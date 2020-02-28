Cách sắp xếp tủ quần áo nghe qua tưởng là bài học của trẻ em. Nhưng trên thực tế, người lớn cũng cần thiết lập một số nguyên tắc để tủ quần áo luôn ngăn nắp.

Bạn đã từng phải lục tung cả ngăn tủ để tìm một cái áo phông hay mất hơn 5 phút để tìm ra chiếc quần jean cần mặc. Điều này có nghĩa là đã đến lúc bạn cần phải sắp xếp lại tủ quần áo của mình. Hãy cùng tìm hiểu cách sắp xếp tủ quần áo theo nguyên tắc 5S để tủ quần áo luôn gọn gàng, tinh tươm như phong cách của người Nhật Bản. S1 – Sàng lọc Hãy tự trả lời các câu hỏi sau và kiểm nghiệm xem bạn có nằm trong các trường hợp dưới đây không:

Bạn có cả tủ quần áo nhưng đến lúc đi dự tiệc, liên hoan, hẹn hò, dạo phố vẫn chỉ một mực than thở “chẳng có gì để mặc”?

Có những chiếc áo bạn rất thích, muốn giữ nó lại nhưng hình như trong 365 ngày qua bạn chưa hề xỏ qua?

Còn cả những chiếc váy bạn mua về nhưng chưa gỡ mác vì lỡ đặt rồi nhưng không thích?

Có những bộ quần áo ngủ nhăn nheo như từ thế kỷ trước truyền lại bạn cứ bỏ xó đó mà không mặc?

Vài chiếc quần áo lót đã giãn chun?

Tất đi chân có những đôi chỉ còn 1 chiếc? Cách sắp xếp tủ quần áo siêu gọn theo nguyên tắc 5S - Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần một câu trả lời “có” là bạn nên sàng lọc lại tủ quần áo của mình. Mục đích của việc sàng lọc chính là bỏ đi những thứ không cần thiết, không còn giá trị sử dụng. Công tác thanh lọc này sẽ giúp cho tủ quần áo của bạn được giảm tải và công tác sắp xếp tủ quần áo sẽ dễ dàng hơn. Một số tiêu chí bạn có thể áp dụng để sàng lọc loại bỏ như sau:

Quần áo không mặc đến trong 1 năm thì loại bỏ.

Quần áo mốc, bị nhăn, cũ, lỗi mốt thì loại bỏ.

Tất không đủ đôi thì loại bỏ.

Đồ lót giãn chun, cong gọng thì loại bỏ. Cần loại bỏ bớt đồ không dùng đến để tủ quần áo gọn gàng hơn - Ảnh minh họa: Internet S2 – Sắp xếp Sau bước loại bỏ, bước tiếp theo với cách sắp xếp tủ quần áo trong phòng ngủ, phân loại những món đồ còn lại theo tiêu chí dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ nhớ và dễ trả lại. Một số cách phân loại để tiết kiệm không gian tủ quần áo được gợi ý như sau: Phân loại theo cách lưu trữ: Đồ cần treo trên mắc áo, đồ có thể gấp, đồ cần để trong hộp, đồ để trong giỏ.

Phân loại theo mùa: Đồ của mùa hiện tại sẽ ở ngăn dưới, dễ lấy, đồ của mùa sắp tới ở ngăn trên cao hơn. Khi thời tiết đổi mùa, thực hiện đổi vị trí.

Phân loại theo chủ sở hữu: Đồ của nam giới ở ngăn cao (vì thường nam giới cao hơn); đồ của phụ nữ và trẻ em thì để ở dưới thấp.

Phân loại theo công năng của tủ quần áo: Ngăn cao nhất để chăn ga gối, ngăn có khoang rộng để treo đồ, ngăn kéo để đồ lót, ngăn còn lại để quần áo có thể gập được. Chọn một tiêu chí để phân loại đồ đạc sẽ giúp tủ quần áo luôn ngăn nắp – Ảnh minh họa: Internet Mẹo vặt tủ quần áo luôn gọn gàng, đẹp mắt: Cách sắp xếp đồ lót tiện dụng nhất là dùng giỏ nhựa để đựng hoặc dùng tấm nhựa nhỏ chia ngăn kéo tủ thành từng ô riêng biệt để đựng tất, khăn, đồ lót, phụ kiện.

