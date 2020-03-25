Cách giảm mỡ nọng cằm tại nhà cho khuôn mặt thon gọn tự nhiên

Nọng cằm là tình trạng một mỡ tích tụ dưới cằm, hình thành một cằm thứ hai trên khuôn mặt. Nguyên nhân nọng cằm thường do tăng cân nhưng còn có một số lý do khác không hề liên quan đến việc tăng cân là:

Nọng cằm làm bạn mất tự tin ngoại hình? Không cần phải lo lắng, giảm mỡ nọng cằm dễ dàng hơn bao giờ hết với những bài tập giảm nọng cằm tại nhà nhanh chóng cùng những hướng dẫn thay đổi chế độ ăn uống và lối sống, không chỉ giảm mỡ cằm mà còn giúp các bạn có sức khỏe tốt hơn từng ngày.

- Tuổi tác: Già đi khiến cơ suy yếu và lỏng lẻo, độ đàn hồi da giảm dần dẫn đến nọng cằm xuất hiện

- Yếu tố di truyền: Bạn có nọng cằm do được di truyền từ người thân, tiền sử gia đình với làn da có độ đàn hồi kém.

- Tư thế làm việc không tốt: Một tư thế xấu trong thời gian dài cũng có thể làm suy yếu các cơ quanh cổ và cằm, nó gây tác dụng tương tự như lão hóa da quanh cổ.

Và dù nguyên nhân nọng cằm là gì vẫn biện pháp khắc phục hiệu quả. Có một số cách giảm mỡ nọng cằm có khả năng đánh bay “cằm thứ hai” không mong muốn an toàn và dễ thực hiện được giới thiệu dưới đây.

Cách giảm mỡ nọng cằm tại nhà thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục

2.1. Chế độ dinh dưỡng giảm nọng ở cằm

Nếu nọng cằm do tăng cân thì cách tốt nhất để giảm nọng ở cằm là một chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

Chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm mỡ nọng cằm nhanh chóng

Một số hướng dẫn ăn uống lành mạnh là:

- Ăn ba bữa rau hàng ngày.

- Ăn đa dạng trái cây trong ngày.

- Thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt.

- Tránh thực phẩm chế biến sẵn như pizza, gà rán,…

- Ăn thực phẩm giàu protein như gia cầm và cá.

- Ăn chất béo lành mạnh như dầu ô liu, bơ và các loại hạt.

- Tránh đồ chiên rán.

- Ăn các sản phẩm từ sữa ít béo.

- Giảm nạp đường tinh luyện

- Kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể

- Uống nhiều nước hằng ngày

Kiên trì thực hiện, chỉ sau 2 tháng, khuôn mặt bạn sẽ thon gọn, rõ đường nét hơn hẳn.

2.2. Tập thể dục giảm mỡ nọng cằm tại nhà đơn giản

Để tăng cường giảm cân, các chuyên gia khuyên nên hoạt động thể chất vừa phải 300 phút mỗi tuần hoặc khoảng 45 phút mỗi ngày. Họ cũng khuyên nên tập luyện sức mạnh hai lần một tuần.

Tất cả các hoạt động thể chất mạnh mẽ, chẳng hạn như chạy bộ, mang vác đồ, leo cầu thang, làm vườn đều được tính vào mục tiêu tập thể dục hàng tuần.

2.3. Những bài tập giảm nọng cằm

Dưới đây là các bài tập có thể giúp tăng cường và làm săn chắc các cơ, da ở cằm và cổ của bạn. Lưu ý lặp lại mỗi bài tập hàng ngày 10 đến 15 lần.

Học cách giảm mỡ nọng cằm của người Nhật hiệu quả chỉ sau 1 tháng

Thực hiện bài tập này các bạn ở tư thế đứng hay ngồi đều được. Tuy nhiên nên ở tư thế ngồi để đảm bảo an toàn, không bị mất thăng bằng trong lúc thực hiện.

Bài tập thực hiện như sau:

Bước 1: Ngửa mặt sao cho căng phần da vùng cằm căng thành một đường thẳng.

Ngửa đầu sao cho cơ vùng cằm căng thành một đường thẳng

Bước 2: Giữ nguyên tư thế kết hợp với thè lưỡi dài nhất có thể, giữ ít nhất trong 5s.

Thè lưỡi giữ ít nhất trong 5s

Bước 3: Sau đó thu lưỡi lại trong miệng, giữ nguyên tư thế ngửa cổ trong 5s tiếp theo.

Ngậm lại lưỡi trong miệng, giữ nguyên tư thế trong 5s tiếp theo

Bước 4: Thả lỏng, hạ cằm từ từ về lại tư thế bình thường, đếm nhịp từ 1-5. Lặp lại 5 lần.

Đếm nhịp từ 1 đến 5, từ từ về tư thế ban đầu

Bài tập giảm mỡ nọng cằm với tư thế hàm thẳng

Bài tập này cũng rất dễ thực hiện, các bạn có thể thực hiện bất kỳ thời gian nào trong ngày với các bước như sau:

- Nghiêng đầu ra sau và mắt hướng nhìn phía trần nhà.

- Đẩy hàm dưới về phía trước để cảm thấy căng da dưới cằm.

- Giữ quai hàm trong 10 giây sau đó thả lỏng.

Giảm nọng cằm bằng bài tập với bóng

Các bạn thực hiện như sau:

- Đặt một quả bóng đường kính 18-20 cm dưới cằm.

- Đặt bóng dưới cằm, cúi đầu thấp giữ chặt bóng bằng cổ của mình trong 10s.

- Riêng với bài tập này lặp lại 25 lần mỗi ngày.

