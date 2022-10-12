Cách làm kem dưỡng trắng da đơn giản từ nguyên liệu tự nhiên tại nhà!

Làm đẹp 12/10/2022 15:05

Nhiều chị em chưa bao giờ nghĩ đến việc tự làm kem dưỡng trắng da và thường nghĩ điều đó không an toàn. Tuy nhiên, những cách làm kem dưỡng trắng da đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn tự tay làm đẹp tại nhà vừa tiết kiệm vừa hiệu quả.

Phụ nữ luôn muốn mình xinh đẹp nhất với làn da trắng hồng, căng mịn. Vì thế, các chị em không ngừng tìm kiếm những công thức trắng hồng rạng rỡ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều chị em tin dùng những loại kem trộn không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng không đảm bảo, rẻ tiền. Thay vì bất chấp rủi ro như vậy, tại sao chị em không thử áp dụng những cách làm kem dưỡng trắng da tại nhà từ các nguyên liệu tự nhiên trong bài viết dưới đây, để mang lại làn da trắng sáng và không gây ra tác dụng phụ ngoài ý muốn?! Hãy cùng khám phá ngay nhé!

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Cách làm kem dưỡng trắng da đơn giản tại nhà cùng các nguyên liệu tự nhiên!

Cách làm kem dưỡng da mặt ban đêm

Các chị em thường nghĩ dưỡng da vào ban đêm với những loại mỹ phẩm đắt tiền mới có hiệu quả cao. Tuy nhiên, với những cách làm kem dưỡng trắng da ban đêm dưới đây, bạn vẫn có một làn da đẹp mà không hề tốn kém nhé!

1. Kem dưỡng ẩm ban đêm từ dầu oliu

Dầu oliu giàu vitamin E sẽ bổ sung dưỡng chất cho da, từ đó trị mụn và giúp bảo vệ da. Đồng thời, dầu oliu có khả năng giữ ẩm rất tốt cho da.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

+ Dầu ô liu nguyên chất: 112gr

+ Dầu dừa: 2 muỗng

+ Sáp ong: 1 muỗng

+ Vitamin E: 2 viên

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Cách làm kem dưỡng da từ dầu oliu!

Các bước tiến hành thực hiện

- Trộn dầu oliu, dầu dừa và sáp ong lại với nhau rồi đun trong nồi cho đến khi tan chảy. Lưu ý, để lửa nhỏ hoặc nhiệt độ thấp để tránh các thành phần bị biến chất.

- Sau đó, nghiền nát viên vitamin E và thêm vào nồi vừa đun, rồi tiến hành trộn đều và để nguội.

- Cuối cùng, bạn cho hỗn hợp vừa làm vào hộp lưu trữ kem và bảo quản ở nhiệt độ phòng. Kem dưỡng da này có thể dùng được trong vòng 2-3 tháng nhé.

2. Kem trà xanh giải độc cho da

Trà xanh có công dụng loại bỏ tạp chất, làm sạch da và ngăn chặn các tác động của môi trường. Công thức này có sử dụng cả nha đam giúp phục hồi sức khỏe làn da vô cùng tuyệt vời, giúp giữ ẩm cho da.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

+ Chiết xuất trà xanh: 1 muỗng cà phê 

+ Dầu hạnh nhân: 1 muỗng canh

+ Canh nước hoa hồng: 1 muỗng

+ Cà phê tinh dầu: 1 muỗng 

+ Nước ép lô hội:  1 muỗng canh

+ Sáp ong: 1 muỗng canh 

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Cách làm kem dưỡng da bằng trà xanh siêu đơn giản tại nhà!

Các bước tiến hành thực hiện

- Trộn dầu hạnh nhân và sáp ong rồi đun cách thủy.

- Đun cho đến khi hỗn hợp tan chảy hoàn toàn.

- Tắt bếp, trộn đều hỗn hợp cùng với nha đam.

- Sau đó, thêm tinh dầu, chiết xuất trà xanh và nước hoa hồng vào hỗn hợp và trộn đều.

- Cho kem vào hộp đựng và bảo quản dùng dần.

3. Kem dưỡng da ngừa mụn trứng cá

Loại kem này có thành phần chính là nha đam có công dụng điều trị mụn trứng cá và sửa chữa các khuyết điểm trên khuôn mặt, nuôi dưỡng làn da giúp da mềm mại và trẻ trung hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Chiết xuất lô hội:  2 muỗng canh 
  • Dầu oải hương:  1 muỗng cà phê 
  • Dầu hoa anh thảo: 1 muỗng cà phê
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Cách làm kem dưỡng da ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả tại nhà!

