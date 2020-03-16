Cách trị răng ố vàng đơn giản và hiệu quả

Làm đẹp 16/03/2020 06:41

Răng bị ố vàng khiến cho việc nở một nụ cười cũng trở nên ngượng ngùng và khó khăn. Vì vậy, các bạn hãy tìm hiểu về cách trị răng ố vàng trong bài viết sau!

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Hiện nay, việc chăm sóc sức khỏe răng miệng vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mực của nhiều người. Họ thờ ơ và lãnh đạm với chính răng miệng của mình và nạp vào đó không ít thực phẩm có hại. Bởi vậy mà hiện tượng răng ố vàng ngày càng phổ biến. Vậy cách trị răng ố vàng đơn giản và hiệu quả là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

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Cách trị răng ố vàng đơn giản và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao răng bị ố vàng?

Có nhiều nguyên nhân làm răng bị ố vàng, nhưng phổ biến nhất đến từ các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân trực tiếp

  • Mất men răng: Men răng của con người sẽ mòn dần theo tuổi tác. Bên cạnh đó, axit từ đồ ăn thức uống cũng làm cho men răng mòn nhanh hơn. Khi mòn men răng, lớp ngà răng trở nên ngày càng rõ màu khiến răng vàng ố.
  • Vết ố từ thức ăn: Những thức ăn hay nước uống màu đậm có thể làm đổi màu bề mặt răng, điển hình là cà phê, trà, rượu đỏ, củ dền, quả việt quất, mâm xôi đen,…
  • Thuốc lá: Thói quen hút thuốc lá ảnh hưởng trực tiếp đến răng, do thuốc lá có chứa nhựa thuốc lá và nicotin. Chúng làm răng ố màu, gây ra mảng bám và vôi răng. Mảng bám và vôi răng bám vào lợi gây tổn thương những phần khác trong miệng, có nguy cơ mất răng và bệnh về lợi.

Nguyên nhân gián tiếp

  • Vệ sinh răng miệng không đúng cách
  • Sử dụng đồ uống không tốt cho sức khỏe
  • Hút thuốc lá
  • Hoặc các bệnh lý hay di truyền

Làm sao để ngăn ngừa răng ố vàng?

Ngăn ngừa từ khi chưa bị răng ố vàng là cách giữ răng trắng sáng hiệu quả nhất, để răng không bị ố vàng bạn cần điều chỉnh thói quen bản thân: Hãy đánh răng mỗi ngày 2 lần, sáng khi thức dậy và tối trước khi ngủ và nói không với thuốc lá. Tránh những thứ ăn đồ uống chứa nhiều axit như nước ngọt, rượu vang. 

Nếu bạn uống sữa hoặc nước lọc sau khi ăn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng ăn mòn men răng của axit có trong thức ăn. Bạn cũng nên hạn chế những món ăn vặt giữa các bữa chính, để nước bọt có thể trung hòa axit trong miệng một cách tự nhiên.

Cách trị răng ố vàng đơn giản tại nhà

Một số cách tẩy trắng răng bị ố vàng tại nhà đơn giản, an toàn, có nguồn gốc thiên nhiên có thể kể đến như:

Cách làm trắng răng bằng muối

Muối là một gia vị đa năng, trong đó tính năng làm sạch tự nhiên có thể coi là nổi trội nhất. Bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên vật liệu sau: kem đánh răng, 1 muỗng nhỏ muối mịn, 1 bàn chải đánh răng.

Cách làm: Đầu tiên, bạn phết kem đánh răng lên bàn chải và rắc muối đều lên kem đánh răng. Tiếp theo, chà răng kỹ trong 2 phút. Cuối cùng, chỉ cần súc lại miệng với nước muối sạch. Chỉ nên sử dụng cách này khoảng 3 lần mỗi tuần để bảo vệ men răng tốt nhất.

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Muối với nhiều công năng, trong đó nổi bật là tác dụng làm trắng răng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng răng bằng chanh và muối

Chanh là một sản phẩm tẩy trắng rất hiệu quả nhờ hàm lượng axit citric cao. Cả chanh và muối đều giúp tẩy trắng răng tự nhiên và an toàn, chúng tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Để thực hiện, bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên vật liệu sau: nước cốt chanh, 1 muỗng nhỏ muối ăn, 1 bàn chải đánh răng.

