Cách trị gàu hiệu quả đơn giản ngay tại nhà

Gàu là hiện tượng da đầu bị rối loạn, xuất hiện vảy lấm tấm hoặc đóng thành từng mảng. Gàu có thể gặp ở nhiều đối tượng, từ trẻ em cho tới người lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ bị gàu nhiều nhất là những người thuộc độ tuổi 20.

Tình trạng gàu xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số người sử dụng dầu gội không phù hợp với da đầu hoặc để da đầu bị bẩn,... là những lý do phổ biến nhất. Nhiều bạn tìm đến dầu gội đặc trị gàu tuy nhiên chúng lại chứa nhiều hóa chất có thể gây tổn thương da đầu và mái tóc của bạn. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc những cách trị gàu hiệu quả có thể áp dụng ngay tại nhà từ những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm.

Trong giai đoạn đầu, gàu ít nên chưa rơi xuống áo, da đầu không bị ngứa. Do vậy, một số bạn không để ý hoặc không nhận ra vấn đề này. Tuy nhiên, khi gàu nhiều lên, nếu bạn không phát hiện và trị gàu đúng cách, tình trạng gàu sẽ nghiêm trọng và lâu hết.

Thông thường, khi các tế bào da đầu đã già và cũ chết đi là lúc các tế bào mới hình thành khiến vảy nhỏ bong ra. Tuy nhiên, một số trường hợp tế bào chết quá nhiều tạo thành vảy lớn rơi xuống áo, hay còn gọi là gàu. Điều này khiến bạn tự ti, gây mất thẩm mỹ, thậm chí da đầu còn bị ửng đỏ và khó chịu.

Nguyên nhân gây ra gàu

Trong các nguyên nhân gây ra gàu, nguyên nhân sinh lý và nguyên nhân bệnh lý là phổ biến nhất.

Nguyên nhân gây ra gàu - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân sinh lý

Gàu do nguyên nhân sinh lý gây ra thường là do các lớp tế bào sừng trên da bong tróc tạo nên. Có nhiều lý do khiến các tế bào bị bong như thời tiết hanh khô, ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm không khí, tác động mạnh như uốn hoặc duỗi tóc thường xuyên,....Các tác động mạnh như gãi đầu bằng móng tay nhọn, vò đầu, massage đầu,... tăng lên sẽ khiến gàu sinh lý nhiều hơn.

Nguyên nhân bệnh lý

Nguyên nhân bệnh lý xuất phát từ vi nấm mang tên malassezia. Khi thời tiết nóng bức, căng thẳng hoặc tác động của dầu gội, hóa chất,...da đầu sẽ gia tăng quá trình tiết bã nhờn, tạo điều kiện cho các vi nấm sinh sôi và phát triển mạnh mẽ, sinh ra gàu càng nhiều.

Cách trị gàu hiệu quả đơn giản ngay tại nhà

Dưới đây là các cách trị gàu tại nhà, cách trị gàu mảng đáng ghét mà các chị em có thể tự làm dễ dàng mà không cần phải dùng đến loại dầu gội trị gàu đắt tiền.

Trị gàu bằng dầu oliu

Chỉ với dầu oliu, bạn có thể đánh bay gàu nhanh chóng.

Cách trị gàu bằng dầu oliu - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm đơn giản như sau:

Bạn chỉ cần nhỏ 10 giọt tinh dầu oliu lên da đầu, kết hợp massage nhẹ nhàng cho tóc.

Sau đó dùng mũ chụp trùm kín tóc để ủ qua đêm.

Sáng hôm sau, gội đầu sạch lại như bình thường, chờ tóc khô tự nhiên là được. Sau 1-2 tuần, tình trạng gàu sẽ giảm đi và biến mất dần dần.

Cách trị gàu và ngứa da đầu bằng giấm táo

Giấm táo là một loại gia vị dễ kiếm trong các gian bếp đồng thời nó còn được xem như một loại mỹ phẩm thiên nhiên giúp bạn chăm sóc và cải thiện mái tóc khỏe đẹp. Khi bị gàu mảng, giấm táo sẽ phát huy công lực đưa bạn thoát khỏi tình trạng khó chịu này đồng thời cải thiện độ PH cho da đầu. Ngoài ra, giấm táo còn chứa các thành phần dưỡng tóc thấm sâu vào bên trong nuôi dưỡng từng nang tóc.

Cách trị gàu bằng giấm táo - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng như sau:

Hòa ¼ chén giấm táo cùng với ¼ cốc nước, khuấy đều.

Thoa hỗn hợp giấm táo lên da đầu, sau đó dùng khăn hoặc mũ chụp trùm kín tóc để ủ tóc trong khoảng 1 giờ.

Thực hiện mỗi tuần 2 lần. Chỉ trong một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy gàu biến mất hoàn toàn.

Cách trị gàu hiệu quả với muối

Muối có tính bào mòn, làm sạch và loại bỏ da chết vô cùng hiệu quả. Do đó, sử dụng muối sẽ giúp vấn đề gàu mảng chấm dứt một cách nhanh chóng. Cách thực hiện như sau:

Thoa một ít muối lên da đầu, để vài phút rồi gội sạch đầu lại.

Không nên để muối trên da đầu quá lâu, tránh bào mòn da và có thể khiến da bị kích ứng, ngứa rát.

Cách trị gàu bằng quả chanh

Tương tự như giấm táo, chanh cũng chứa nhiều axit có tác dụng trong việc loại bỏ gàu và cân bằng độ ẩm tự nhiên cho da đầu. Cách trị gàu bằng quả chanh đơn giản, bạn chỉ cần dùng nước cốt chanh thoa lên da đầu rồi massage nhẹ nhàng. Thực hiện mỗi ngày 10 phút rồi xả sạch lại bằng nước lạnh. Cảm giác ngứa đầu sẽ biến mất.

Cách trị gàu bằng chanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị gàu bằng tỏi

Tỏi chứa thành phần kháng sinh có tác dụng đánh bay vi khuẩn và loại bỏ nấm khá tốt. Cách trị gàu bằng tỏi như sau:

Tỏi bóc vỏ, giã nát, thêm một ít mật ong và trộn đều.

Massage nhẹ nhàng rồi dùng mũ chụp tóc, ủ tóc trong khoảng 20 phút.

Gội lại đầu cho sạch mùi tỏi. Thực hiện 2-3 lần một tuần để có hiệu quả tốt nhất.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn đọc biết được cách trị gàu hiệu quả bằng những nguyên liệu tự nhiên dễ tìm. Giờ đây, gàu không còn là nỗi lo của bạn vì đã có những mẹo tuyệt vời mà bạn có thể áp dụng bất cứ khi nào thấy gàu xuất hiện.