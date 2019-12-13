Cách gấp quần áo không bị nhăn giúp bạn dọn gọn vali khi đi du lịch

Làm đẹp 13/12/2019 15:49

Bạn có biết cách gấp quần áo không bị nhăn khi đi du lịch chưa? Hãy tham khảo ngay một vài cách gấp quần áo dưới đây để có thể biến vali của mình thành chiếc tủ quần áo di động nhé!

Sắp đến kỳ nghỉ lễ và bạn chuẩn bị có một chuyến du lịch đến vùng đất trù phú nào đó nhưng bạn lại đang băn khoăn không biết làm thế nào để mang được nhiều quần áo nhất mà chúng không bị nhàu nát. Hãy tham khảo ngay một vài cách gấp quần áo không bị nhăn dưới đây để biến chiếc vali của bạn thành chiếc tủ quần áo di động nhé!

Tại sao cần phải biết cách gấp quần áo gọn gàng khi đi du lịch?

Thay vì mất nhiều tiếng đồng hồ chỉ để nhét quần áo vào vali thì giờ đây chỉ cần bỏ ra 30 phút với một vài mẹo nhỏ là bạn đã có thể chuẩn bị hết quần áo cho chuyến du lịch sắp tới của mình. Việc nắm vững cách gấp quần áo gọn gàng mang lại cho bạn khá nhiều lợi ích:

Gấp quần áo gọn gàng giúp đồ không bị nhăn

Sẽ thật là bất tiện khi đi du lịch mà lại mang theo một chiếc bàn là. Nếu bạn không muốn phải làm điều đó thì hãy dành thời gian để sắp xếp và gấp gọn quần áo của mình. Việc này giúp cho quần áo của bạn không bị nhăn dù được cuộn tròn trong vali để di chuyển cả một quãng đường dài.

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Cách gấp quần áo đi du lịch - Ảnh minh họa: Internet

Gấp quần áo gọn gàng giúp tiết kiệm diện tích

So với việc để quần áo bừa bộn thì với cách gấp quần áo gọn trong vali sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều diện tích. Cùng là một chiếc túi nhưng nếu đồ đặc được xếp ngăn nắp gọn gàng thì nó sẽ chứa được nhiều đồ hơn và ngược lại. Nếu chưa biết những cách xếp quần áo vào vali sao cho ngăn nắp nhất thì làm sao bạn có thể tạo ra được nhiều khoảng trống cho hành lý.

Tạo ra sự tiện lợi

Ngoài ra việc gấp quần áo gọn gàng trong vali còn giúp bạn dễ lấy được đồ khi cần đến. Bạn sẽ không phải xới tung cả chiếc vali lên chỉ để tìm một bộ quần áo nào đó. Với cách gấp gọn quần áo khi đi du lịch chỉ cần bạn mở vali ra là đã có thể quan sát hết bên trong. Do đó bạn sẽ biết được vị trí của từng món đồ và cứ thế lấy ra khi cần thiết.

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Cách gấp quần áo không nhăn khi đi du lịch - Ảnh minh họa: Internet

Cách gấp quần áo không bị nhăn khi đi du lịch

Nếu bạn vẫn chưa biết cách gấp quần áo không bị nhăn sao cho nhanh chóng và đơn giản nhất thì hãy tham khảo một vài gợi ý dưới đây:

Đối với những món đồ nhỏ nhắn (tất chân, đồ lót)

Tất là một món đồ khá nhỏ nhưng nếu bạn không xếp chúng gọn gàng thì sẽ rất tốn diện tích. Cách xếp tất vào vali đơn giản nhất đó chính là đặt tất lên một mặt phẳng nào đó rồi gấp mũi tất lên phía trên thân tất sao cho cách mép trên của thân tất khoảng 2,5 cm là được. Ngoài ra có một cách xếp tất cũng khá đơn giản đó chính là cuộn tròn từng đôi một và xếp vào vali.

Đối với đồ lót thì bạn cũng cần phải đặt chúng lên một mặt phẳng sau đó gấp đôi lại theo chiều dài của chúng cho đến khi không thể gấp được nữa thì dừng lại.

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Cách xếp tất và đồ lót vào vali - Ảnh minh họa: Internet

Cách gấp áo phông không bị nhăn

Cũng giống như đồ lót, áo phông là một trong những phụ kiện không thể thiếu đối với mỗi chuyến đi. Có thể thấy áo phông là món đồ quan trọng không thể thiếu đối với mỗi người. Vậy làm thế nào để khiến chúng có thể nằm gọn trong vali của bạn?

Chắc hẳn không ai muốn quần áo bị nhăn. Chính vì thế nếu không gấp quần áo cẩn thận thì bạn sẽ có thể khiến cho quần áo bị hỏng và làm tốn khá nhiều thời gian.

Để giữ cho áo phông không bị nhàu nát thì bạn có thể tham khảo cách gấp quần áo không bị nhăn sau đây: Đặt áo phông lên một mặt phẳng sau đó gấp phần thân áo và tay áo lên sao cho 2 bên cân xứng. Cuối cùng là gấp đôi lại theo chiều dài của áo.

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Gấp áo phông gọn gàng trong vali - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra còn có một cách gấp áo phông khá đơn giản đó chính là cuộn tròn áo lại. Đây là cách làm khá hữu hiệu vừa tiết kiệm diện tích lại giữ cho áo không bị nhăn. Bạn có thể tiến hành theo trình tự sau đây:

Đặt áo phông lên một mặt phẳng, gấp mép dưới của áo lên khoảng 7cm. Sau đó gấp 2 bên ống tay áo vào bên trong sao cho chạm vào đường chính giữa của áo. Sau đó bạn chỉ cần cuộn áo lại theo chiều từ trên xuống dưới là đã có thể cho áo vào bên trong vali được rồi.

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Cách cuộn tròn áo phông - Ảnh minh họa: Internet

Cách gấp áo sơ mi không bị nhăn

Áo sơ mi nếu không được gấp cẩn thận chúng sẽ rất dễ bị nhăn và mất đi form áo. Vậy làm thế nào để giữ được nếp áo và tiết kiệm được thời gian khi chuẩn bị hành lý du lịch? Bạn có thể thực hiện theo cách sau đây:

Lấy một tấm bìa cứng hình chữ nhật cho vào bên trong áo và vuốt thẳng. Sau đó gấp áo lại theo các cạnh của tấm bìa. Sau khi gấp xong bạn chỉ cần nhẹ nhàng rút tấm bìa ra khỏi áo là được.

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- Cách gấp quần áo nhanh giúp bạn có tủ đồ gọn gàng

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Cách gấp áo sơ mi ngắn tay - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài gợi ý về cách gấp quần áo không bị nhăn khi đi du lịch. Cách này thật đơn giản và tiện lợi phải không nào. Hãy thử và cảm nhận hiệu quả của những phương pháp này nhé!

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