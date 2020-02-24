Cách làm dài mi bằng vaseline và vitamin E cùng các nguyên liệu tự nhiên khác

Dưỡng mi bằng vaseline có tốt không? Vaseline có hại cho mắt không? Đáp án cho cả 2 câu hỏi trên đều là “Có” hết bạn nhé! Có lẽ bạn đang cảm thấy mâu thuẫn tại sao vaseline vừa tốt lại vừa có hại đúng không? Trên thực tế, vaseline tốt trong dưỡng mi, giúp mi dài và khỏe mạnh hơn nhưng sẽ trở thành mối nguy cho da vùng mắt khi bạn thực hiện sai cách. Vậy để làm đúng thì chúng ta cùng tham khảo hướng dẫn sau nhé!

Vaseline là sản phẩm dưỡng ẩm uy tín được rất nhiều người tin dùng với công dụng chính là dưỡng ẩm cho da, ngăn vi khuẩn và cải thiện vùng da bị tổn thương, làm dịu những vết bỏng, chăm sóc đôi môi khô. Ngoài ra, vaseline còn có các công dụng khác trong làm đẹp như làm dịu da, tẩy trang và dưỡng mi. Bạn đã biết cách làm dài mi bằng vaseline chưa?

Tiếp đến là phần vệ sinh da mặt, bạn nên tẩy trang thật sạch để loại bỏ lớp bụi bẩn trên da mặt và lớp trang điểm , vệ sinh thật sạch phần kẻ mắt nước, phấn mắt và mascara nhé! Sau khi da mắt và các sợi mi đã đảm bảo sạch sẽ, bạn dùng ngón tay làm ấm lượng sáp vừa đủ để dưỡng và cho cọ nhúng vào phần sáp vaseline đó, vuốt đều, nhẹ nhàng cọ lên các sợi mi từ chân đến ngọn như cách vuốt mascara khi trang điểm, và tránh bị vón cục hoặc rơi vào mắt.

Bạn nên sạch sẽ từ khâu chuẩn bị dụng cụ dưỡng mi, mascara cần được làm sạch với khăn giấy, cách tốt nhất là ngâm cọ vào nước ấm khoảng 2 – 4 phút để phần vaseline cũ còn sót lại trên cọ mascara được loãng ra để dễ làm sạch. Tiếp tục khử trùng cọ bằng cách ngâm vào dung dịch Isopropyl cuối cùng dùng khăn giấy lau cọ khô ráo.

Nếu không có cọ chuốt mascara, bạn có thể thay thế bằng tăm bông, không nên dùng tay khi dưỡng mi bằng vaseline. Dưỡng qua đêm sẽ giúp vaseline thẩm thấu vào mi tốt hơn. Sáng hôm sau thức dậy, bạn dùng sữa rửa mặt để là sạch mi vì vaseline sẽ bám dính rất khó làm sạch chỉ với nước thường. Thực hiện đều đặn hàng ngày trước khi đi ngủ, bạn sẽ có được bờ mi mềm mại, đen bóng và cong vút như mơ ước.

Cách làm dài mi bằng vaseline và vitamin E Vệ sinh sạch dụng cụ dưỡng mi như vascara, cọ sẽ tránh được mối nguy hại cho mắt

Để tăng hiệu quả dưỡng mi, chị em phụ nữ thường ưa chuộng phương pháp kết hợp với nguyên liệu khác dầu dừa, thầu dầu, dầu ô liu… hôm nay sẽ chia sẻ về cách làm dài mi bằng vaseline và vitamin E.

Cách kết hợp 2 nguyên liệu này sẽ thúc đẩy quá trình dưỡng mi trở nên nhanh hơn chúng ta cần chuẩn bị 2 thìa vaseline, 3 viên nang vitamin E, 1 thìa dầu dừa, mascara hoặc tăm bông, bát và thìa.

Làm hỗn hợp này bằng cách trích hết dịch 3 viên nang vitamin E ra chiếc bát đã chuẩn bị sẵn, cho thêm dầu dừa, dịch vitamin E, vaseline vào hết trong bát và tiến hành trộn bằng thìa, khuấy đều tay nhẹ nhàng, bạn sẽ có được hỗn hợp làm dài và đen mi.

Khi dùng, nhớ thực hiện đúng cách để đảm bảo vệ sinh như cách làm dài mi bằng vaseline, bạn dùng bông tẩy trang hoặc nước ấm để làm sạch mắt rồi lau khô bằng khăn mềm, tiếp đó sử dụng mascara hoặc tăm bông đã được làm sạch vi khuẩn và bụi bẩn, dung dịch cũ còn bám lại và nhúng dụng cụ này vào hỗn hợp vừa làm khi nãy.

Rửa mặt thật sạch để đảm bảo không còn hỗn hợp bám dính trên từng sợi mi

Chuốt lên mi một cách nhẹ nhàng sao cho đều từ gốc ra ngọn để dưỡng chất có thể dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong. Nên dùng qua đêm sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn, sáng hôm sau bạn làm sạch mi như hướng dẫn với vaseline thông thường. Thực hiện mỗi đêm và sau 2 tuần bạn sẽ thấy sự thay đổi trên từng sợi mi.