Giảm nọng cằm nhanh với bài tập chu môi huýt sáo

Đây là bài tập giúp tăng cường sức mạnh cơ quanh cổ cho những ai tập luyện.

Cách giảm nọng ở cằm hiệu quả với động tác húyt sáo

Các bạn thực hiện như sau:

- Đầu nghiêng về phía sau, nhìn lên trần nhà.

- Mím môi như thể đang làm động tác huýt sáo (giống với động tác hôn) trong 20s giúp kéo căng cơ khu vực dưới cằm mà không đau.

- Sau đó thả lỏng và đưa đầu trở lại vị trí bình thường.

Giảm nọng nhanh với bài tập sư tử ngáp

Bài tập này tác động tích cực giúp săn chắc các cơ vùng cằm, cổ và toàn bộ cơ mặt.

Những bài tập giảm mỡ nọng cằm dễ thực hiện tại nhà

Thực hiện như sau:

- Nhìn thẳng về phía trước, thè lưỡi ra xa nhất có thể trong 10s.

- Nâng lưỡi lên và đẩy về phía mũi của bạn, giữ trong 10 giây rồi thả lỏng.

Mách bạn cách làm hết nọng cằm với động tác bĩu môi

Đây là một cách hiệu quả khác để tăng cường cơ hàm và cổ, bạn có thể thực hiện với tư thế ngồi hoặc đứng.

Một cách giảm mỡ ở cằm và cổ hiệu quả để là thực hiện động tác bĩu môi

Các bạn chỉ cần chu môi càng xa càng tốt tạo khuôn mặt như đang bĩu môi để chụp ảnh tự sướng, giữ trong ba giây. Sau đó cúi đầu, mắt nhìn về phía ngực trong khi vẫn giữ nguyên động tác bĩu môi, giữ thêm ba giây nữa.

Bạn nên cố gắng thực hiện bài tập này 10 đến 20 lần mỗi ngày.

3. Phương pháp thẩm mỹ xóa nọng cằm

Thông tin thêm: Nếu nọng cằm của bạn là do di truyền, các bài tập săn cơ vùng cổ và giảm cân không giúp ích được nhiều. Trong hợp này, các bác sĩ thẩm mỹ có thể đề nghị các thủ tục xâm lấn như:

3.1. Hút mỡ nọng cằm

Thủ thuật này có thể hút mỡ trực tiếp hoặc dùng tia laser để làm tan mỡ, tạo đường nét khuôn mặt. Cách này không loại bỏ da thừa hay làm tăng độ đàn hồi của da và có thể khiến mặt bị sưng, có vết bầm tím và có cảm giác đau sau khi thực hiện.

3.2. Tiêm tan mỡ nọng cằm

Đây là một phương pháp trị liệu xâm lấn tối thiểu, sẽ tiêm dưới da một lượng nhỏ các hợp chất hòa tan chất béo thông qua các mũi tiêm. Tùy từng người mà số lần tiêm và lượng tiêm sẽ khác nhau. Có trường hợp phải tiêm đến 20 lần.

Lưu ý, tùy vào tình trạng tăng cân sau đó mà bạn có thể cân nhắc sử dụng thêm liệu trình tiêm tan mỡ giảm nọng cằm tuy nhiên không thực hiện quá 2 liệu trình/năm.

Tiêm giảm mỡ nọng cằm là một thủ thuật xâm lấn

Việc tiêm tan mỡ nọng cằm đòi hỏi tay nghề bác sĩ phải cao khi đưa mũi tiêm vào đúng lớp mỡ để mang lại hiệu quả cao nhất cũng như kiểm soát được lượng thuốc tan mỡ đưa vào trong cơ thể. Một số loại thuốc tan mỡ có thể gây tổn thương thần kinh như Axit deoxycholic (Năm 2015, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã phê duyệt chất này được sử dụng trong thủ thuật tiêm xóa nọng cằm) nếu không được tiêm đúng cách. Ngoài ra, tương tự hút mỡ, tiêm tan mỡ cũng sẽ khiến vùng cằm bị sưng, bầm tím, đau đớn sau khi thực hiện.

Do đó, nếu quyết định thực hiện tiêm giảm mỡ nọng thì nên thực hiện ở những cơ sở uy tín, các bác sĩ da liễu có kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ, am hiểu về thuốc và cách làm để thực hiện các mũi tiêm này.

Nhìn chung, khi bạn chắc chắn rằng nọng cằm bản thân là do di truyền thì hãy thử tiến hành giảm cân, tập các bài tập săn chắc da vùng cổ và tập thể dục đều đặn trước khi quyết định thực hiện bất kì phương pháp xâm lấn nào.

Và các bạn hãy nhớ rằng, cách tốt nhất để loại bỏ mỡ thừa ở bất cứ đâu trên cơ thể là bằng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Trong suốt quá trình này hãy kiên nhẫn. Trừ phi lựa chọn cách giảm nọng ở cằm bằng phương pháp thẩm mỹ thì nó sẽ đẹp chỉ sau một đêm, còn không, tùy thuộc vào tình trạng nọng mà các bạn có thể mất vài tháng để có thể thon gọn khuôn cằm như ý.

Trên đây là một số cách giảm mỡ nọng cằm tại nhà đơn giản, kết hợp duy trì cân nặng và tập thể dục thường xuyên, các bạn không chỉ tạm biệt nọng cẳm mà còn mang lại các lợi ích sức khỏe tích cực, giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như tiểu đường, huyết áp cao, chứng ngưng thở khi ngủ....một cách đáng kể. Chúc các bạn áp dụng thành công, luôn xinh đẹp và vui khỏe.