Cách làm bắp chân nhỏ lại nhanh nhất tại nhà

Làm đẹp 26/02/2020 01:29

Bắp chân to làm sao để thon gọn? Cách làm bắp chân nhỏ lại nhanh nhất tại nhà là gì, có khó để thực hiện hay không? Đáp án ở ngay trong bài viết này.

Cách làm bắp chân nhỏ lại nhanh nhất luôn là từ khóa được chị em tìm kiếm, trong bài viết hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách làm nhỏ chân nhanh nhất, giải quyết vấn đề mà các chị em phụ nữ quan tâm.

Cách giảm mỡ bắp chân nhanh nhất tại nhà

Giảm mỡ bắp chân nhờ bài tập kiễng chân 

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Cách làm bắp chân nhỏ lại nhanh nhất tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đây là bài tập rất dễ để thực hiện và cũng đem lại hiệu quả rõ rệt cho những nàng muốn có bắp chân thon nhỏ. Bạn có thể tranh thủ kiễng chân mọi lúc mọi nơi như trong khi chờ xe bus hay trong giờ nghỉ giải lao. Bên cạnh đó bạn cũng có thể tập luyện thêm một số môn thể thao giúp làm nhỏ bắp chân như đi bộ, chạy bộ hay đạp xe.

Giảm mỡ bắp chân bằng cách massage 

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Massage để bắp chân thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Massage bắp chân là cách làm nhỏ bắp chân hiệu quả, bạn có thể kết hợp các động tác massage với dầu hay dùng kem dưỡng da để giúp bắp chân thon nhỏ và da mềm mịn hơn. Những động tác massage đơn giản bạn có thể thực hiện ngay tại nhà như:

  • Xoa bóp vùng đùi và vùng bắp chân theo chiều kim đồng hồ từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới.
  • Xoa liên tục trong thời gian 10 phút.

Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng

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Hạn chế lượng tinh bột trong thực đơn - Ảnh minh họa: Internet

Để có bắp chân thon gọn ngoài việc kiên trì tập luyện bạn nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng để điều trị từ bên trong. Bạn không nên sử dụng quá nhiều thức ăn dầu mỡ hay thức ăn có chứa nhiều đường, đây là những thực phẩm dễ khiến bạn tăng cân, đặc biệt là vùng bắp chân, đùi và eo.

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Bổ sung protein làm thon gọn bắp chân - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó bạn nên tăng cường những thực phẩm giàu protein như các loại hạt, ức gà, rau củ quả, cua, tôm và cá để làm giảm mỡ, săn chắc vùng bắp chân. Dù muốn nhanh chóng giảm cân để làm thon nhỏ bắp chân bạn cũng không nên bỏ bữa, thay vào đó nên chia thành nhiều bữa nhỏ, ăn tối trước khi ngủ 3 tiếng và uống nhiều nước. Nước có công dụng làm tiêu hao mỡ bắp chân hiệu quả.

Ngâm chân với nước ấm

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Ngâm chân với nước ấm - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ngâm chân không chỉ làm thon gọn bắp chân mà còn rất tốt cho sức khỏe. Những người phải làm công việc đứng hay đi lại nhiều trên giày cao gót sau một ngày dài thường bị sưng phù phần chân, lúc này ngâm chân là giải pháp tốt nhất.

Công dụng của việc ngâm chân là:

  • Giúp lưu thông máu huyết.
  • Giúp bó cơ không bị căng.
  • Làm cho bắp chân mảnh mai thon gọn.

Cách thực hiện ngâm chân như sau:

  • Đầu tiên bạn chuẩn bị một chậu nước ấm với nhiệt độ khoảng 40 độ C, mực nước trong chậu cao đến bắp chân, chiều rộng của chậu vừa với bàn chân.
  • Sau đó cho thêm vào nước ấm một chút muối, vài lát gừng, giấm, tinh dầu hương thảo để thải độc tố, giảm mỡ và tăng độ đàn hồi cho bắp chân.
  • Ngâm chân trong vòng 30 phút hoặc đến khi nước nguội.

Cách làm bàn chân nhỏ lại nhanh nhất

Bài tập ngồi tựa nâng chân

Bạn thực hiện bài tập này như sau:

  • Đầu tiên bạn ngồi xuống sàn sau đó dựa lưng thẳng vào tường.
  • Cùng với đó bạn duỗi thẳng chân ra phía trước và thả lỏng đôi bàn chân.
  • Sau đó từ từ nâng một chân lên khỏi sàn tới một mức độ bạn cảm thấy thoải mái thì giữ nguyên 1 tư thế rồi từ từ hạ chân nhưng không để chân chạm sàn.
  • Lặp lại động tác này 20 lần sau đó đổi chân.

Bài tập cắt kéo

Bài tập này thực hiện như sau:

  • Đầu tiên bạn nằm ngửa trên sàn, hai cánh tay cùng hai bàn tay úp xuống, chân duỗi thẳng.
  • Sau đó nâng hai chân lên khoảng 45 độ về phía đầu các ngón chân.
  • Mở và đóng hai chân theo động tác cắt kéo theo chiều phải qua trái rồi ngược lại.
  • Thực hiện động động tác này với mỗi bên từ 12 đến 15 lần.

Áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý

Tương tự các phương pháp giảm mỡ ở các vùng khác trên cơ thể, cách làm bàn chân nhỏ lại nhanh và hiệu quả nhất là điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho phù hợp để điều chỉnh cân nặng. Một số điều bạn cần lưu ý để có được chế độ dinh dưỡng hợp lý:

  • Bạn nên giảm ăn các loại thức ăn nhiều dầu mỡ như gà rán, khoai tây chiên, thức ăn nhanh... bên cạnh đó cần bổ sung cho cơ thể những thực phẩm lành mạnh như đồ luộc, hoa quả ít đường hay rau xanh để loại bỏ các chất béo dư thừa.
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Hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet
  • Giảm lượng carbohydrates và tăng cường protein trong thực đơn hàng ngày.

Cách làm bắp chân nhỏ lại nhanh nhất tại nhà rất dễ dàng thực hiện, bạn nên kiên trì luyện tập mỗi ngày kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý để đạt được hiệu quả giảm mỡ bắp chân như mong muốn.

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