Lưu ý không nên dùng ngắt quãng, cần thực hiện cách làm lông mi đen tự nhiên và dài nhanh này thường xuyên mỗi ngày mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Về phần bảo quản hỗn hợp đã trộn để dùng tiếp vào lần sau thì bạn chỉ cần đậy kín nắp, bỏ vào tủ lạnh hoặc đặt ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Dưỡng lông mày bằng vaseline

Ngoài lông mi, các bạn nữ có lông mày thưa thớt, nhợt nhạt cũng có thể áp dụng vaseline hoặc kết hợp vaseline với dầu dừa và dầu ô liu để cải thiện. Mong rằng những chia sẻ về cách dưỡng lông mày bằng vaseline sẽ giúp bạn sở hữu phần lông mày rậm và đẹp hơn. Lông mày đậm cũng sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho bạn đấy!

Hướng dẫn làm dày và đen chân mày bằng vaseline

Cách dưỡng lông mày bằng Vaseline đơn giản nhất

Cách dưỡng lông mày bằng vaseline đơn giản này dành cho những bạn không có thời gian tự làm hỗn hợp vaseline tại nhà. Mỗi này chỉ cần vệ sinh sạch phần lông mày rồi dùng tăm bông chấm một chút vaseline vừa đủ, sau đó vuốt nhẹ nhàng lên phần lên lông mày, bạn có thể rửa sạch sau 30 phút hoặc để qua đêm. Thực hiện đều đặn mỗi ngày 1 lần, hiệu quả sẽ tiến triển lên trông thấy.

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Cách dưỡng lông mày bằng Vaseline và dầu dừa

Cách dưỡng chân mày bằng vaseline và dầu dừa

Kết hợp cùng dầu dừa cũng là một cách để kích thích tốc độ dài và đen của từng sợi lông mày. Thực hiện cách dưỡng lông mày bằng Vaseline và dầu dừa bằng cách dùng tăm bông để lấy một ít vaseline cho ra một bát nhỏ, không được dùng tay để lấy vaseline vì tay bạn có thể bị nhiễm khuẩn. Sau đó cho thêm vài giọt dầu dừa vào, khuấy đều cho hỗn hợp đồng nhất với nhau, khi thấy hỗn hợp sền sệt là được.

Cũng tương tự các cách làm ở trên, bạn thoa hỗn hợp sau khi đã làm sạch phần da trán và phần chân mày, khi thoa thì massage nhẹ nhàng, khoảng 20 phút sau bạn có thể rửa sạch bằng nước ấm hoặc để qua đêm để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong các sợi chân mày.

Cách dưỡng lông mày bằng Vaseline và dầu ô liu

Cũng là một loại dầu có tính chất tương tự như dầu dừa, cách làm dưỡng lông mi bằng dầu ô liu cũng được nhiều chị em tin dùng, thay thế cho dầu dừa. Cách tiến hành cũng giống như cách trộn dầu dừa và vaseline với nhau.

Bạn cũng dùng tăm bông chấm hỗn hợp này rồi thoa đều lên các sợi lông mày, có thể để qua đêm hoặc rửa ngay sau 20 phút thư giãn. Sử dụng cách dưỡng lông mày này thường xuyên sẽ giúp đôi mi và lông mày trở nên dày dặn, cong vút và đen nhánh.

Khi lông mày trở nên rậm rạp, dài và đen hơn, bạn nên tỉa gọn để phần chân mày trông gọn gàng hơn, không nên lạm dụng tỉa quá nhiều. Bên cạnh đó, việc uống nước mỗi ngày và bổ sung vitamin cần thiết cho cơ thể qua các loại thực phẩm như rau củ, trái cây, thực đơn ăn uống sẽ giúp cải thiện lông mày từ bên trong. Trong ngoài phối hợp sẽ càng làm tăng hiệu quả dưỡng chân mày.

Liệu pháp tự nhiên luôn an toàn và hiệu quả lâu dài, đồng thời hạn chế tạo áp lực cho mắt như hóa chất từ mascara, phấn trang điểm mắt, keo dính từ mối nối mi. Thực hiện theo công thức của vaseline đúng cách sẽ giúp bạn khắc phục điều đó một cách tốt nhất, nhẹ nhàng cho mắt với mày, mi dài, đen nhánh tự nhiên.

Cách dưỡng lông mày bằng sự kết hợp của vaseline và dầu ô liu

Mong rằng với các hướng dẫn cách làm dài mi bằng vaseline và cách làm chân mày đen và dày hơn sẽ giúp các chị em không may mắn sở hữu làn mi mỏng, ngắn và chân mày nhợt nhạt sẽ hạn chế can thiệp các biện pháp làm đẹp không tự nhiên, có hóa chất làm ảnh hưởng đến đôi mắt như nối mi, sử dụng các loại mi giả.