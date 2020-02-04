Cách trị gàu và ngứa da đầu phát huy hiệu quả nhanh nhất!

Để có hướng điều trị đúng cách, chúng ta cùng đi tìm hiểu nguyên nhân gây ra gàu trước nhé. Theo các chuyên gia về tóc thì da đầu bị gàu đến từ 2 nguyên nhân, đó là nguyên nhân sinh lý và nguyên nhân bệnh lý.

Đầu nhiều gàu và ngứa là căn bệnh gây nhiều phiền toái, nhất là đối với chị em phụ nữ. Gàu gây ngứa ngáy ảnh hưởng đến tinh thần trong sinh hoạt và công việc, chưa kể đến thẩm mỹ trên tóc và rơi vãi trên vai áo. Đôi khi còn là những giây phút ngượng ngùng với người ấy trong lần đầu hẹn hò. Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách trị gàu và ngứa da đầu xem sao nhé!

Nguyên nhân bệnh lý đến từ một loại vi nấm tên Malassezia, loại này luôn có trên da đầu mỗi người, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ sinh sôi nảy nở kéo theo gàu phát triển. Điều kiện thuận lợi cho nấm Malassezia phát triển là khi nào? Đó là khi thời tiết nóng bức, hóa chất từ thuốc nhuộm tóc, dầu gội, dầu xả và stress làm tăng tiết bã nhờn trên da đầu.

Nguyên nhân sinh lý bắt đầu từ các lớp sừng bị bong tróc tạo nên, khi chúng ta để da đầu tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm hoặc do thời tiết hoặc do làm tóc như sấy, uốn, duỗi, nhuộm quá nhiều.

Nguyên nhân gây ra gàu và ngứa cho da đầu đến từ bệnh lý và sinh lý

Cách trị gàu ngứa

Có rất nhiều cách trị gàu ngứa, dưới đây là một số phương pháp dễ sử dụng và hiệu quả tại nhà, bạn có thể áp dụng.

Cách trị gàu ngứa bằng giấm táo

Ngoài việc bảo vệ da đầu khỏi sự tấn công của vi khuẩn, ngăn chặn những cơn ngứa ngáy do gàu gây ra thì giấm táo còn có chứa thành phần của acid axetic giúp tóc mềm mượt, nhanh mọc và khả năng dưỡng ẩm hiệu quả nên được rất nhiều chị em tin dùng.

Cách trị gàu ngứa bằng giấm táo giúp triệt tiêu những

mảng bám cứng đầu nhất, giữ cho da đầu khỏe mạnh

- Dùng giấm táo nguyên chất pha với nước theo tỉ lệ 1:1. Gội sạch đầu đợi tóc khô rồi thoa hỗn hợp giấm táo pha loãng, thoa đều khắp tóc như cách dùng mặt nạ ủ tóc.

- Massage da đầu để giấm táo thấm sâu vào da đầu, chân tóc, sau đó gội sạch lại với nước. Duy trì 2 lần/tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Cách trị đầu nhiều gàu và ngứa bằng tỏi và mật ong

Tỏi và mật ong là công thức lý tưởng để điều trị gàu và ngứa cho da đầu. Tỏi giúp diệt triệt để những nấm cũng như ký sinh trùng là tác nhân gây nên trường hợp gàu. Mật ong có khả năng giảm thiểu tình trạng rụng tóc và nuôi dưỡng mái tóc hư tổn.

- Dùng 1 muỗng nước cốt tỏi ép nguyên chất và 3 muỗng mật ong, trộn hỗn hợp này lại với nhau. Làm ẩm tóc và thoa hỗn hợp này lên tóc.

- Massage để mật ong và nước ép tỏi thấm vào da đầu, sau 10 – 15 phút thì gội sạch lại với dầu gội và xả sạch. Sử dụng 2 lần/1 tuần để phát huy hiệu quả sạch gàu của hỗn hợp. Bạn không phải quá lo lắng vì mùi hăng của tỏi vì khi kết hợp cùng mật ong sẽ bay mất mùi hăng đặc trưng.

Tỏi và mật ong là sự kết hợp hoàn hảo trong điều trị gàu và ngứa da đầu

Cách trị gàu bằng Aspirin

Dùng aspirin cũng là một trong các cách trị đầu nhiều gàu và ngứa vì trong thành phần của aspirin có chứa axit salicylic, là một hoạt chất có nhiều trong các loại dầu gội trị gàu giúp ngăn ngừa nấm phát triển và làm dịu vùng da đầu bị viêm nhanh chóng.

- Dùng 2 viên aspirin, nghiền thành bột mịn hòa cùng một lượng dầu gội vừa đủ, thoa đều lên tóc 1-2 phút.

- Xả sạch tóc với nước và gội đầu lại lần nữa như gội đầu bình thường.

