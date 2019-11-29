Mix đồ với chân váy tutu đen đẹp mê mẩn dành cho những cô nàng năng động

Cách phối đồ với chân váy tutu đen phổ biến nhất là dùng áo thun ôm sát người. Bởi với 1 item đầy kiểu cách, mềm mại và dịu dàng như chân váy tutu thì chỉ cần một chiếc áo thun đơn giản là đã có thể tạo nên sự cá tính và hợp mắt rồi.

Vài năm trở lại váy tutu đen trở thành một trong những item thời trang được nhiều người săn đón. Chân váy tutu “đốn gục” trái tim mọi thiếu nữ bởi sự mềm mại, dịu dàng và nữ tính của nó. Tuy nhiên làm thế nào để mix đồ với chân váy tutu đen để làm nổi bật những ưu điểm nổi bật bên trên. Hãy tham khảo một vài cách mix đồ dưới đây của chúng tôi.

Bí quyết để có một set đồ hoàn hảo đó chính là lựa chọn những chiếc áo sơ mi màu trắng để kết hợp với một chiếc chân váy tutu màu đen. Với sự đối lập của hai màu sắc này sẽ mang đến cho bạn sự trưởng thành và chuyên nghiệp nơi công sở.

Công thức áo sơ mi kết hợp với chân váy tutu đen chính là xu hướng mới được nhiều cô nàng công sở lựa chọn. Đặc biệt các mẫu áo sơ mi ren trắng phối voan lưới chính là một trong những item không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích phong cách tiểu thư, quyến rũ và sang trong. Mix áo sơ mi với chân váy tutu đen vừa đơn giản lại tạo được nét cá tính riêng cho từng người.

Kết hợp chân váy tutu đen với áo croptop

Còn gì tuyệt vời hơn khi kết hợp chân váy tutu với áo croptop. Có thể thấy đây là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Với những cô nàng muốn làm mới mình theo xu hướng cá tính và trẻ trung thì lựa chọn set đồ này chính là sự chuyển mình vô cùng ấn tượng. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn có những bức hình sống ảo vô cùng chất lượng.

Bạn sẽ có những shoot hình ấn tượng khi kết hợp áo croptop với váy tutu - Ảnh minh họa: Internet

Mix chân váy tutu đen với áo trễ vai hoặc áo hai dây

Kết hợp chân váy tutu cùng với áo trễ vai giúp bạn tạo nên sự ấn tượng và thu hút được mọi ánh nhìn. Cách mix đồ với chân váy tutu này cực kỳ phù hợp với những cô nàng sở hữu một dáng vóc cân đối đáng mơ ước.

Mix chân váy tutu với áo trễ vai khoe vai trần gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Phối hợp váy tutu đen dài với phụ kiện giày hợp lý

Đôi khi chỉ cần sử dụng một vài phụ kiện đi kèm phù hợp là bạn đã có thể tạo nên ấn tượng và thu hút được mọi ánh nhìn. Một trong những phụ kiện giày được sử dụng phổ biến khi dùng kết hợp với chân váy tutu đó là giày thể thao. Với cách kết hợp này sẽ giúp bạn tạo nên một phong cách vô cùng trẻ trung, năng động và cá tính.

Mix đồ với chân váy tutu đen dài - Ảnh minh họa: Internet

Mix áo len với chân váy tutu vào mùa đông

Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn sẽ thắc mắc liệu có thể mặc váy tutu vào mùa đông hay không? Hãy thử tưởng tượng khi những cơn gió lạnh mùa đông lướt qua từng tấm vải voan mỏng sẽ rung lên tạo nên sự di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển đẹp đến nao lòng. Hơn thế nữa mặc váy tutu vào lúc này khiến cho các cô nàng trông như một nụ hoa e ấp đang chờ nắng xuân để bung tỏa và khoe sắc.

Áo len là món đồn vô cùng hợp lý khi kết hợp cùng với váy tutu vào mùa đông. Bạn có thể mang thêm một chiếc khăn voan để tăng thêm vẻ nữ tính, thướt tha cũng như giữ ấm cho cơ thể của mình.

Mix đồ với chân váy tutu mùa đông - Ảnh minh họa: Internet

Có một lưu ý dành cho các cô nàng khi mix đồ với chân váy tutu đen vào mùa đông đó là nên lựa chọn những chiếc váy dài chấm gót kết hợp với những đôi giày thể thao để vừa giữ ấm chân lại vừa tạo nên phong cách thời trang cá tính của riêng mình. Một cách phối váy tutu đen vào mùa đông khác mà bạn có thể áp dụng đó là sử dụng thêm quần legging hoặc quần tất. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào mùa đông.

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Những lưu ý khi mix đồ với chân váy tutu đen

Khi mix đồ với chân váy tutu đen bạn luôn phải ghi nhớ một điều là sơ vin để tạo nên sự thanh lịch và sang trọng.

Chân váy tutu thường phù hợp với những cô nàng có thân hình thon gọn và cân đối, chính vì thế nếu bạn có thân hình hơi mập mạp một chút thì nên hạn chế sử dụng chiếc váy này.

Khi mix đồ với chân váy công chúa đen bạn nên hạn chế chọn những đồ có quá nhiều chi tiết rườm rà bởi nó sẽ gây rối mắt và tạo nên sự cầu kỳ không đáng có.

Nên chọn những đồ có họa tiết đơn giản khi mix với chân váy tutu - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài gợi ý về cách mix đồ với chân váy tutu đen đã được chúng tôi tìm hiểu và tổng hợp lại. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp cho các cô nàng nâng cao trình độ thời trang của mình và tạo nên những phong cách ăn mặc ấn tượng và cá tính hơn.