.

Cách xóa nếp nhăn vùng mắt bằng dầu dừa

Dầu dừa là một loại nguyên liệu lành tính thường xuyên được sử dụng trong nhiều công thức của những hàng mỹ phẩm lớn vì những công dụng ấn tượng mà nó đem lại. Nhìn chung, trong thành phần dinh dưỡng của dầu dừa cung cấp một lượng lớn các loại vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm A giúp tăng cường sản sinh collagen trên da, đồng thời kích thích các quá trình trao đổi chất tự nhiên trên da.

Thêm vào đó, các loại axit béo, axit lauric, beta-carotene với đặc tính kháng viêm tự nhiên sẽ giúp cải thiện các tình trạng mụn, nám và các hư tổn trên da. Sử dụng dầu dừa hiệu quả có thể giúp làm chậm các quá trình lão hóa và giúp da luôn trẻ đẹp mịn màng hơn khi không sử dụng nhiều lần.

Dầu dừa - Ảnh minh họa: Internet

Công thức 5: Dầu dừa và bột trà xanh

Các nghiên cứu chỉ ra rằng trà xanh có tính oxy hóa rất cao, đồng thời nó giúp da tăng cường độ ẩm, độ mềm mịn tự nhiên, từ đó khiến da đẹp và căng mịn trông thấy. Đặc biệt, loại nguyên liệu này rất có tác dụng trong việc cải thiện các dấu hiệu lão hóa như làm mờ nếp nhăn và các loại thâm nám do lão hóa. Bột trà xanh và dầu dừa là công thức thân thiện và dễ làm bạn có thể áp dụng cho mình.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng bột trà xanh, 2-3 muỗng dầu dừa.

Cách thực hiện: Trộn hai loại nguyên liệu trên lại với nhau, khuấy đều tay để chúng hòa lại với nhau kỹ nhất, bạn sẽ thu được một hỗn hợp màu xanh mịn và sệt khá đẹp mắt. Tới đây hãy lấy hỗn hợp đó bôi trực tiếp lên mặt, để nguyên khoảng 10 phút thì đi rửa lại với nước sạch.

Công thức 6: Dùng dầu dừa và giấm táo

Giấm táo có tác dụng se khít các lỗ chân lông, cân bằng độ PH trên da, từ đó ngăn ngừa các loại chất bẩn xâm nhập sâu vào do, giữ da sạch sẽ và chắc khỏe nhất có thể. Kết hợp với công dụng của dầu dừa, công thức này sẽ giúp da của bạn sạch sẽ, thuyên giảm các dấu hiệu lão hóa và làm chậm sự phát triển của quá trình này.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 2-3 muỗng dầu dừa, 2-3 muỗng giấm táo.

Cách thực hiện: Trộn các nguyên liệu trên lại với nhau, sau đó bôi trực tiếp lên mặt, giữ nguyên khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Giấm táo - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách xóa nếp nhăn vùng mắt hiệu quả và dễ thực hiện tại nhà. Bạn có thể tự áp dụng những công thức này để chăm sóc da, mỗi tuần sử dụng khoảng 2 lần, sau 1-2 tháng bạn sẽ cảm nhận rõ những thay đổi tích cực trên làn da của mình.