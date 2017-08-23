Tuy nhiên, “phẫu thuật nâng ngực” cũng đang là xu hướng được nhiều chị em lựa chọn. Nhưng cách này khá nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của phái đẹp. Bởi vì, nếu lựa chọn trung tâm thẩm mỹ kém uy tín, trình độ tay nghề bác sĩ non kém, trong quá trình phẫu thuật sẽ xảy ra sai sót, 2 bên ngực không đều, thiếu tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, trong quá trình hồi phục vết thương cũng dễ xảy ra nhiễm trùng, hoại tử, khiến các chị “tiền mất tật mang”. Thay vào đó, các chị em hãy tin dùng cách làm tăng vòng 1 trong 1 tuần bằng hành tây nhé, ngực sẽ phổng phao, nở nang như ý muốn và luôn đảm bảo an toàn sức khỏe.

Hành tây được xem là một loại “thần dược” giúp chị em cải thiện “núi đồi” một cách nhanh chóng và an toàn. Theo các chuyên gia nghiên cứu, trong hành tây có chứa dinh dưỡng cần thiết cho quá trình nảy nở của vòng 1. Các chất như kalium, selenium và vitamin C... có tác dụng chống oxy hóa mạnh, khử các gốc tự do, từ từ làm tăng vòng 1 .

Nguyên liệu cần có:

Hành tây: 1 củ.

Trứng gà: 1 quả.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch củ hành tây, bóc lớp vỏ khô bên ngoài, thái nhỏ và xay nhuyễn.

Bước 2: Trứng gà bạn tách lấy lòng trắng trứng.

Bước 3: Trộn đều hành tây xay nhuyễn với lòng trắng trứng gà thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 4: Bạn lấy hỗn hợp này thoa lên ngực và massage trong khoảng 30 phút.

Bước 5: Rửa sạch bằng nước mát.

Bạn nên thực hiện cách này trước khi đi ngủ để có hiệu quả tốt nhất. Kiên trì thực hiện đều đặn hàng ngày, kích thước vòng 1 sẽ tăng lên nhanh chóng.

Cách làm tăng vòng 1 trong 1 tuần bằng hành tây và mật ong

Nguyên liệu cần có:

Hành tây: 1 củ.

Bột nghệ: 1 thìa cà phê.

Mật ong: 1 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Bước 1: Hành tây xay nhuyễn, sau đó dùng rây lọc bỏ bã chỉ lấy nước cốt hành tây.

Bước 2: Trộn nước cốt hành tây, mật ong và bột nghệ thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 3: Dùng hỗn hợp này massage nhẹ nhàng lên vòng 1.

Bước 4: Để khoảng 30 phút bạn rửa sạch bằng nước mát. Sau đó, bạn nên mặc áo ngực để cố định vòng 1.

Hành tây khi kết hợp với mật ong và bột nghệ sẽ làm ngực của các chị em săn chắc, nảy nở và da trở nên mềm mại hơn. Cách làm tăng 1 vòng trong 1 tuần này bạn cũng cần thực hiện hàng ngày để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Massage ngực – Cách làm tăng vòng 1 trong 1 tuần mang lại hiệu quả nhanh chóng

Massage đúng cách luôn mang lại hiệu quả tuyệt vời cho các bộ phận trên cơ thể, đối với vòng 1 cũng vậy. Để có một bộ ngực đẹp thì các chị em hãy thực hiện các động tác massage theo đúng hướng dẫn sau đây nhé!

Bước 1: Làm nóng bàn tay

Bạn hãy xoa hai lòng bàn tay vào nhau với tốc độ tăng dần sao cho nóng nhất có thể.

Bước 2: Tiến hành massage

Bạn áp lòng bàn tay vào ngực, xoa đều và ngược kim đồng hồ theo chiều từ dưới lên trên. Tiến hành massage đều, chậm và nhẹ. Thực hiện 2 lần/ngày, bạn cũng có thể thực hiện cách này trong lúc tắm, mỗi lần 15 phút. Bạn chỉ cần dùng lực mạnh từ 2 ngón tay giữa và áp út là được.

Lưu ý: Bạn cũng có thể massage ngực dưới vòi nước nhẹ hoặc sau khi tắm xong massage với dầu dừa hoặc dầu oliu cũng làm nở vòng 1 rất tốt.