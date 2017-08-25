Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda – Bí quyết sở hữu hàm răng trắng có nụ cười duyên

Làm đẹp 25/08/2017 14:15

Để có một hàm răng trắng, không còn những mảng bám và vết ố vàng thì bạn hãy sử dụng ngay cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda. Cách này khá an toàn và siêu tiết kiệm cho các bạn nhé!

Baking soda được xem là nguyên liệu đa công dụng làm đẹp da, trị mụn, xóa nám và có thể làm trắng răng hiệu quả. Loại nguyên liệu này có thể thay thế kem đánh răng, giúp răng trắng sáng rõ rệt.

Thành phần chính của Baking soda là Natri Hidrocacbonat hoặc Natri bicabonat có màu trắng dễ tan trong nước, hút ẩm tốt, tạo ra phản ứng oxy hóa khử để làm trắng răng một cách tự nhiên. Vì vậy, thay vì đến các phòng khám nha khoa để tẩy trắng răng tốn khá nhiều chi phí thì bạn hãy áp dụng ngay cách làm trắng răng nhanh từ Baking soda.

Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda và giấm

 

Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda và giấm
Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda và giấm. Ảnh internet

Giấm có tính axit nhẹ kết hợp với các dưỡng chất có trong Baking soda làm tăng công dụng tẩy trắng răng hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • Baking soda: 1 thìa cà phê.
  • Giấm táo hoặc giấm gạo: 1 thìa cà phê.
  • Nước lọc: 1 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào với nhau thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Nhúng bàn chải đánh răng vào hỗn hợp trên.

Bước 3: Thực hiện chải sạch răng trong 2 phút.

Bước 4: Súc miệng thật sạch bằng nước mát.

Cách này thực hiện từ 2-3 lần/tuần để làm trắng răng một cách hiệu quả nhất.

Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda và nước cốt chanh

Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda và nước cốt chanh
Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda và nước cốt chanh. Ảnh internet

Chanh cũng có tính axit, được coi là nguyên liệu có tác dụng hữu hiệu trong việc lấy đi các vết ố vàng trên hàm răng. Với các đặc tính tuyệt vời của chanh và Baking soda bạn sẽ có được một loại “thuốc tẩy trắng răng” tự nhiên vô cùng hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

  • Backing soda: 1 thìa cà phê.
  • Nước cốt chanh: 1 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn lẫn 1 thìa Baking soda với 1 thìa nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Dùng bông chấm vào hỗn hợp rồi chà xát lên răng của bạn.

Bước 3: Để hỗn hợp trên răng khoảng 2 phút, sau đó súc miệng thật sạch bằng nước lạnh.  

Lưu ý: Hỗn hợp này có tính tẩy khá tốt nên bạn không được lạm dụng quá nhiều lần trên tuần. Chỉ cần thực hiện 2-3 lần/tuần là phù hợp nhất.

Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda và dâu tây

 

Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda và dâu tây
Cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda và dâu tây. Ảnh internet

Theo các nghiên cứu khoa học, dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh và axit malic rất tốt cho việc tẩy trắng răng. Dâu tây cũng giúp chà xát răng miệng trong quá trình nhai, làm sạch các mảng bám, mảnh vụn trên thân răng và trong kẽ răng. Việc kết hợp giữa Baking soda và dâu tây sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ cho hàm trắng của bạn.

Nguyên liệu cần có:

  • Dâu tây: 1 quả.
  • Baking soda: 1 thìa.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn nghiền nhuyễn dâu tây, sau đó trộn đều với Backing soda thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Dùng bàn chải, chải đều hỗn hợp này lên trên răng.

Bước 3: Súc miệng thật sạch với nước mát.

Cách này sẽ làm răng trắng sáng tự nhiên sau 2-3 tuần sử dụng.

Mặc dù những cách làm trắng răng nhanh bằng Baking soda không chứa các thành phần kích ứng nhưng bạn vẫn nên cẩn thận vì nếu lạm dụng quá nhiều sẽ gây bào mòn men răng, dẫn đến tăng độ nhạy cảm cũng như nguy cơ phát triển sâu răng. Hơn nữa Baking soda có thể loại bỏ các mảng bám gây ố vàng, nhưng không thể giết chết các vi khuẩn gây hại nên bạn vẫn cần sử dụng kem đánh răng thường xuyên. Chúc các bạn sớm thành công với cách làm trắng răng nhanh ở trên. 

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