Tình trạng gàu xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số người sử dụng dầu gội không phù hợp với da đầu hoặc để da đầu bị bẩn,... là những lý do phổ biến nhất. Nhiều bạn tìm đến dầu gội đặc trị gàu tuy nhiên chúng lại chứa nhiều hóa chất có thể gây tổn thương da đầu và mái tóc của bạn. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những cách trị gàu hiệu quả có thể áp dụng ngay tại nhà từ những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm.

Cách trị gàu hiệu quả đơn giản ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Gàu là gì?

Gàu là hiện tượng da đầu bị rối loạn, xuất hiện vảy lấm tấm hoặc đóng thành từng mảng. Gàu có thể gặp ở nhiều đối tượng, từ trẻ em cho tới người lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ bị gàu nhiều nhất là những người thuộc độ tuổi 20.