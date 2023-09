Các lưu ý quan trọng khi đắp cà chua lên mặt dưỡng da

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng sức khỏe, trong cà chua có chứa nhiều vitamin các nhóm A, C, K giúp kích thích sự sản sinh collagen tự nhiên trên da, từ đó khiến da giữ được độ đàn hồi và sự chắc khỏe từ bên trong. Việc này không chỉ khiến da khỏe hơn mà còn ngăn chặn được các quá trình lão hóa da, giúp da trẻ trung và khỏe mạnh.

Với thành phần gồm nhiều các vitamin nhóm B, cà chua giúp cản trở sự hình thành hắc sắc tố và làm mờ các loại hắc sắc tố trên da rất hữu hiệu. Khi đắp mặt với cà chua, các vết đồi mồi, vết thâm nám hay các vết sẹo do mụn cũng được làm mờ đáng kể, làn da cũng trở nên sáng đẹp và mịn màng hơn trước.

Cà chua giúp làm giảm hắc sắc tố trên da

Đắp cà chua để tẩy da chết

Bên cạnh những lợi ích trên, trong cà chua còn chứa các loại enzyme có tác dụng tẩy da chết và làm sạch sâu giúp da mặt được sạch sẽ và thông thoáng hơn. Thành phần của cà chua có khả năng thấm sâu vào từng lỗ chân lông và loại bỏ bụi bẩn, việc này giúp da của bạn tránh được các tình trạng viêm tắc lỗ chân lông.

Khả năng kiểm soát bã nhờn của cà chua cũng rất đáng nhắc tới. Các dưỡng chất trong cà chua có khả năng hấp thụ bã nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông làm tình trạng dầu nhờn trên da cải thiện tốt hơn. Những người có da dầu, da nhạy cảm có thể áp dụng các công thức từ cà chua để làm đẹp cho mình.

Đắp cà chua trị mụn

Kết hợp với tác dụng tẩy da chết và làm sạch sâu, tính chống oxy hóa từ cà chua sẽ giúp da cải thiện sức đề kháng một cách tự nhiên và hạn chế được sự xâm nhập của các loại vi khuẩn gây hại. Trong quá trình làm sạch sâu, cà chua sẽ giúp loại bỏ các loại tác nhân gây mụn, hầu hết do chất bẩn và vi khuẩn tác động lên da, từ đó khiến da được thoáng sạch hơn. Khả năng làm mờ vết thâm sạm của cà chua cũng sẽ xóa mờ các vết sẹo do mụn để lại, giúp da phục hồi sau mụn tốt hơn.

Cà chua có khả năng trị mụn

Đắp cà chua giúp làm lành da

Như đã phân tích phía trên, trong cà chua có chứa nhiều chất dưỡng da, chất chống oxy hóa và làm lành như vitamin C, B, A,…Chúng khiến da được chữa lành tự nhiên với tính chất cải thiện từ trong da ngoài. Hiệu quả làm sạch bụi bẩn, loại bỏ tế bào chết và thu nhỏ lỗ chân lông của cà chua rất có lợi cho quá trình điều trị mụn. Nguồn vitamin C, K, A sẽ giúp cải thiện các nốt đỏ do mụn và khiến chúng không biến thành các vết thâm sẹo.

Nhờ vào khả năng làm lành cấu trúc da, cải thiện sự sản sinh tế bào và đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn của cà chua, các thương tổn trên da bạn cũng sẽ được chuyển biến tích cực. Nếu trên da bạn đang có những thương tổn ở mức nhẹ như các vết xước nhỏ, vết sẹo do mụn, vết thâm sạm,…hãy dùng cà chua để hỗ trợ làm lành tình trạng này nhanh hơn. Trong các trường hợp viêm da hay ngứa da thể nhẹ bạn cũng có thể ứng dụng cà chua để làm dịu và hỗ trợ cho các quá trình chữa lành.