Cách trị gàu và ngứa da đầu bằng banking soda

Baking soda có khả năng loại bỏ lớp tế bào da chết và kiểm soát lượng dầu tiết ra trên da đầu nhờ tính kiềm giúp cân bằng độ pH trên da, đây cũng là một cách trị gàu và ngứa da đầu hay trong dân gian.

- Bạn trộn một ít baking soda với vài giọt nước để tạo thành dung dịch sệt, mát xa và nhẹ nhàng massage cho dung dịch thấm đều lên da đầu.

- Tiếp theo, rửa sạch lại tóc với nước ấm. Lưu ý không nên sử dụng dầu gội ngay sau khi dùng baking soda, có thể lúc đầu tóc bạn sẽ bị khô nhưng sau vài tuần sẽ tiết ra dầu tự nhiên giúp mái tóc trở nên óng mượt và không còn gàu.

Trị gàu và ngứa da dầu bằng nước súc miệng

Nghe có vẻ phi lý nhưng đây là một phương án hiệu quả trong điều trị gàu và ngứa da đầu nhờ vào tính sát trùng diệt nấm có trong thành phần của nước súc miệng.

- Bạn có thể trộn 60ml nước súc miệng cùng 120ml nước vào một bình xịt và xịt trực tiếp lên đầu ngay sau khi gội đầu.

- Sau đó massage nhẹ cho hỗn hợp thấm sâu vào da đầu, ủ tóc trong vòng 30 phút trước khi xả lại sạch với nước.

Trị gàu bằng dầu dừa

Dầu dừa cũng là một trong những cách điều trị gàu được nhiều người ưa chuộng vì dầu dừa rất quen thuộc với chị em phụ nữ trong dưỡng ẩm làm mướt và dài tóc, mà còn có một công dụng khác là trị sạch gàu.

- Thoa đều dầu dừa nguyên chất lên tóc và da đầu, masage nhẹ nhàng trong vòng 3 – 5 phút để dầu dừa thấm đều vào da đầu.

- Khoảng 1 tiếng sau thì gội đầu lại bình thường với dầu gội bạn thường dùng, xả sạch lại với nước.

Trị gàu bằng quả chanh

Cách trị gàu bằng quả chanh đơn giản và rất thơm tóc

được chị em phụ nữ tin dùng nhờ vào lượng axit cao trong quả chanh

Nhờ vào tính axit cao mà chanh cũng là một trong những sản phẩm được tin dùng để điều trị gàu và ngứa cho da đầu. Chất axit trong chanh có khả năng tiêu diệt nấm và điều chỉnh độ pH cho da đầu.

- Thoa 2 muỗng nước cốt chanh lên tóc ẩm, chờ đến khi tóc khô thì gội đầu lại với nước. Tiếp đó tạo hỗn hợp nước cốt chanh cùng 237ml nước để gội đầu.

- Thực hiện mỗi ngày sẽ đánh bay các mảng gàu trắng bám vào chân tóc và giúp tóc thơm hơn với mùi chanh tươi.

Trị gàu và ngứa da dầu bằng dầu oliu

Cũng giống như dầu dừa, dầu oliu cũng có công dụng dưỡng tóc bóng mượt và làm bong các mảng bám trắng xóa của gàu, giúp da đầu thông thoáng và cân bằng độ pH.

- Dùng 8 – 10 giọt dầu oliu cho vào lòng bàn tay, sua đó massage nhẹ nhàng cho da đầu, ủ tóc và da đầu trong vòng 8 tiếng, nên dùng qua đêm.

- Sáng bạn gội sạch tóc bằng dầu gội hay dùng và xả sạch lại với nước để tránh bết dính tóc.

Cách trị gàu và ngứa da đầu bằng dầu oliu giúp đánh

bay gàu và cho bạn một mái tóc suôn mượt

Bên cạnh các cách trị gàu và ngứa da đầu, bạn cần uống nhiều nước để làm chậm quá trình tăng tế bào sừng cho da đầu, giảm thiểu các mảng bám trắng phát sinh trên da đầu. Đồng thời ăn nhiều rau xanh và trái cây như táo, cam, kiwi, đu đủ. và các khoáng chất cho cơ thể, đặc biệt là các thực phẩm chứa nhiều chất kẽm như sò, củ cải, đậu nành…

Cần có chế độ sinh hoạt lành mạnh, không sử dụng thức ăn chứa nhiều chất kích thích, lạm dụng hóa chất trong tạo kiểu tóc quá nhiều như nhuộm, uốn…Kết hợp theo hướng dẫn trên cùng với phương pháp chăm sóc tóc đúng cách sẽ giảm thiểu và triệt tiêu gàu và ngứa nhanh chóng. Tóc cần được chăm sóc thích hợp để phòng gàu quay trở lại và giữ cho da đầu và mái tóc luôn khỏe mạnh.