Các bước tiến hành thực hiện

- Trộn đều chiết xuất lô hội và dầu hoa oải hương với nhau.

- Thêm vào 1 muỗng dầu hoa anh thảo và trộn đều.

- Cho kem vào hộp, lưu trữ và sử dụng hàng ngày.

4. Kem dưỡng trắng da thiên nhiên từ dầu hạnh nhân

Có thể ít bạn biết đến hạnh nhân là một trong những nguyên liệu vô cùng quý trong việc làm đẹp. Hạnh nhân giàu vitamin E, vitamin A và vitamin K cùng các chất khoáng giúp làm sáng màu da, ngăn ngừa nếp nhăn, trị quầng thâm, kích thích tái tạo tế bào mới, giữ nét tươi trẻ cho làn da.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Sáp ong: 2 thìa
  • Dầu hạnh nhân: 2 thìa
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Cách làm kem dưỡng trắng da từ dầu hạnh nhân!

Các bước tiến hành thực hiện

- Cho sáp ong và dầu hạnh nhân vào lọ thủy tinh chịu nhiệt, trộn đều rồi đun cách thủy.

- Cho hỗn hợp vừa thu được vào một lọ nhỏ và để vào ngăn mát tủ lạnh.

- Mỗi lần sử dụng, thoa đều kem lên da sau mỗi lần tắm xong.

5. Cách làm kem dưỡng da từ cám gạo

Cám gạo chứa vitamin B3 có tác dụng làm trắng da nhẹ nhàng. Sau 1 tháng sử dụng kem dưỡng da từ cám gạo, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của làn da. Có thể kết hợp thêm với nước chanh để tăng hiệu quả tẩy trắng da. Bên cạnh đó, đừng quên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày để bảo vệ da do sau khi tẩy tế bào chết, da rất mỏng và dễ bị tổn thương.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 5 muỗng canh cám gạo
  • ⅓ bịch sữa tươi không đường loại 250ml
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Cách làm kem dưỡng da từ cám gạo và sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet

Các bước tiến hành thực hiện

- Trộn cám gạo và sữa tươi không đường lại với nhau thành hỗn hợp bột nhão.

- Thoa hỗn hợp lên toàn bộ cơ thể hoặc khuôn mặt rồi massage nhẹ nhàng.

- Sau khoảng 15-20 phút, rửa sạch lại mặt bằng sữa rửa mặt hoặc tắm sạch lại với nước.

Nếu muốn tăng hiệu quả dưỡng trắng da, bạn có thể thêm nước cốt chanh (½ quả) vào trộn cùng hỗn hợp. Nếu có thời gian và điều kiện, hãy tắm trắng với hỗn hợp kem từ cám gạo và sữa tươi mỗi tuần 3 lần để giúp da sáng mịn hơn.

Cách làm kem trộn trắng da mặt

Dưới đây là một số công thức làm kem trộn dưỡng trắng da mặt mà bạn có thể áp dụng.

1. Sữa dưỡng thể + dầu dừa + cám gạo

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 hộp sữa dưỡng thể ban đêm, Dầu dừa tự chế từ 2 quả dừa và cám gạo.

- Cách làm: Trộn tất cả thành hỗn hợp sệt sau đó cho vào lọ đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi tắm, bôi hỗn hợp vừa làm lên toàn bộ cơ thể. Thư giãn khoảng 20-30 phút rồi tắm lại bằng nước ấm sạch. 

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Cách làm kem trộn dưỡng trắng da bằng sữa dưỡng thể, cám gạo và dầu dừa!

2. Cám gạo + sữa tươi không đường + Thuốc Aspirin

- Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 kg cám gạo, sữa tươi không đường, thuốc Asprin dạng vỉ 10 viên và 200ml sữa tắm dê.

- Cách làm: Trộn đều các nguyên liệu trên thành 1 hỗn hợp sền sệt. Lưu ý: Phải bóc màng thuốc aspirin để lấy bột thuốc trước khi trộn. Cho hỗn hợp vào lọ đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

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Cách làm kem trộn dưỡng trắng da bằng cám gạo, sữa tươi không đường và thuốc aspirin! 

Trên đây là tổng hợp các công thức tự làm kem dưỡng đơn giản tại nhà với các nguyên liệu từ thiên nhiên. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em đã sở hữu thêm các cách làm kem dưỡng trắng da từ những nguyên liệu đơn giản ngay tại nhà vừa đơn giản vừa an toàn. Chúc các bạn luôn xinh đẹp và ràng rỡ cùng làn da trắng sáng nhé!

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