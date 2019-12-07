Mix đồ với áo trễ vai để trở thành người phụ nữ quyến rũ

Những chiếc áo được thiết kế hở vai như đo ni đóng giày cho các cô nàng mảnh mai, áo trễ vai sẽ khoe trọn bờ vai quyến rũ sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Nếu như nàng quá gầy thì hãy chọn những thiết kế có bèo dún hoặc xếp tầng nhé, sẽ tạo nét đầy đặn hơn.

Đón đầu năm 2020, áo trễ vai dường như được xếp hạng vào thời trang có xu hướng sẽ thịnh hành xuyên suốt năm Canh Tý. Thế nhưng, các cô nàng tròn trịa có vẻ thiếu tự ti với mẫu trang phục này. Chúng tôi sẽ đưa ra những gợi ý mix đồ với áo trễ vai để các cô nàng hãy tự tin diện những chiếc áo trễ vai điệu đà mình yêu thích xuống phố.

Còn bờ vai rộng, thô thì sao? Các cô nàng thường e ngại không dám diện áo sát nách, thậm chí là trễ vai vì bắp tay to, vai không đẹp? Yên tâm nhé, áo trễ vai rất đa dạng về mẫu mã, bạn có thể chọn những chiếc trễ một bên vai và một bên giữ nguyên để khéo léo khoe phần vai quyến rũ và che bớt tổng thể cả hai bờ vai.

Còn đối với các cô nàng mũm mĩm thì không có gì phải chối từ một chiếc áo trễ vai xinh như thế chỉ vì sợ không đẹp. Tiết lộ cho các nàng là hãy chọn những chiếc áo không quá trễ và phối dây để đánh lừa thị giác và không nên chọn những chiếc áo hở vai quá rộng hay quá bó sát, có bèo dún nhiều tầng sẽ tạo ra cảm giác bề bộn, lộ ra hết khuyết điểm nhé!

Cách mix đồ với áo trễ vai

Cách mix đồ với áo trễ vai thông thường

Kiểu đầu tiên là bạn có thể mix đồ với quần jean cá tính vừa đơn giản lại không bị sến súa. Chính chiếc quần jean phóng khoáng, năng động sẽ giúp bạn cân bằng đi độ bánh bèo của áo trễ vai. Cách mix đồ này phù hợp cho những cô nàng ưa thích sự quyến rũ và bụi bặm.

Kiểu thứ hai là mix áo trễ vai cùng quần short ở mọi loại chất liệu như vải hoặc jean, vì sự trẻ trung của quần short sẽ tạo nên sự hoàn hảo trong phong cách quyến rũ mà không bị cũ như là những chiếc áo trễ vai len hoặc nhiều hoa văn và màu sắc mang đậm chất mùa hè hoặc thu.

Kiểu thứ ba là phối cùng chân váy, rõ ràng áo trễ vai không hề kén chọn khi phối đồ như bạn tưởng. Những cô nàng điệu đà, xinh xắn thích sự đáng yêu, nhẹ nhàng thì chân váy không thể thiếu trong tủ đồ nhà bạn. Có thể mix cùng chân váy midi hoặc chân váy xòe đều trở thành bộ đôi hoàn hảo. Bạn nên chọn chiếc áo trễ vai ôm một chú hoặc sơ vin để trông gọn người hơn.

Kiểu cuối cùng mang đậm chất chững chạc và thanh lịch hơn là mix áo trễ vai cùng quần culottes. Trang phục này có thể diện đến công sở, đi dạo cuối tuần hoặc đi học, cà phê đều rất chuẩn.

Cách mix đồ với áo trễ vai trắng

Mix đồ với áo trễ vai trắng

Một chiếc ao sơ mi trắng luôn có mặt trong tủ quần áo nhà bạn, kể cả nam hoặc nữ để đi phỏng vấn hoặc đi làm. Người ta ưa chuộng màu trắng vì nó dễ phối đồ, nhẹ nhàng, lịch sự và quan trọng nhất là màu trắng rất dễ chịu để phối với bất kỳ trang phục nào và không hề kén chọn màu da. Áo trễ vai trắng còn hô biến những cô nàng gầy trông tròn trịa hơn đấy!

Do đó, các cô nàng yêu thích áo trễ vai cũng không thể lơ là chiếc áo trễ vai trắng. Áo trễ vai trắng không hề đơn điệu nhé, bạn có thể chọn những thiết kế ở nhiều chất liệu như voan lụa, chiffon, cotton hoặc ren. Bên cạnh đó mẫu mã cũng rất đa dạng để lựa chọn như áo trễ vai trắng xếp tầng, bèo nhún, có thể kết hợp dễ dàng với cả chân váy, quần jean dài,quần short, quần âu.