Đắp cà chua ngăn tia UV

Theo các nghiên cứu, trong cà chua có chứa chất lycopene – một loại carotene có khả năng ngăn ngừa và hạn chế bệnh ung thư da. Đồng thời chất này cũng góp phần ngăn ngừa tia UV cũng như tác hại mà nó để lại trên da. Từ đó khiến da của bạn trở nên an toàn hơn dưới ánh mặt trời.

Cà chua có thể chống tia UV

Đắp mặt nạ cà chua có bị ăn nắng không?

Nhờ vào thành phần có chứa chất lycopene – một loại carotene có khả năng ngăn ngừa, hạn chế bệnh ung thư da và tác hại của tia UV để lại trên da, đắp mặt nạ bằng cà chua không chỉ giúp da phòng chống được tác hại của tia UV mà còn khiến da an toàn hơn dưới ánh mặt trời.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa nguyên vào cà chua bạn sẽ không thể đạt được hết các yêu cầu chống nắng cần thiết cho da. Bạn vẫn nên dùng thêm các loại kem chống nắng song song với việc sử dụng cà chua để có được những hiệu quả ưng ý nhất. Đặc biệt không nên quá lạm dụng và chủ quan trong việc dùng cà chua để ngăn ngừa tia UV.

Mặt nạ cà chua nghiền

Đắp mặt nạ cà chua bao nhiêu lần một tuần?

Cà chua là loại nguyên liệu lành tính, tuy nhiên bạn vẫn không nên quá lạm dụng hay quá phụ thuộc vào công thức làm đẹp này. Bạn chỉ nên sử dụng thật khoa học theo một mức giới hạn cần thiết, cụ thể là khoảng 2 lần/ tuần với da bình thường hoặc 3 lần/ 2 tuần với những loại da sáng khỏe.

Việc lạm dụng thái quá công thức làm đẹp từ cà chua không giúp da bạn có thêm nhiều dưỡng chất cần thiết, mà còn khiến lãng phí nguyên liệu và làm da trở nên “nhờn” những công thức này. Như vậy thì bạn vừa tốn tiền, vừa không đạt được những hiệu quả như mong muốn.

Đắp cà chua sống

Cách đắp mặt nạ cà chua hiệu quả nhất

Không lạm dụng và dùng quá thường xuyên, chỉ nên đắp mặt nạ bằng cà chua khoảng 2 lần/ tuần.

Không để mặt nạ trên mặt quá lâu, chỉ nên giữ khoảng 10 phút đủ để các dưỡng chất thấm sâu vào da là được. Nếu bạn muốn trị mụn, có thể để lâu hơn một chút, khoảng 15 phút để đảm bảo sự làm sạch của mặt nạ.

Để mặt nạ cà chua nghiền quá lâu trên mặt có thể khiến chúng khô cứng lại, điều này gây ảnh hưởng không tốt cho da.

Cà chua phù hợp với mọi loại da, nó có tác dụng loại bỏ bã nhờn nên đặc biệt thích hợp với da dầu, da nhạy cảm. Nhưng cả những loại da khô khi dùng cà chua cũng không sao vì khả năng dưỡng ẩm và cải thiện cấu trúc da của loại quả này.

Nên dùng những quả cà chua chín tới vì các dưỡng chất và công dụng của loại cà chua này đang ở trong thời kỳ tốt nhất. Những quả cà chua chín quá mức sẽ mất đi một vài loại dưỡng chất giá trị.

Tại những vùng da bị tổn thương nhiều, nên đắp cà chua dày hơn một chút. Hoặc nếu bạn nghiền cà chua da để làm mặt nạ, hãy bôi nhiều hơn ở những vùng da này.

Có thể đắp cà chua trực tiếp, nhưng nếu nghiền da và kết hợp với các loại nguyên liệu dưỡng da tự nhiên khác như mật ong, dầu oliu, sữa chua, dầu dừa,…thì khả năng làm đẹp của mặt nạ sẽ được tăng cường hơn.

Mặt nạ cà chua

Trên đây là những thông tin cần biết về việc làm đẹp bằng cà chua và đắp cà chua lên mặt để dưỡng da. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích cho mình. Chúc bạn có một cơ thể ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp.