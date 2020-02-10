Bật mí 7 cách trị gàu mảng tại nhà vô cùng đơn giản mà không phải ai cũng biết

Làm đẹp 10/02/2020 11:52

Gàu mảng là một trong những vấn đề gây phiền phức và làm mất thẩm mỹ cho mái tóc. 7 cách trị gàu mảng tại nhà đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn điều trị.

Gàu mảng là một trong những vấn đề gây phiền phức và làm mất thẩm mỹ cho mái tóc. Không những vậy, gàu mảng nhiều khi còn là biểu hiện của một số bệnh liên quan đến da đầu. Người bị gàu mảng thường cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy và da đầu tổn thương. Vậy làm thế nào để chữa trị? 7 cách trị gàu mảng tại nhà đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn.

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Cách trị gàu mảng tại nhà bằng những nguyên liệu đơn giản - Ảnh minh họa: Internet.

Trị gàu mảng nhanh chóng bằng nước cốt chanh

Trong chanh có lượng axit có khả năng tiêu diệt nấm và vi khuẩn rất tốt, giúp làm sạch da đầu, loại bỏ những mảng gàu cứng đầu. Ngoài ra, nếu da đầu của bạn bị dư thừa bã nhờn thì chanh sẽ giúp cân bằng độ ẩm, tránh tình trạng bị viêm hoặc nấm da đầu.

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Chanh giúp làm sạch da đầu hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi làm ướt tóc, bạn chỉ cần sử dụng nước cốt chanh để gội đầu, xoa bóp trong vòng vài phút sau đó rửa lại sạch với nước ấm. Bạn có thể sử dụng dầu gội đầu sau khi gội bằng chanh để tóc suôn mượt hơn. 

Cách trị gàu mảng tại nhà bằng bia

Không chỉ giúp bạn làm sạch da đầu, bia còn giúp dưỡng tóc vô cùng hiệu quả, tóc sẽ suôn mượt và óng ả hơn. Cách chữa gàu mảng bằng bia được chị em yêu thích vì hồi phục cho tóc rất tốt. Đồng thời, sử dụng bia cho tóc rất lành tính và an toàn nên không hề gây kích ứng da đầu hay rụng tóc.

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Hỗn hợp bia và trứng gà vừa giúp trị gàu vừa dưỡng tóc - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Bạn trộn khoảng nửa lon bia với 2 quả trứng gà, đánh đều và ủ lên tóc khoảng 30 phút sau khi đã làm ướt tóc. Cuối cùng, bạn gội đầu để làm sạch, ngay sau lần ủ đầu tiên, bạn đã có thể thấy tóc suôn mượt và vào nếp, da đầu sạch và gàu giảm bớt đi đáng kể.

Cách trị gàu từng mảng bằng giấm táo

Gội đầu bằng giấm táo là cách trị gàu mảng đơn giản, dễ áp dụng ngay tại nhà. Giấm táo có chứa nhiều enzyme có thể diệt vi khuẩn, làm sạch da đầu. Giấm táo còn giúp cân bằng độ pH, làm thông thoáng các lỗ chân lông, ngăn ngừa các mảng gàu quay trở lại.

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Trị gàu mảng đơn giản bằng giấm táo - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn chỉ cần pha loãng giấm táo với nước sau đó sử dụng để gội đầu nhiều lần. Giấm táo khá an toàn nên không gây kích ứng hay làm hại tóc. Bạn có thể gội đầu lại bằng dầu gội đầu để loại bỏ mùi của giấm táo.

Cách trị gàu mảng tại nhà bằng lô hội

Không chỉ giúp làm sạch da đầu và mái tóc, lô hội còn là nguyên liệu cấp nước cho da đầu rất tốt. Sử dụng lô hội thường xuyên, các triệu chứng ngứa và gàu mảng sẽ giảm dần. Lô hội còn có tác dụng kháng viêm, giảm tình trạng viêm do nấm da đầu. Dùng lô hội còn mang lại cho bạn cảm giác sảng khoái và thư giãn, giảm đau tốt.

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Lô hội không những giúp trị gàu mà còn cấp nước cho tóc và da đầu - Ảnh minh họa: Internet.

Cách làm: Sau khi làm ướt tóc, bạn lấy vài nhánh lô hội, bỏ vỏ và bỏ phần nhựa sau đó nghiền nhỏ, đắp lên da đầu. Sau khi ủ khoảng 1 tiếng thì bạn gội lại với nước. Lô hội có thể sử dụng thường xuyên vừa trị gàu, vừa dưỡng tóc.

Trị gàu mảng hiệu quả bằng baking soda

Baking soda là nguyên liệu dễ kiếm và được tận dụng nhiều trong làm đẹp. Nguyên liệu này có công dụng tẩy tế bào chết nhẹ nên giúp loại bỏ những tế bào sừng và gàu ở chân tóc. Đồng thời, khi hòa tan với nước, bột baking soda có tính kiềm giúp kiểm soát lượng dầu thừa tiết da, từ đó làm da đầu thông thoáng, giảm tình trạng da đầu bị tắc nghẽn ở chân tóc dẫn tới gàu vảy, gàu mảng.

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“Đánh bay” gàu mảng với baking soda - Ảnh minh họa: Internet.

Để áp dụng phương pháp này, bạn chỉ cần hòa vài thìa cà phê baking soda với nước sau đó dùng để massage trên da đầu khi gội đầu. Thời gian massage khoảng 5-7 phút, bạn có thể ủ để hiệu quả tốt hơn. Cuối cùng, bạn gội đầu lại sạch sẽ với nước ấm. Sử dụng kiên trì baking soda, bạn sẽ thấy da đầu bớt tiết dầu, giảm tình trạng tóc bết và gàu mảng hiệu quả.

Gội đầu bằng bồ kết để trị gàu từng mảng

Tư xa xưa, bồ kết được coi là loại “dầu gội thần thánh” của các bà, các mẹ. Phụ nữ thời xưa sở hữu mái tóc đen óng ả và suôn mượt là nhờ gội đầu thường xuyên bằng bồ kết. Không chỉ giúp chị em làm sạch gàu, bồ kết còn giúp tóc của phụ nữ mượt như lụa. Kết hợp với một số nguyên liệu khác như vỏ bưởi, sả, cỏ mần trầu,... bạn sẽ có công thức nước gội đầu “thần kỳ” để trị gàu mảng và dưỡng tóc.

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Công dụng “thần kỳ” của bồ kết trong trị gàu - Ảnh minh họa: Internet.

Khi bị gàu mảng, bạn nên gội đầu với bồ kết khoảng 3-4 lần. Bạn nên kết hợp thêm với sả, cỏ mần trầu để những dược liệu này giúp bạn trị gàu, trị nấm da đầu nhanh chóng và an toàn.

Cách trị gàu mảng tại nhà bằng Aspirin

Viên thuốc trị đau đầu aspirin có chứa axit salicylic - hoạt chất dùng để kháng viêm, kháng khuẩn và làm dịu da hiệu quả. Đồng thời, nếu da đầu bạn bị tổn thương thì thuốc sẽ giúp giảm đau rất tốt.

Để trị gàu mảng, bạn nghiền nát 2-3 viên aspirin mua ngoài hiệu thuốc sau đó hòa cùng dầu gội đầu và gội như bình thường. Bạn lưu ý cần gội lại với nước để làm sạch toàn bộ tóc và da đầu, phương pháp này sẽ giúp bạn giảm gàu ngay từ những lần đầu tiên.

Trên đây là 7 cách trị gàu mảng tại nhà đơn giản bằng nguyên liệu dễ kiếm. Bạn có thể sử dụng chanh, giấm táo, bia, lô hội, bồ kết hoặc baking soda,... để trị gàu mảng. Bạn lưu ý luôn làm sạch da đầu để các chân tóc được thông thoáng, tránh bị gàu tích tụ lâu dẫn tới nấm da đầu.

Cách trị gàu hiệu quả đơn giản ngay tại nhà

Cách trị gàu hiệu quả đơn giản ngay tại nhà

Gàu là vị khách đáng ghét không mời mà đến, để tống khứ chúng đi, hãy áp dụng những cách trị gàu hiệu quả tại nhà ngay dưới đây.

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