Dùng túi nhựa để đựng riêng một số loại quần áo. Dùng tấm nhựa chia ngăn trong ngăn kéo để đồ đạc gọn gàng hơn – Ảnh minh họa: Internet Treo quần áo theo bộ thường mặc cùng nhau (sẽ không mất công đi tìm).

Cách gấp quần áo gọn nhất vào tủ là gấp gọn quần áo cùng kích thước và để trong tủ theo từng chủng loại. Ví dụ áo phông để cùng nhau, quần sooc để cùng nhau,... Đối với quần áo sợ bị nhăn, thay vì gấp nó lại ta có thể cuộn tròn rồi để trong 1 túi cũng rất tiết kiệm không gian.

Cách tiết kiệm không gian tủ quần áo là gấp quần áo sao cho vừa với số đo của tủ. Ví dụ: một ngăn tủ rộng 50cm, vậy ta có thể gấp quần áo thành 2 hàng 25cm hoặc 3 hàng 15cm. Ngoài ra, có thể lắp thêm 1 số thanh treo, 1 số phụ kiện, để treo những món đồ nhẹ như khăn, mũ, áo lót, lắp vách ngăn nhựa để quần áo không bị xô lệch.

Treo quần áo từ ngắn đến dài.

Dùng một số biểu tượng để đánh dấu các ngăn tủ. Lắp thêm các phụ kiện để tiết kiệm không gian cho tủ quần áo – Ảnh minh họa: Internet S3 – Sạch sẽ Khi đã sắp xếp tủ quần áo thật ưng ý, bạn sẽ lại phát hiện ra rằng hình như chỗ này chưa tiện lắm, chỗ kia cần đổi một chút. Không sao cả, bạn có thể liên tục cải tiến để sao cho phù hợp với cuộc sống thường nhật của mình. Chỉ cần không bỏ quên hai nguyên tắc đã học ở trên, ít nhất tủ quần áo của bạn sẽ luôn ở trạng thái “thuận mắt”. S4 – Săn sóc Tin chắc rằng chúng ta đều gặp phải tình trạng “sao tủ quần áo vừa sắp xếp xong tuần trước mà giờ lại lộn xộn như này?”. Để duy trì trạng thái gọn gàng ngăn nắp của tủ quần áo, bạn phải luôn ghi nhớ và thực hiện theo những nguyên tắc đã đặt ra. Đây là việc làm cần kiên trì thực hiện hàng ngày mỗi khi bạn lấy quần áo ra khỏi tủ hay treo thêm đồ mới vào. S5 – Sẵn sàng Tủ quần áo không tự nhiên gọn gàng và cũng chẳng thể tự nhiên mà lộn xộn. Do vậy, không chỉ thiết lập nguyên tắc cho bản thân mình mà cần hướng dẫn cho cả gia đình cùng thực hiện theo. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc theo những nguyên tắc này để dần dần hình thành thói quen tốt trong cuộc sống. Khi đã hình thành được thói quen, lúc đó có thể mở rộng thói quen gọn gàng ngăn nắp này sang các hoạt động khác trong cuộc sống gia đình. Cần duy trì các nguyên tắc 5S như một thói quen để tủ quần áo luôn gọn gàng - Ảnh minh họa: Internet Việc lớn sẽ bắt đầu từ những hành động nhỏ. Mong rằng những chia sẻ về cách sắp xếp tủ quần áo theo nguyên tắc 5S trong bài viết này sẽ là một gợi ý giúp bạn không chỉ giữ gọn gàng tủ quần áo mà còn áp dụng được với mọi đồ đạc trong tổ ấm của mình.

Cách gấp quần áo nhanh giúp bạn có tủ đồ gọn gàng Đa phần các bạn nữ đều có rất nhiều quần áo và khiến cho tủ đựng đồ bị “quá tải”. Cách gấp quần áo nhanh và khoa học sẽ giúp bạn có tủ đồ gọn gàng!

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