Hành tây được xem là một loại “thần dược” giúp chị em cải thiện “núi đồi” một cách nhanh chóng và an toàn. Theo các chuyên gia nghiên cứu, trong hành tây có chứa dinh dưỡng cần thiết cho quá trình nảy nở của vòng 1. Các chất như kalium, selenium và vitamin C... có tác dụng chống oxy hóa mạnh, khử các gốc tự do, từ từ làm tăng vòng 1.

Tuy nhiên, “phẫu thuật nâng ngực” cũng đang là xu hướng được nhiều chị em lựa chọn. Nhưng cách này khá nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của phái đẹp. Bởi vì, nếu lựa chọn trung tâm thẩm mỹ kém uy tín, trình độ tay nghề bác sĩ non kém, trong quá trình phẫu thuật sẽ xảy ra sai sót, 2 bên ngực không đều, thiếu tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, trong quá trình hồi phục vết thương cũng dễ xảy ra nhiễm trùng, hoại tử, khiến các chị “tiền mất tật mang”. Thay vào đó, các chị em hãy tin dùng cách làm tăng vòng 1 trong 1 tuần bằng hành tây nhé, ngực sẽ phổng phao, nở nang như ý muốn và luôn đảm bảo an toàn sức khỏe.