Áo trễ vai trắng trang nhã và thanh lịch

Do đó, mix đồ với áo trễ vai không hề khó, với áo màu trắng lại càng dễ dàng để tạo nên nét duyên dáng, trang nhã và quyến rũ ở mọi thời điểm.

Cách mix đồ với áo len trễ vai

Vừa qua Black Friday tất cả các cửa hàng đã sale mạnh tất cả các trang phục mang màu sắc thu và cho ra mắt rất nhiều sản phẩm dành cho mùa đông ấm áp, cũng là dịp chào đón Noel, ai cũng nhìn thấy khắp nơi xuất hiện những bộ áo len tuyệt đẹp, rực rỡ mang màu sắc đỏ của Noel, nghe có vẻ thật rộn ràng.

Áo trễ vai len phong phú với kiểu dáng từ yếm đến chữ V

Nhưng hãy quên ngay suy nghĩ mùa đông phải kín đáo, áo tay dài, cổ lọ. Đối với thời trang là không có điểm dừng, không ngừng sáng tạo và đặc biệt ở thời tiết không quá lạnh khi chuyển đông như Việt Nam thì áo trễ vai càng tạo ra nhiều cảm hứng cho các nhà thiết kế cho ra đời những trang phục quyến rũ và ấm áp cho các cô nàng mà lại hợp trendy nữa.

Áo trễ vai dành cho mùa đông cũng rất có nhiều lựa chọn về chất liệu nhé, như bỉ, len…Áo trễ vai len khéo léo khoe phần xương quai xanh mảnh mai, tinh tế và mang lại cho người mặc cảm giác ấm áp, thoải mái hơn áo kín cổ chẳng hạn như cổ lọ sẽ tạo ra sự chật chội vùng cổ.

Hầu như các cô nàng sành thời trang luôn diện những chiếc áo trễ vai dáng ôm truyền thống hoặc cổ chữ V. Mách nhẹ càng cô nàng từ mũm mĩm đến dáng chuẩn hay hơi gầy là có rất nhiều lựa chọn những chiếc áo len trễ vai như trễ hẳn hai vai, áo len oversized kéo lệch một bên vai, mẫu cut – out ở vai hờ hững, áo cổ yếm gợi cảm.

Công thức mix đồ với áo trễ vai luôn luôn là chân váy chữ A, váy midi, váy xòe nên chọn chất liệu váy jean hoặc váy bò để tạo mức sang chảnh, cá tính, độ ngắn hay dài của váy đều làm nên một phong cách riêng năng động hoặc quyến rũ.

Quần jean và quần nhung, boot da, giày sneakers, mũ nồi, mũ lưỡi trai…luôn là những phụ kiện đồng hành chuẩn nhất trong cách mix đồ với áo trễ vai len. Nhiều cô nàng phân vân về độ dày của len và loại sợi len, tùy vào sở thích mà chọn loại len vừa phải, mỏng để phù hợp với thời tiết Việt Nam.

Áo len trễ vai gợi cảm và thu hút vào mùa đông

Một điểm các cô nàng hay mắc lỗi khi mix đồ với áo len trễ vai là chọn nội y để phối với áo trễ vai, hãy chọn loại nội y thiết kế riêng cho áo trễ vai để không bị lộ hàng nhé! Với chiếc áo trễ vai lệch thì nên tháo 1 bên dây ra, còn trễ vai bình thường thì áo ngực không dây loại có nút gài phía trước là an toàn nhất hoặc nếu bạn có ngực đẹp thì hãy dùng miếng dán ngực hoặc corset.

Cách mix đồ với áo trễ vai hoa

Cũng tương tự như áo trễ vai trắng và len, áo trễ vai hoa mang lại một màu sắc tươi mới, trẻ trung cho người mặc. Có rất nhiều hoa văn và màu sắc cho bạn lựa chọn từ nhã nhặn đến nổi bật năng động, diện vào mùa hè và xuân, thu là không bao giờ lỗi mốt.

Chất liệu phù hợp nhất trong cách mix đồ với áo trễ vai hoa chỉ có thể là jean, vì nó vừa tăng độ phóng khoáng vừa năng động, có thể diện đi ở bất kỳ nơi đâu mà vẫn trang nhã, lịch sự.

Áo trễ vai hoa xinh quên lối về

Sẽ không còn khó khăn cho mọi vóc dáng khi muốn diện áo trễ vai nữa. Dù bạn là ai, bạn mập hay gầy, bạn là cô nàng nấm lùn hay cao to với bờ vai thô kệch quá đà thì chắc hẳn đã có câu trả lời ưng ý cho mình về ý tưởng diện đồ rồi đấy!

Hy vọng rằng cách mix đồ với áo trễ vai sẽ giúp tất cả các phụ nữ thu hút mọi ánh nhìn, nhất là với người chàng. Hãy trở thành người phụ nữ quyến rũ vì chúng ta là phái đẹp!