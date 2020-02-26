Cách gấp quần áo nhanh giúp bạn có tủ đồ gọn gàng

Đa phần các bạn nữ đều có rất nhiều quần áo và khiến cho tủ đựng đồ bị “quá tải”. Cách gấp quần áo nhanh và khoa học sẽ giúp bạn có tủ đồ gọn gàng!

Quần áo là vật dụng không thể thiếu đối với mỗi người. Vậy làm sao để có cách gấp quần áo nhanh chứa vừa trong một tủ đồ với diện tích hẹp đồng thời tiết kiệm thời gian dành cho công việc nhà. Chị em hãy cùng tìm hiểu các tips hay qua bài viết dưới đây. Cách gấp quần áo nhanh gọn giúp bạn dễ dàng lấy đồ khi cần - Ảnh minh họa: Internet Cách gấp quần áo nhanh gọn Cách gấp quần áo nhanh gọn và hiệu quả bạn cần phải lưu ý một số điểm sau:

Phân loại quần áo theo từng loại riêng biệt: Áo phông, áo sơ mi, quần dài, chân váy,…

Để riêng loại nào để gấp và loại nào để treo.

Phân loại quần áo theo thứ tự mặc thường xuyên để ra ngoài, mặc ít để vào trong. Cách gấp quần áo cuộn tròn Đây được xem là cách gấp quần áo đơn giản và được nhiều người áp dụng nhất. Quần áo cuộn lại sẽ giúp tiết kiệm không gian vì những chiếc áo phông hay quần jeans nén giúp chiếm ít diện tích hơn. Bạn chỉ cần gấp đôi áo phông hoặc quần jeans, chân váy theo chiều dọc. Chỉnh sao cho thành một hình chữ nhật dài gọn gàng rồi cuộn tròn lại. Sau đó, bạn sắp xếp thành từng hàng trong tủ, hàng dưới chồng lên hàng trên sao cho khoa học, dễ nhìn, dễ lấy là được.

Gấp quần áo cuộn tròn giúp tiết kiệm diện tích - Ảnh minh họa: Internet Cách gấp quần áo sơ mi nhanh và đơn giản Áo sơ mi là kiểu dễ nhăn và cần được giữ gìn cẩn thận. Dưới đây là một số cách gấp áo tham khảo mà bạn có thể áp dụng. Cách 1: Bạn đặt áo úp lên một mặt phẳng, chỉnh cổ áo và tay áo thẳng thớm.

Bắt đầu gấp tay áo bên phải ra đằng sau theo đường chỉ áo để tạo được 2 đường thẳng song song.

Dựa vào đường chỉ may giữa vai và tay áo, bạn gấp tay áo xuống.

Gấp tay bên trái ra đằng sau sao cho phần nách áo chạm gần sát với áo gấp được bên đối diện.

Gấp tay áo bên trái xuống để tạo với phần bên kia 1 chữ V.

Gấp đôi áo từ dưới lên trên để chừa lại phần cổ áo.

Lật lại vạt áo, căn chỉnh và vuốt thẳng. Hướng dẫn gấp sơ mi như tại shop quần áo - Ảnh minh họa: Internet Cách 2: Cách này sẽ giúp bạn gấp sơ mi dễ dàng và nhanh hơn nhờ một quyển tạp chí. Cài khuy áo trước để cố định khi gấp áo.

Đặt áo úp xuống một bề mặt phẳng, chỉnh cổ áo và tay áo thẳng rồi đặt một quyển tạp chí cân đối dưới cổ áo.

Gấp phần tay bên trái ra đằng sau cho phần vai áo rộng bằng đúng độ quyển tạp chí, sau đó gấp ống tay áo xuống.

Bạn làm tương tự với bên còn lại.

Nhẹ nhàng gấp áo từ dưới lên sao cho bằng độ dài quyển tạp chí.

Rút quyển tạp chí ra.

Lật áo lại và cân chỉnh, vuốt thẳng. Hướng dẫn gấp sơ mi nhờ 1 quyển tạp chí - Ảnh minh họa: Internet Cách gấp quần áo đi du lịch chỉ trong nháy mắt Khi bạn đi du lịch, chắc chắn sẽ có nhiều thứ phải chuẩn bị và mang đi, quần áo chắc chắn không thể thiếu. Hãy chuẩn bị kỹ càng và đặt ra từng bước sao cho dễ thực hiện: Liệt kê số lượng trang phục mang đi: Bạn cần cân nhắc kỹ những món đồ bỏ vào hành lý sao cho tiết kiệm. Nếu chuyến đi ngắn tầm 3 ngày, bạn chỉ nên mang nhiều nhất 2 chiếc váy, 2 chiếc áo và 2 chiếc quần/chân váy. Gấp quần áo khoa học giúp tiết kiệm diện tích trong vali - Ảnh minh họa: Internet Mẹo lựa chọn chất liệu quần áo mang theo. Đối với mùa đông, bạn nên chọn những chất liệu như len, nỉ, dệt kim. Còn với mùa hè, bạn nên chọn những chất liệu cotton, jeans mỏng. Đây là những loại bạn không cần ủi nhiều, quần áo cũng không bị mất form, không bị nhàu nát hay có nếp nhăn và có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều trường hợp.

Bạn nên xếp trang phục theo chất liệu vải: Hãy cuộn thay vì gấp các loại đồ lót, áo thun, quần jeans, quần cotton, đồ dệt kim vì chúng sẽ không bị nhăn khi cuộn chặt. Còn đối với những loại trang phục dễ nhàu như áo sơ mi, đồ lanh lụa, bạn nên sắp xếp cẩn thận sao cho hợp lý.

Khi đi du lịch, cần xếp quần áo theo lớp. Lớp đầu tiên là những loại cuộn để dưới đáy vali. Lớp thứ hai là những món đồ dài như váy dài hoặc quần xen kẽ nhau sao cho phần lưng quần không chồng chất lên nhau. Lớp cuối cùng để xếp gọn váy, áo ngắn. Bạn gấp những phần bị thừa ra ngoài như lai quần, gấu áo, tay áo vào giữa. Những đồ còn lại lưu ý xếp cẩn thận sao cho gọn gàng, hợp lý. Cách gấp áo len nhanh gọn, ít thao tác - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những cách gấp quần áo nhanh giúp bạn tiết kiệm thời gian và không gian trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sắp xếp tủ quần áo gọn gàng không quá khó, chỉ cần bỏ ra ít thời gian và một chút công sức. Hy vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp ích trong việc dọn dẹp tủ quần áo của bạn.

Cách gấp quần áo không bị nhăn giúp bạn dọn gọn vali khi đi du lịch Bạn có biết cách gấp quần áo không bị nhăn khi đi du lịch chưa? Hãy tham khảo ngay một vài cách gấp quần áo dưới đây để có thể biến vali của mình thành chiếc tủ quần áo di động nhé!

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