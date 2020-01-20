Cách uống bột sắn dây đẹp da đúng cách, mang lại kết quả tuyệt vời

Các bộ phận của sắn dây đều được làm thuốc để chữa bệnh, trong đó bộ phận được dùng nhiều nhất là rễ và củ sắn được thu hoạch vào mùa đông và mùa xuân. Trong Đông y, sắn dây có vị ngọt, tính mát, có thể giải thoát được nhiệt, sinh tân chỉ khát và thường được dùng để chữa bệnh như ngoại cảm, đau đầu, sởi, sốt cao, đái tháo đường, kiết lỵ, thiếu máu cơ tim, đau huyết áp, chảy máu cam, nôn ra máu, trĩ xuất huyết và ù tai.

Cách uống bột sắn dây đẹp da nghe tuy đơn giản nhưng nếu quá trình chế biến sai cách thì cũng sẽ không mang lại kết quả như mong muốn. Vậy cách chế biến bột sắn dây như thế nào mới đúng? Để biết câu trả lời, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Nhiều người thắc mắc rằng uống bột sắn dây có tốt không? Câu trả lời là uống bột sắn dây hoàn toàn tốt, nhất là đối với chị em phụ nữ trong việc chăm sóc làn da. Bột sắn dây được dùng nhiều trong Đông y hơn là Tây y. Với nhiều gia đình, nó còn được xem là một trong những loại thực phẩm chính của bữa ăn. Bột có tính mát, giải nhiệt cho cơ thể và giúp phái nữ có làn da trắng sáng, mịn màng. Dưới đây là những công dụng của bột sắn dây trong làm đẹp cho làn da của bạn, bao gồm:

Các chất như acid amin, glucid, tinh bột isoflavone, lipid, chất xơ có trong củ sắn,... có khả năng chống oxy hóa mạnh, giảm nguy cơ lão hóa sớm ở phụ nữ, tăng cường lưu thông các mạch máu một cách hiệu quả và giúp cơ thể phòng các dấu hiệu lão hóa sớm.

Bột sắn dây giúp chống lão hóa cho da - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng như sau: Bạn lấy khoảng 3 thìa cà phê bột sắn dây pha với nước ấm. Sau đó, nếu muốn ăn hỗn hợp này thì bạn có thể pha với nước vừa đun sôi còn nếu bạn muốn uống loãng thì hãy pha với nước ấm. Ngoài ra, bạn cùng có thể thêm một chút đường cho thức uống của chúng ta thêm ngọt. Kiên trì thực hiện một tuần khoảng 4 lần thì sẽ có hiệu quả như mong muốn.

Thường xuyên uống nước sắn dây không những chống lão hóa mà còn giảm việc hình thành các nếp nhăn, tăng nội tiết tốt giúp da trắng mịn và hồng hào.

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Trị tàn nhang với bột sắn dây

Ngoài khả năng làm trắng da, bột sắn dây có công dụng tuyệt vời trong việc trị tàn nhang và nám. Bột sắn dây có thể thay thế những hormone đã bị mất, giúp tăng vai trò và chặn quá trình bài tiết của sắc tố melanin, từ đó giảm nám và tàn nhang.

Trị tàn nhang với bột sắn dây - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, loại bột này còn có công dụng chống oxy hóa, tăng cường quá trình làm chậm và lão hóa da.

Cách thực hiện: Bạn thực hiện tương tự như cách làm chống lão hóa da.

Bột sắn dây giúp tẩy tế bào chết

Bột sắn dây giúp cơ thể loại bỏ những tế bào chết. Cách thực hiện như sau:

Cách 1: Trộn khoảng 1 thìa cà phê bột sắn dây và nước ép cà chua. Đợi trong 5 phút rồi bôi hỗn hợp đó lên da, bạn nhớ là mát xa nhẹ nhàng trong 5 phút để cho da khít lại. Sau đó, rửa mặt với nước ấm cho sạch.

Bột sắn dây giúp tẩy tế bào chết - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Bạn trộn 1 thìa cà phê bột sắn dây với lòng đỏ trứng gà và 3 quả dâu tây xay. Đợi cho đến khi hỗn hợp co lại thì thoa đều lên da mặt. Cuối cùng, rửa sạch lại mặt với nước lạnh.

Bột sắn dây giúp làm trắng da hiệu quả

Một trong những công dụng tuyệt vời của bột sắn dây trong việc làm đẹp là giúp cho các chị em có một làn da trắng hồng rạng rỡ.

Cách pha bột sắn dây uống đẹp da cực kỳ đơn giản. Bạn cho bột sắn dây vào cốc thủy tinh rồi đổ nước sôi vào, khuấy đều tay để không bị vón cục. Sau đó, cho thêm nước cốt chanh vào là có thể thưởng thức được.

Cách uống bột sắn dây đúng cách

Bạn không nên uống bột sắn dây vào buổi tối vì điều này không hề mang lại tác dụng gì. Vậy uống bột sắn dây lúc nào là tốt? Câu trả lời chuẩn xác nhất là vào buổi sáng và buổi chiều để mang lại hiệu quả tối ưu. Vì trong hai khoảng thời gian này, cơ thể của chúng ta mới hấp thụ tốt được các tinh chất từ bột sắn dây.

Uống bột sắn dây có béo không?

Do tính trung hòa của tinh bột, nếu ăn nhiều sẽ dẫn tới việc tăng cân. Hoocmon insulin sẽ được sinh ra khi bạn ăn nhiều tinh bột. Ngoài lợi ích điều hòa lượng đường trong máu, tinh bột còn phân hủy thành đường đi vào các tế bào gan, lưu trữ chất béo giúp cho bạn tăng cân.

Uống bột sắn dây có béo không? - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù vậy, việc uống bột sắn dây có tăng cân được hay không còn phụ thuộc vào lượng bột mà bạn uống. Nếu mỗi ngày bạn chỉ uống một ly thôi thì không có tác dụng tăng cân.

Với những thông tin trên, chắc chắn bạn đã biết cách uống bột sắn dây đẹp da rồi phải không. Hãy kiên trì thực hiện thường xuyên để mang lại hiệu quả tuyệt vời.