Cách trị gàu ống hiệu quả không phải ai cũng biết

Làm đẹp 17/02/2020 06:45

Gàu ống là gì? Bị gàu ống thì chữa trị như thế nào? Tìm hiểu ngay về cách trị gàu ống để giải quyết vấn đề nan giải này trong bài viết sau.

Gàu chính là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Cùng được gọi với cái tên như vậy nhưng không phải chỉ có 1 loại gàu duy nhất mà có nhiều loại khác nhau với những cấp độ nguy hiểm khác nhau. Một trong số đó không thể bỏ qua đó chính là gàu ống. Gàu ống sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho bạn. Vì vậy, nếu chẳng may mắc phải vấn đề này, hãy tham khảo những cách trị gàu ống đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà để thực hiện hằng ngày.

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Cách trị gàu ống hiệu quả không phải ai cũng biết - Ảnh minh họa: Internet

Gàu ống là gì?

Muốn có được cách trị gàu ống hiệu quả thì trước hết bạn cần phải hiểu gàu ống là gì và cách nhận biết chúng ra sao. Gàu ống chính là một dạng của nấm tóc. Chúng xuất hiện chính là do vi khuẩn liên tụ cầu proteus hoặc loại nấm có tên trichophyton gây nên. 

Khi nhìn vào người bị gàu ống, bạn sẽ thấy trên tóc xuất hiện những hạt nhỏ như kiểu hạt trứng chấy bám lên. Kèm theo đó là các hiện tượng: ngứa phần da đầu, rụng tóc và bong vảy. Nếu không được chữa trị kịp thời, tóc sẽ bị rụng ngày một nhiều hơn. Càng ngày, các loại vi khuẩn, nấm càng ăn sâu vào phần chân tóc và da đầu còn có thể lây sang vùng khác trên cơ thể. Từ đó dẫn đến bị bội nhiễm và mắc các bệnh là sưng hạch ở cổ, viêm hạch hoặc nhiễm khuẩn.

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Đây là một dạng nấm đầu do vi khuẩn gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân xuất hiện gàu ống

Những nguyên nhân chính dẫn đến việc xuất hiện gàu ống đó là:

  • Gội đầu quá ít hoặc quá nhiều: Gội đầu ít khiến da đầu và tóc không sạch là nguyên nhân xuất hiện gàu ống. Ngược lại, gội quá nhiều khiến các lớp nhờn mất đi, tóc và da đầu không đủ ẩm, da khô sẽ tạo nên gàu bám chặt trên da đầu.
  • Để tóc ẩm khi đi ngủ hoặc đội mũ bảo hiểm. Đây chính là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến xuất hiện gàu ống. Tóc ẩm, cộng với bụi, mồ hôi, vi khuẩn chính là điều kiện tốt để gàu ống phát triển. 
  • Lựa chọn sai dầu gội: Không phải loại dầu gội nào cũng có thể phù hợp với tóc của bạn. Nếu da đầu cũng như tóc vốn đã nhiều gàu thì không nên chọn loại dầu gội có nhiều ẩm. Như vậy thì gàu sẽ càng phát triển. Tốt nhất là nên chọn dầu gội trị gàu.
  • Gãi đầu thường xuyên: Khi xuất hiện gàu ống, thói quen của chúng ta là gãi đầu, cạy các mảng gàu do ngứa ngáy và khó chịu. Tuy nhiên, chính điều này khiến cho các loại vi khuẩn nấm trên da đầu có cơ hội lây lan để phát triển nhanh chóng.
  • Sử dụng quá nhiều hóa chất làm tóc: Chị em luôn muốn được xinh đẹp và vì thế mà thường xuyên thay đổi kiểu tóc. Mỗi lần như vậy, tóc bạn sẽ lại tiếp xúc với hóa chất khiến cho tóc yếu hơn. Nếu như chưa đủ thời gian để tóc phục hồi mà lại tiếp tục dùng hóa chất sẽ khiến gàu xuất hiện.
  • Do thói quen ăn uống, sinh hoạt: Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ, khoa học cũng là một nguyên nhân dẫn đến gàu.
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Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện gàu ống - Ảnh minh họa: Internet

3 cách trị gàu ống đơn giản

Gàu ống là một bệnh lý và bạn có thể chữa trị triệt để ngay tại nhà nhờ các nguyên liệu từ tự nhiên. Cùng tham khảo 3 cách chữa gàu ống ngay sau đây. 

Cách trị gàu ống tận gốc bằng chanh tươi

Sử dụng chanh sẽ giúp cân bằng được độ pH ở trên da đầu vì vậy có tác dụng trị gàu ống một cách hiệu quả. Bạn hãy thực hiện theo những bước cơ bản sau đây:

  • Lấy một ly nước ấm sau đó hòa nước cốt chanh vào và thoa đều lên tóc từ chân tóc cho đến ngọn. 
  • Dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng lên phần chân tóc và da đầu trong khoảng từ 5 đến 10 phút. 
  • Cuối cùng gội lại đầu bằng nước mát cho sạch. 

Hãy thực hiện cách trị gàu ống bằng chanh 2 lần/tuần bạn sẽ thấy hiệu quả rất tốt.

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Dùng chanh là một cách giúp chữa gàu ống hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trị gàu ống bằng dầu dừa

Trong dầu dừa có chứa các loại axit hữu cơ giúp diệt khuẩn chính là một chất giúp cải thiện tình trại gàu ống hiệu quả. Bên cạnh đó, các dưỡng chất cũng như vitamin có trong dầu dừa có tác dụng nuôi dưỡng giúp tóc mềm mại và phát triển khỏe mạnh. 

Bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây:

  • Thoa đều dầu dừa lên phần da đầu và chân tóc nơi có nhiều gàu bám vào.
  • Thực hiện massage trong khoảng 5 đến 7 phút và gội lại bằng dầu gội bình thường.

Thời gian phù hợp để dùng dầu dừa trị gàu ống là khoảng 2 tháng/lần. Không nên dùng quá nhiều với tần suất dày vì dưỡng chất trong dầu dừa có thể khiến tắc, bít da đầu lại càng khiến gàu phát triển nhiều hơn.

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Dùng dầu dừa cũng là cách được nhiều người áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trị gàu ống bằng muối

Như chúng ta đều biết thì muối có khả năng diệt khuẩn cũng như làm sạch cực kỳ tốt. Đồng thời còn giúp trung hòa độ pH có trên da. Để trị gàu ống bằng muối, bạn hãy pha muối với nước và ủ tóc trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Việc này có thể gây xót, châm chích trên da đầu. Tuy nhiên để loại bỏ gàu thì bạn nên chịu đựng. Cuối cùng xả tóc nhẹ nhàng bằng nước sạch, 1 tuần có thể thực hiện từ 3 đến 4 lần cách này.

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Hãy thử dùng muối để điều trị gàu ống - Ảnh minh họa: Internet

Việc trị gàu ống tại nhà là hoàn toàn có thể thực hiện được chỉ cần bạn lựa chọn đúng cách trị gàu ống và thực hiện đúng theo hướng dẫn. 

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