Cách làm: Bạn chỉ cần trộn nước cốt chanh và 1 muỗng muối lại với nhau. Sau đó, khuấy đều rồi dùng bàn chải đánh răng với hỗn hợp trên từ 2 – 3 phút. Cuối cùng, súc miệng lại bằng nước muối hoặc nước lạnh.

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Chanh giúp đánh bay mảng bám và vết ố vàng nhờ chứa lượng axit citric cao - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng răng bằng chuối

Chuối là một loại quả dễ tìm và rất tốt cho sức khỏe. Nhờ lượng mangan và khoáng chất dồi dào mà chuối rất hiệu quả trong việc loại bỏ mảng bám trên răng, tránh hiện tượng răng bị ố vàng. Để thực hiện, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 quả chuối chín đã lột vỏ, kem đánh răng và bàn chải.

Cách làm: Bạn dùng vỏ chuối chà lên răng trong 2 phút, đặc biệt chà kỹ vùng kẽ răng bị ố vàng. Sau đó, đợi từ 5 – 8 phút để khoáng chất từ vỏ chuối ngấm vào răng. Tiếp tục dùng bàn chải khô chải răng trong 3 phút. Cuối cùng, bạn đánh răng với kem như bình thường để làm sạch lại răng miệng.

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Chuối vừa tốt cho sức khỏe vừa làm đẹp lại vừa làm trắng răng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trắng răng bằng vỏ cam

Vỏ cam không chỉ giúp răng bạn trắng sáng một cách an toàn mà còn giúp hơi thở thơm mát hơn rất nhiều. Để thực hiện, bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu bao gồm: vỏ cam khô, kem đánh răng và 1 bàn chải.

Cách làm: Bạn chỉ cần xay nhuyễn vỏ cam rồi trộn với kem đánh răng, sau đó chải răng như bình thường rồi súc miệng lại bằng nước sạch.

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Vỏ cam không chỉ giúp trắng răng mà còn giúp thơm miệng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn có một số cách khác cũng mang lại hiệu quả đáng mong đợi như: Baking soda, dâu tây, giấm,…

Lưu ý khi thực hiện các cách làm trắng răng bị vàng tại nhà

  • Chú ý tuần suất và liều lượng sử dụng: Đối với những thực phẩm có tính tẩy rửa mạnh như baking soda, chanh, muối,… bạn chỉ nên thực hiện từ 1 – 2 lần mỗi tuần, với liều dùng mỗi lần vừa phải để không gây ra tác dụng phụ cho răng miệng.
  • Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Việc bạn duy trì các thói quen tốt sẽ giúp răng hạn chế tối đa hiện tượng ố vàng, nếu răng bạn bị ố vàng thì thói quen tốt cũng giúp mọi chuyện không tồi tệ hơn.
  • Không ỷ lại vào các liệu pháp tại nhà: Khi tình trạng răng miệng trở nên nghiêm trọng, bạn nên tìm đến các cơ sở nha khoa để kịp thời xử lý. Để đảm bảo an toàn, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện.
  • Chú ý đến các nguyên nhân gián tiếp: Nếu bạn có thói quen tốt và áp dụng những liệu pháp làm trắng răng đúng cách nhưng răng bạn vẫn bị ố vàng thì rất có khả năng bạn đã mắc các bệnh lý khác làm ảnh hưởng đến răng miệng của bạn. Ngoài ra còn có thể do di truyền hoặc sử dụng thuốc điều trị một số bệnh khác ảnh hưởng tới răng.
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Nên sử dụng cẩn thận những liệu pháp giúp hàm răng trắng sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những liệu pháp làm trắng răng tại nhà sẽ rất tốt nếu bạn biết dùng đúng cách. Hãy cẩn thận khi sử dụng để hiện tượng răng ố vàng dần được cải thiện. Mong rằng những chia sẻ về cách trị răng ố vàng trong bài viết trên có thể giúp ích cho mọi người.

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